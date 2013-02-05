Angry Birds ve Grand Theft Auto evrenleri bir araya gelirse neler olur?

Rockstar Games'in ve Rovio'nun fenomen haline gelmiş oyun serileri Grand Theft Auto ve Angry Birds evrenleri bir araya gelirse nasıl bir sonuç ortaya çıkar?





Bu soru Grand Theft Auto serisi için geliştirilen mod videolarının yayınlandığı "taltigolt" adlı YouTube kanalında yanıt buldu. Birbirinden oldukça uzak bu iki seriyi bir araya getiren bu modda Rovio'nun kırmızı kuşunun Liberty sokaklarını dolaştığı görülürken, kırmızı kuşumuzun hal ve tavırlarına bakarak Liberty City'de yaşayanlara oldukça sinirlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.





Eğer, sizde Angry Birds ve Grand Theft Auto evrenleri bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir sonucun çıkacağını merak ediyorsanız, yaklaşık beş dakikalık bu videoya göz atmanızda fayda var.







http://kotaku.com/5981437/playing-grand-theft-auto-as-an-angry-bird-looks-like-a-blast