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Angry Birds ve Grand Theft Auto evrenleri bir araya gelirse neler olur?

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds ve Grand Theft Auto evrenleri bir araya gelirse neler olur?
Rockstar Games'in ve Rovio'nun fenomen haline gelmiş oyun serileri Grand Theft Auto ve Angry Birds evrenleri bir araya gelirse nasıl bir sonuç ortaya çıkar?

Bu soru Grand Theft Auto serisi için geliştirilen mod videolarının yayınlandığı "taltigolt" adlı YouTube kanalında yanıt buldu. Birbirinden oldukça uzak bu iki seriyi bir araya getiren bu modda Rovio'nun kırmızı kuşunun Liberty sokaklarını dolaştığı görülürken, kırmızı kuşumuzun hal ve tavırlarına bakarak Liberty City'de yaşayanlara oldukça sinirlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Eğer, sizde Angry Birds ve Grand Theft Auto evrenleri bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir sonucun çıkacağını merak ediyorsanız, yaklaşık beş dakikalık bu videoya göz atmanızda fayda var. 
 


http://kotaku.com/5981437/playing-grand-theft-auto-as-an-angry-bird-looks-like-a-blast Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rookie. 6 yıl
keşke ace ye yüklense telefon angry birds i bile kaldırmıyor
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Barthemana 6 yıl
Gta iv uzerine mod bu.İnternetten kus yapma modunu bulabilirsiniz.Mobile cikmasi imkansiz.
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bkaakco 6 yıl
GTA V çıksın başka bir şey istemem.
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MüyendisAdayı 6 yıl
Bu neydi şimdi?
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Zenci Forvet 6 yıl
İşsizlik sonucu.
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Smile75 6 yıl
Ayrı ayrı zaten güzellerdi, doğru ama şimdi mükemmel olucak.
1 Yanıt Yanıtla
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kemaloztin 6 yıl Smile75
Smile75
Ayrı ayrı zaten güzellerdi, doğru ama şimdi mükemmel olucak.

haklısın mükemmel
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SaatliBomba 6 yıl
niye birleştirdiler ki ayrı ayrı güzeldi zaten
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EXios 6 yıl
Yapana aferin diyorum.Kutluyorum.
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