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Angry Birds'ün 3 boyutlu animasyon filmi 2016 yılında gösterime girecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds'ün 3 boyutlu animasyon filmi 2016 yılında gösterime girecek
Rovio'nun fenomen haline gelen oyunu Angry Birds'ün 3 boyutlu animasyon filmi için geri sayım başladı.

Iron Man, Ice Age ve Despicable Me gibi filmlerin altında imzası bulunan John Cohen'in yapımcılığını üstleneceği filmin 2016 yılının yaz aylarında gösterime girmesi planlanıyor. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Angry Birds serisini ilk çıktığından beri oynadığını belirten Cohen, Angry Birds'ün beyaz perdeye aktarılmasına katkıda bulunacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Angry Birds'ün 3 boyutlu animasyon filminin serinin oyunları kadar ilgi görüp göremeyeceğini filmin gösterime girmesiyle birlikte göreceğiz.

http://www.ign.com/articles/2012/12/11/angry-birds-movie-announced-for-2016 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nihilous 6 yıl
Rovio yakında sert bir şekilde tökezleyecek ama hadi hayırlısı.
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Peregrino 6 yıl
Yakında dizisi bile çıkar.
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YusfRdem 6 yıl
3 sene sonra kim öle kim kala yeğeen..
Angry sırat gözükür çoğumuza belkide.
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caglet 6 yıl
İsitip isitup getirdiler , Suyunu cikardilar verdiler yetmedi arittilar o suyu tekrr icirdilerde yeter artik daha ne kadar angry birds , 2016ya kadar kizginlik flan kalmaz zaten
Yeni fikirlerle oyunlarla gelin Rovio(bad piggies) gibi
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Guest-F8946C419 6 yıl
O tarihe kadar kuşlar sakinleşir.
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