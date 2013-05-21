Angry Birds'ün 3 boyutlu animasyon filmi 2016 yılında gösterime girecek

Rovio'nun fenomen haline gelen oyunu Angry Birds'ün 3 boyutlu animasyon filmi için geri sayım başladı.





Iron Man, Ice Age ve Despicable Me gibi filmlerin altında imzası bulunan John Cohen'in yapımcılığını üstleneceği filmin 2016 yılının yaz aylarında gösterime girmesi planlanıyor. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Angry Birds serisini ilk çıktığından beri oynadığını belirten Cohen, Angry Birds'ün beyaz perdeye aktarılmasına katkıda bulunacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.





Angry Birds'ün 3 boyutlu animasyon filminin serinin oyunları kadar ilgi görüp göremeyeceğini filmin gösterime girmesiyle birlikte göreceğiz.

http://www.ign.com/articles/2012/12/11/angry-birds-movie-announced-for-2016