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Angry Birds'ün yapımcısı Rovio halka arza hazırlanıyor

Angry Birds oyununun yaratıcısı Rovio şirketi, gelecek ay halka arz edilebilir. Şirketin, halka arz ile birlikte 2 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor.
1 yıl
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Mobil Oyunlar
Furkan Babur
Yazar
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Angry Birds'ün yapımcısı Rovio halka arza hazırlanıyor
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İlk olarak 2009 yılında karşımıza çıkan Angry Birds oyununun yapımcısı Rovio, o tarihten günümüze kadar Angry Birds'ü bir marka haline getirmek için oyunlardan aksesuara, lisanslı ürünlerden animasyon filmine kadar pek çok alanda Angry Birds temelli işler yaptı. Sadece oyundan elde edilen gelire güvenmeyen şirket için bu hamleler işe yaradı zira 2015 yılını zararla kapatan şirket, 2016'da Angry Birds'ün filmini piyasaya sürmüş ve film gelirinin yanı sıra oyun satışlarının da artmasını sağlamıştı. Şirket bu hamlenin ardından 2016'daki gelirini bir önceki yıla kıyasla yüzde 34 arttırmış ve yılı 190.3 milyon euro gelirle kapatmıştı. 


2 Milyar Dolar Değerine Ulaşabilir

Haziran ayında Çinli teknoloji devi Tencent tarafından satın alınacağı ileri sürülen Rovio o dönem yaptığı açıklama ile büyümeyi sürdürmek adına halka arzı tercih edebileceğini duyurmuştu. Bloomberg'ün raporuna göre ise şirketin halka arz edilmesi için oldukça kısa bir süre kaldı. Şirkete yakın kaynakların açıklamalarına göre Finlandiya merkezli şirket, önümüzdeki ayın başında halka arz işlemlerini tamamlamak istiyor. Rovio'nun halka aradan beklentileri oldukça yüksek. Şirket halka arzla birlikte 400 milyon dolar sermaye arttırmayı ve toplam değerini 2 milyar dolara yükseltmeyi planlıyor. 


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Rovio halka arzdan gelecek olan parayı değerlendirmek için de çalışmalara başlamış durumda. 2019'da Angry Birds 2 filmini yayınlamak isteyen şirket, halka arz ile bu filmin çekimlerine fon sağlayacak. İlk film ile gişede 350 milyon dolar gelire ulaşan şirket yeni film ile de hem gelirlerini arttırmayı hem de insanları Battle Bay ve Angry Birds'ün yeni sürümlerine çekmeyi amaçlıyor.

https://techcrunch.com/2017/08/14/rovio-ipo-plan/ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 1 yıl
İlk olarak 2009 yılında karşımıza çıkan Angry Birds oyununun yapımcısı Rovio, o tarihten günümüze kadar Angry Birds'ü bir marka haline getirmek için oyunlardan aksesuara, lisanslı ürünlerden animasyon filmine kadar pek çok alanda Angry Birds temelli işler yaptı. Sadece oyundan elde edilen gelire güvenmeyen şirket için bu hamleler işe yaradı zira 2015 yılını zararla kapatan şirket, 2016'da Angry Birds'ün filmini piyasaya sürmüş ve film gelirinin yanı sıra oyun satışlarının da artmasını sağlamıştı. Şirket bu hamlenin ardından 2016'daki gelirini bir önceki yıla kıyasla yüzde 34 arttırmış ve yılı 190.3 milyon euro gelirle kapatmıştı.
şu karakterler bile efsane oldu, hastası olanları var, ama zevkler ve renkler tartışılmaz D:
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SEO-Uzmanı 1 yıl
youtube sistem açığı olarak yorumlanacak bir durum var !

konunun detayları videonun açıklama kısmında yer almakta !
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