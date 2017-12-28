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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anket: 2017 yılının en iyi mobil uygulamaları

DonanımHaber yılın enlerini sizlerin oylarıyla belirlemeye devam ediyor. Şimdi sıra yılın en iyi mobil uygulamasını belirlemekte. Siz de bu karara ortak olmak isterseniz anketimize katılabilirsiniz.
1 yıl
4,5b
1
11
Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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2017 yılında heyecan verici bir çok mobil oyun ve uygulama mobil içerik mağazalarına adım attı. Uygulama haber sayfalarında tüm detaylarını sizlere aktardığımız yeni uygulamalardan en iyilerini DonanımHaber editörleri olarak seçmeye çalıştık. Not: Listemizi hazırlarken uygulamaların özellikle bu yıl içerisinde çıkış yapmış olmasını ve popülerliğini baz aldığımızı hatırlatmak isteriz.
Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz mobil uygulamaya karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan uygulama listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi uygulamasına siz karar verin. 

Sarahah

Anonim mesaj gönderip almanıza olanak sağlayan bir sosyal ağ uygulaması olan Sarahah, çıktığı günden bu yana birçok ülkede mobil içerik mağazaları içerisinde ismini zirveye yazdırmayı başardı. Sosyal medya uygulaması olan Sarahah'ı diler web üzerinden dilerseniz de uygulamayı cihazınıza indirerek kullanabilirsiniz.

Direct from Instagram 

Anket: 2017 yılının en iyi mobil uygulamaları
Instagram'ın çiçeği burnunda bağımsız mesajlaşma uygulaması Direct from Instagram ile arkadaşlarınıza özel yüz filtreleri ve videolar gönderebilirsiniz. Instagram'daki tüm arkadaşlarınız uygulamaya anında eklenirken onlarla birlikte keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Human Anatomy Atlas 2018

Anket: 2017 yılının en iyi mobil uygulamaları
 
Artırılmış gerçeklik (AR) uygulaması Human Anatomy Atlas 2018 ( İnsan Anatomisi Atlası) uygulamasıyla insan vücudunu genişletilmiş bir gerçeklik içinde keşfedebilir, organların detaylarını inceleme fırsatı bulabilir ve anatomiyi çok kolay ve görsel bir şekilde kavrayabilirsiniz.

CamScanner

Bir nevi mobil tarayıcı olarak nitelendirebileceğimiz CamScanner uygulamasıyla dokümanlarınızı cihazınızın kamerası aracılığıyla taratarak PDF formatına dönüştürüp paylaşımda bulunabilirsiniz.
2017 yılının en iyi mobil uygulamalarını seçiyoruz Oy Ver 962 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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korayalttantire 1 yıl en beğenilen
En iyileri buysa en kotulerini dusunemiyorum.
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atakan3454 1 yıl
hepsi çöp+leş
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shadowmexo 1 yıl
Cam Scanner tabiki. Çöp diyen arkadaş herhalde henüz iş hayatına atılmış durumda değil. Birkaç senedir kullanıyoruz ve her kime gösterdiysem çok dua etti. Harika bir uygulama.
Cam Scanner tabiki. Çöp diyen arkadaş herhalde henüz iş hayatına atılmış durumda değil. Birkaç senedir kullanıyoruz ve her kime gösterdiysem çok dua etti. Harik...
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darknet 1 yıl
CamScanner türünün tek örneği değil sanırım bundan dolayı "Human Anatomy Atlas" uygulamasını seçiyorum.
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Gravaze 1 yıl
CamScanner yaptığı işi ilk yapanlardan, adını duyuranlardan ancak şu anda bu işi en iyi yapan Microsoft Lens. Benim gibi microsoft ürünü kullanıyorsanız -ki ofis işi yapanların hemen hepsi kullanıyor- çok faydasını görürsünüz. Lens, onenote, word kombinasyonunun yerini hiçbir şey tutamaz.
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Krone 1 yıl
Kesinlikle CamScanner. Printer, scanner gibi cihazlarla uğraşmadan tek uygulamayla temize çekiyorsun belgeleri, notları aslında kağıt üzerindeki her şeyi.
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olağan_şüpheli 1 yıl
Microsoft Edge


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kadirirdem 1 yıl
CamScanner çok yerde iyi iş görür.
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cumhurkey 1 yıl
cam scannner yamuk çekilen belgeyi sağdan soldan çekiştirerek düzeltmesini izlemek bile zevkli.
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Celaleddin Rooney 1 yıl
CamScanner çok kullanışlı. Fotokopiye gerek duymadan kopyalarını alabiliyorum belgelerin.
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apodur 1 yıl
Çöp Çöp Çöp
(sadece şaka)
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korayalttantire 1 yıl en beğenilen
En iyileri buysa en kotulerini dusunemiyorum.
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shadowmexo 1 yıl
Cam Scanner tabiki. Çöp diyen arkadaş herhalde henüz iş hayatına atılmış durumda değil. Birkaç senedir kullanıyoruz ve her kime gösterdiysem çok dua etti. Harika bir uygulama.
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