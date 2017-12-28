Anket: 2017 yılının en iyi mobil uygulamaları

Teknoloji Editörü
2017 yılında heyecan verici bir çok mobil oyun ve uygulama mobil içerik mağazalarına adım attı. Uygulama haber sayfalarında tüm detaylarını sizlere aktardığımız yeni uygulamalardan en iyilerini DonanımHaber editörleri olarak seçmeye çalıştık. Not: Listemizi hazırlarken uygulamaların özellikle bu yıl içerisinde çıkış yapmış olmasını ve popülerliğini baz aldığımızı hatırlatmak isteriz.
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Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz mobil uygulamaya karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan uygulama listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi uygulamasına siz karar verin.
Sarahah
Anonim mesaj gönderip almanıza olanak sağlayan bir sosyal ağ uygulaması olan Sarahah, çıktığı günden bu yana birçok ülkede mobil içerik mağazaları içerisinde ismini zirveye yazdırmayı başardı. Sosyal medya uygulaması olan Sarahah'ı diler web üzerinden dilerseniz de uygulamayı cihazınıza indirerek kullanabilirsiniz.
Direct from Instagram
Instagram'ın çiçeği burnunda bağımsız mesajlaşma uygulaması Direct from Instagram ile arkadaşlarınıza özel yüz filtreleri ve videolar gönderebilirsiniz. Instagram'daki tüm arkadaşlarınız uygulamaya anında eklenirken onlarla birlikte keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.
Human Anatomy Atlas 2018
Artırılmış gerçeklik (AR) uygulaması Human Anatomy Atlas 2018 ( İnsan Anatomisi Atlası) uygulamasıyla insan vücudunu genişletilmiş bir gerçeklik içinde keşfedebilir, organların detaylarını inceleme fırsatı bulabilir ve anatomiyi çok kolay ve görsel bir şekilde kavrayabilirsiniz.
CamScanner
Bir nevi mobil tarayıcı olarak nitelendirebileceğimiz CamScanner uygulamasıyla dokümanlarınızı cihazınızın kamerası aracılığıyla taratarak PDF formatına dönüştürüp paylaşımda bulunabilirsiniz.
2017 yılının en iyi mobil uygulamalarını seçiyoruz Oy Ver 962 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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