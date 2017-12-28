Anket: 2017 yılının en iyi mobil uygulamaları

Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz mobil uygulamaya karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan uygulama listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi uygulamasına siz karar verin.

Sarahah

Anonim mesaj gönderip almanıza olanak sağlayan bir sosyal ağ uygulaması olan Sarahah, çıktığı günden bu yana birçok ülkede mobil içerik mağazaları içerisinde ismini zirveye yazdırmayı başardı. Sosyal medya uygulaması olan Sarahah'ı diler web üzerinden dilerseniz de uygulamayı cihazınıza indirerek kullanabilirsiniz.

Direct from Instagram

Instagram'ın çiçeği burnunda bağımsız mesajlaşma uygulaması Direct from Instagram ile arkadaşlarınıza özel yüz filtreleri ve videolar gönderebilirsiniz. Instagram'daki tüm arkadaşlarınız uygulamaya anında eklenirken onlarla birlikte keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Human Anatomy Atlas 2018

Artırılmış gerçeklik (AR) uygulaması Human Anatomy Atlas 2018 ( İnsan Anatomisi Atlası) uygulamasıyla insan vücudunu genişletilmiş bir gerçeklik içinde keşfedebilir, organların detaylarını inceleme fırsatı bulabilir ve anatomiyi çok kolay ve görsel bir şekilde kavrayabilirsiniz.

CamScanner

Bir nevi mobil tarayıcı olarak nitelendirebileceğimiz CamScanner uygulamasıyla dokümanlarınızı cihazınızın kamerası aracılığıyla taratarak PDF formatına dönüştürüp paylaşımda bulunabilirsiniz.

2017 yılının en iyi mobil uygulamalarını seçiyoruz Sarahah Microsoft Edge Direct from Instagram Human Anatomy Atlas 2018 Facetune 2 Enlight Photofox Night Sky CamScanner IKEA Place Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Oy Ver 962 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017 yılının en iyi mobil uygulamalarını seçiyoruz Sarahah Microsoft Edge Direct from Instagram Human Anatomy Atlas 2018 Facetune 2 Enlight Photofox Night Sky CamScanner IKEA Place Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Anket Sonlandı 962 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017 yılının en iyi mobil uygulamalarını seçiyoruz 4% Sarahah 37 oy 10% Microsoft Edge 97 oy 2% Direct from Instagram 19 oy 14% Human Anatomy Atlas 2018 137 oy 4% Facetune 2 41 oy 2% Enlight Photofox 15 oy 14% Night Sky 138 oy 39% CamScanner 375 oy 2% IKEA Place 16 oy 9% Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) 87 oy 962 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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yılında heyecan verici bir çok mobil oyun ve uygulama mobil içerik mağazalarına adım attı. Uygulama haber sayfalarında tüm detaylarını sizlere aktardığımız yeni uygulamalardan en iyilerinieditörleri olarak seçmeye çalıştık. Not: Listemizi hazırlarken uygulamaların özelliklebaz aldığımızı hatırlatmak isteriz.