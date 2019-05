Anne karnındaki bebekler dokunma hislerini nasıl algılıyor?

İspanya'da bulunan Institute of Neurosciences of Alicante of the ISIC kurumundan bir grup araştırmacı fareler üzerinde doğumdan önce dokunma duyusunun nasıl ortaya çıktığıyla ilgili araştırma yaptı. Science dergisinde de yayımlanan araştırmada fareler üzerindeki beyin gelişiminin embriyolojik safhaları ve fare beyinlerinin bu safhalarda neler öğrendiği incelendi.

Dokunma duyusunun gelişimi uzun yıllar boyunca araştırmacıların ve araştırmaların önemli bir konusu oldu ve bu duyunun nasıl geliştiği hala daha tam olarak aydınlatılmış değil. Önceki araştırmalar bu duyu geliştiği zaman serebral kortekste bir çeşit harita benzeri ağ yapısı oluştuğunu göstermişti. Bazı araştırmalar ise bu haritanın doğumdan önce oluştuğunu ve yeni doğanlar geliştikçe vücudun farklı bölgelerinden alınan çeşitli duysal verilerin de bu haritalara eklendiğini öne sürüyor.

Yeni yapılan araştırma ise önceki kanıları değiştirecek nitelikte gibi duruyor. İspanyalı araştırmacı grubunun raporlarına göre bu harita bebek doğduğu zaman zaten oluşmuş durumda ve hali hazırda bulunuyor.

Araştırmacıların fare beyni üzerinde çalıştığı yapı: ''Cortical Barrels''

Araştırmacılar fareler üzerinde çalışma yaptılar çünkü fareler ''cortical barrels'' adı verilen beyin bölgesine sahip. ''Cortical barrels'' olarak adlandırılan yapı kortikal tabaka içinde bulunuyor ve boyandığında koyu renk görülüyor. Önceki araştırmalarda ''cortical barrels'' bölgesine mikroskop altında bakıldığında farelerdeki dokunma duyusu haritası ana hatlarıyla görülmüştü. Ayrıca nöronların büyümesini sağlayan elektrik sinyalleri sayesinde beyinin duysal bilgiyi tanıma ve tepki verme fonksiyonlarının işlediği bildirilmişti.

Bu nedenle araştırmacılar, farelerde dokunma hissinin gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ''cortical barrels'' gelişimini izlemek amacıyla çeşitli gelişim aşamalarında beyin dilimlerini ve duysal işitmeyle ilişkili önceden tanımlanmış beyin dalgalarını incelediler.

Araştırmacılar sonuçlara baktığında dokunma duyusunu işlemek için oluşturulan duysal haritanın, fareler henüz embriyo iken oluştuğunu buldu. Bu harita talamus tarafından serebral kortekse gönderilen sinyaller sayesinde gelişiyor ve bu harita da farenin ömrü boyunca kullanacağı sinaptik bilgilerin iletilmesinde oldukça önemli bir rol oynuyor.

Araştırmacılar aynı sürecin insanlarda da meydana geldiğini düşünüyor çünkü ''korteksin organizasyonu evrimsel olarak türler arasında korunuyor.''

https://medicalxpress.com/news/2019-05-brain-birth.html