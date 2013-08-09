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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anomaly 2, yıl içerisinde mobil oyuncular ile buluşacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Anomaly 2, yıl içerisinde mobil oyuncular ile buluşacak
11 Bit Studios, mart ayında duyurusunu yaptığı Anomaly serisinin devam oyunu Anomaly 2 için yeni bir çıkış videosu yayınladı.

Çıkış videosuyla birlikte Anomaly 2'nin yıl içerisinde mobil oyuncular ile buluşacağı belirtilirken, çıkış yapacağı platformlar da açıklandı. Oyunun çıkış yapacağı mobil platformlar iOS, Android ve BlackBerry şeklinde sıralanıyor.

Yapım, mobil oyuncular ile yıl içerisinde buluşacak olsa da, masaüstü sürümlerine mayıs ayından bu yana Steam üzerinden erişilebiliyor. Masaüstündeki oyun deneyimini mobil cihazlara taşımayı hedefleyen 11 Bit Studios'un Anomaly 2 ile bunu ne kadar başarabileceğini ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Anomaly 2'yi denemek için mobil cihazlara çıkmasını beklemek istemiyorsanız oyunun masaüstü sürümlerine aşağıdaki Steam bağlantısından erişebilirsiniz.

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bluebest 6 yıl
Windows Phone yine yok
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SEO-Uzmanı 6 yıl
PC oyun sektörü bir dönem yüksek gpulu ekran kartı isterken
şimdi ise tablete özel grafikleri düşürülmüş versiyonlarını piyasaya sürme telaşesine düştüler.
anlaşılan o ki oyun sektörü PC yi sevmiyor ! :)
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CertificatedStaff 6 yıl
1.oyun bana normal gelmişti ama bu daha güzel gözüktü.
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