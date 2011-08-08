Anonymous ve LulzSec ABD çapındaki tüm polis veritabanını hackledi

Haber Editörü
Son dönemin en korkulan hacker grupları haline gelen Anonymous ve Lulzsec son saldırısıyla ilk kez bir kurumu tüm uzantılarıyla hacklemiş oldu. Bir süredir devam eden takip ve yakalama olayları nedeniyle tepkili olan hackerlar cevap mahiyetinde bir girişim gerçekleştirdi.
Anonymous ve Lulzsec, ABD çapındaki irili ufaklı 70 polis ajansını hackleyerek 10GB boyutunda sosyal gücenlik numarası, kredi kartı bilgisi, mail adresleri ve suçlara ilişkin tutulmuş çok gizli notları internette paylaştı.
İkili yayınladıkları mesajda arkadaşlarının tutuklanmasına veya takip altında olmasına artık tahammüllerinin kalmadığını ve bu hareketlerin en sert şekilde karşılığını bulacağını açıkladı. Kısa süre önce LulzSec ile ilgisi olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki bir hacker gözaltına alınmıştı. Anonymous ve LulzSec işin arkasında polisin olduğunu belirterek hedefe polis teşkilatlarını koydu.
İnternete paylaşılan dosyaların içinde Louisiana, Mississippi, Arkansas ve Kansas gibi eyaletlerde çalışan polislere ait tahminen 100 000 adet email bulunuyor. Emailler ise suçlu veya şüphelilerin tespit edilmiş isim ve adreslerini içeriyor.
Kanun güçlerinin bu saldırıya nasıl bir cevap verecekleri merakla bekleniyor.
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DH veritabanıda çok işlerine yarıcaktı
Ben birşey yalamıyorum ama sizin ne yaladığınızı artık tahmin edebiliyorum.
arkadasım neden konuyu hep baska yere cekiyorsun?kasten mi yapıyorsun anlamadım.
Kardeş nasıl bir ruh hali içindesin bilmiyorum. Kendini haklı gösterme çaban çevreni algılayış biçimini etkilemiş. Gönderme yaptığın mesaj budur: donanimhaber.com/...
Biz normal insanlar, mesajda "sadtneverdie" nickli kullanıcının mesajından alıntı yaptığımı, 200 euro'yu yaklaşık 300 tl hesaplayanın "sadtneverdie" olduğunu görüyoruz.
Bu sözünüzden sonra sizinle konuşacak birşey kalmamıştır.
Sen soruları cevaplamaktan kaçmaya devam et. Bi laf ettin, arkasında bile duramadın, açıklayıcı tek cümle söylemek yerine lafı hep başka yerler çektin.
Askeriyeyle alakalı söylediğim sözün anlamı da şudur: Malum Dağlıca, Aktütün, Reşadiye vs. vs. ve en son Sincan'daki şehitlerin ardından askeriyenin yaptığı açıklamardan hangisi olayın arka yüzünü anlattı bize, kimi tatmin etti? Hiçkimseyi. İşte demek istediğim buydu. Postal yalamaya gerek yok.
Ya yukarıda sorduğum sorulara cevap ver, ya da artık yorum yazma[>:]!
Peki kardeş sen haklısın. Anonymous Türkiye' ye saldırmamıştır. Tib' in sitesine kurum yapılanmasına bakmak için girmişlerdir. 1 Ağustos 2011 de Ayyıldız Team den yardım isteyen de FBI değildir.
Bu başlıktaki mesajlara artık cevap vermeyeceğim. En doğruyu siz biliyorsunuz.
Yaptığın sözde açıklama, Askeriye'nin PKK baskınlarının arkasından yaptıkları kaçamak açıklamalara benzemiş. Neden sorularıma cevap vermek yerine lafı geveliyorsun, gerçekten de anlamış değilim .
Aslında 200 Euro'ya 300 TL diyorsan, buna böyle demeni de yadırgamaman gerek .
Kardeş sende söylediklerimi anlamamak için elinden geleni yapıyorsun. Lütfen ilk yazdığım mesajı dikkatli oku.
Polis veri tabanına saldırı, asıl amaçlarını gizlemek için yapılan danışıklı dövüştür.
23148 km² toprağımız
Adamlar danışıklı dövüş yapacak olsalar kritik öneme hâiz devlet sitelerine (polis) saldırmazlar, kritik önemi olmayan yerlere saldırırlar.
Seni anlamaya çalışmak için sorularıma açıklamaya yapmaya zorluyorum ama "23148 km² toprağımız düşman eline geçti" ne demek diye soruyorum, senin verdiğin cevaba bak.
1- Bu 23178 km²'lik toprak neresi?
2- Kimin eline geçti?
3- Şu malum 13 ölüyle ve Anony üyelerinden "8 kişinin psikolojik tdevai gördüğünü nereden biliyorsun?" sorumla alakalı bir açıklaman hâlâ yok.
Ya yanlış söylemişim deyip yazını tashih et, ya da doğru düzgün açıklama yap. Bu ikisinden birini yapmayacaksan veya yapamayacaksan lütfen laf olsun diye cevap verme...
Saol kardeş, olayın iç yüzünü anlayabilenlerin olduğunu görmek güzel. Mesajlarıma eksiyi basıp geçmiş herkes. Bu ülkede doğruları söyleyeni sevmezler zaten.
Arkadaşım neden bana inanmamakta ısrar ediyorsun. Zaten yazdıklarımın hepsini kanıtladım. Olaylar 8 Haziran 2011 de gerçekleşti. Ayyıldız team in Anonymous a yaptığı karşı saldırılar olmasaydı kayıplarımız çok daha büyük olurdu.
Anonymous devlet kurumlarımızın web sitelerine saldırdığı esnada, Ayyıldız team de bu anarşistlerin sitesine saldırmış, siteyi erişilemez duruma getirmiştir. Olayın ciddiyetini anlayan Anonymous saldırılardan vazgeçmiş, kendi sitelerini korumaya çalışmışlardır. Bu esnada 8 tane üst düzey Anonymous üyesi ağır şekilde depresyona girmiş ve psikolojik tedavi görmeye başlamışlardır. Bu ülkede Ayyıldız team gibi bir güç olduktan sonra yapılan tüm saldırılar beyhude olacaktır. İçimizdeki irlandalılar a rağmen!!
1- Bu üyelerden 8 tanesinin psikolojik tedavi gördüğünü nerden biliyorsun?
2- Daha önce sorduğum yüzölçümü neyin nesi soruma hâlâ cevap vermedin! "23148 km² toprağımız düşmanın eline geçmiştir." ne demek? Hem bu 13 memurla alakalı neden haber yapılmadı, öyle bir olay olsaydı kesin duyulurdu bir şekilde; en azından bir-iki haber sitesi veya gazetede kesin yer alırdı.
3- Bu saldırılar gerçekleşmiş olabilir, bunu reddetmiyoruz zaten, ancak haber başlığı Amerikan polis teşkilatının sitelerine yapılan saldırılarken sen bizim ülkemize yaptıkları saldırılar hakkında yorum yapman keske alaka olmuş. Hele hele o üyelerin Amerika'lı vs.'li olduklarını söylemen de bu haber başlığı altında oldukça komik. Adamların çoğu Amerika'lı olsalardı, neden kendi polis teşkiletlarının sitelerini heklesinler ki ?
4- İlk mesajında sözünün sonunu "Lütfen araştırma yapmadan konuşmayalım" diye bitiriyorsun; sanki bu konuda bir yorum varmış gibi, yine ne alaka.
6- Söylediklerinin tamamı doğru olsa bile, bunları mantıklı şekilde ilişkilendiremezsen inandırıcı olamazsın, kimse Ayyıldız Team'e muhalif değil burada yoksa.
Palavradan başka bir şey değil bunu bana kanıtla!
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Güvenlik, anonymous