Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anonymous ve LulzSec ABD çapındaki tüm polis veritabanını hackledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5b
1
50
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemin en korkulan hacker grupları haline gelen Anonymous ve Lulzsec son saldırısıyla ilk kez bir kurumu tüm uzantılarıyla hacklemiş oldu. Bir süredir devam eden takip ve yakalama olayları nedeniyle tepkili olan hackerlar cevap mahiyetinde bir girişim gerçekleştirdi. 

Anonymous ve Lulzsec, ABD çapındaki irili ufaklı 70 polis ajansını hackleyerek 10GB boyutunda sosyal gücenlik numarası, kredi kartı bilgisi, mail adresleri ve suçlara ilişkin tutulmuş çok gizli notları internette paylaştı.

İkili yayınladıkları mesajda arkadaşlarının tutuklanmasına veya takip altında olmasına artık tahammüllerinin kalmadığını ve bu hareketlerin en sert şekilde karşılığını bulacağını açıkladı. Kısa süre önce LulzSec ile ilgisi olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki bir hacker gözaltına alınmıştı. Anonymous ve LulzSec işin arkasında polisin olduğunu belirterek hedefe polis teşkilatlarını koydu.

İnternete paylaşılan dosyaların içinde Louisiana, Mississippi, Arkansas ve Kansas gibi eyaletlerde çalışan polislere ait tahminen 100 000 adet email bulunuyor. Emailler ise suçlu veya şüphelilerin tespit edilmiş isim ve adreslerini içeriyor. 
Kanun güçlerinin bu saldırıya nasıl bir cevap verecekleri merakla bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kerokeso 8 yıl en beğenilen
Ne cevap verecekler? En fazla baskın fln. yapmaya çalışırlar, bu grubu durduramazlar.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virinom 8 yıl
bocekgrafik
BU MESAJI DH YETKİLİLERİ UMARIM OKUYORLARDIR:DHnin veritabanının çok sağlam olduğunu düşünmüyorum. Bunca tehlikeler varken, DH yetkilileri ne gibi tedbirler alıyorlar acaba çok merak ediyorum.Ne alaka diyebilirsiniz ancak birisi sizin şifrenizi bir şekilde öğrenmiş olsa, DH hesabınızı kaybedersiniz; çünkü şifre değiştirmek için eski şifrenin bilinmesi malesef yeterli oluyor. Halbuki şifre değişiklikleri için DH hesabına tanımlı e-posta hesabına gönderilecek e-posta ile onaylanması gerekir diye düşünüyorum. Basi gibi görünen, ancak çok önemli bir konu. Ne zandır aklımdaydı, yeri gelmişken söyleyeyim dedim...

DH veritabanıda çok işlerine yarıcaktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
introducial 8 yıl
Harbiden ne cevap verecekler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
hekleseler noolcak baksınlar belki film falan filan :)) bulurlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siorer 8 yıl
ovvv vendettalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
combofix 8 yıl
@ obi_van
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 8 yıl
Adamlar gerçekten duyarlı önce egosunu tatmin eden V For Vendetta çok izlemiş tipler sanıyordum fakat ülkemizde gelecek olan internet yasağına bizden daha fazla tepki gösterdiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
combofix 8 yıl
bocekgrafik
Postal yalamaya gerek yok.

Ben birşey yalamıyorum ama sizin ne yaladığınızı artık tahmin edebiliyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gin! 8 yıl combofix
combofix
bocekgrafik
Postal yalamaya gerek yok.

Ben birşey yalamıyorum ama sizin ne yaladığınızı artık tahmin edebiliyorum.

arkadasım neden konuyu hep baska yere cekiyorsun?kasten mi yapıyorsun anlamadım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
combofix 8 yıl
bocekgrafik
Aslında 200 Euroya 300 TL diyorsan, buna böyle demeni de yadırgamaman gerek
.

Kardeş nasıl bir ruh hali içindesin bilmiyorum. Kendini haklı gösterme çaban çevreni algılayış biçimini etkilemiş. Gönderme yaptığın mesaj budur: donanimhaber.com/...
Biz normal insanlar, mesajda "sadtneverdie" nickli kullanıcının mesajından alıntı yaptığımı, 200 euro'yu yaklaşık 300 tl hesaplayanın "sadtneverdie" olduğunu görüyoruz.
bocekgrafik
Askeriye'nin PKK baskınlarının arkasından yaptıkları kaçamak açıklamalar

Bu sözünüzden sonra sizinle konuşacak birşey kalmamıştır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl
@combofix

Sen soruları cevaplamaktan kaçmaya devam et. Bi laf ettin, arkasında bile duramadın, açıklayıcı tek cümle söylemek yerine lafı hep başka yerler çektin.

Askeriyeyle alakalı söylediğim sözün anlamı da şudur: Malum Dağlıca, Aktütün, Reşadiye vs. vs. ve en son Sincan'daki şehitlerin ardından askeriyenin yaptığı açıklamardan hangisi olayın arka yüzünü anlattı bize, kimi tatmin etti? Hiçkimseyi. İşte demek istediğim buydu. Postal yalamaya gerek yok.

Ya yukarıda sorduğum sorulara cevap ver, ya da artık yorum yazma[>:]!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
combofix 8 yıl
@ bocekgrafik
Peki kardeş sen haklısın. Anonymous Türkiye' ye saldırmamıştır. Tib' in sitesine kurum yapılanmasına bakmak için girmişlerdir. 1 Ağustos 2011 de Ayyıldız Team den yardım isteyen de FBI değildir.
Bu başlıktaki mesajlara artık cevap vermeyeceğim. En doğruyu siz biliyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl
combofix

@ bocekgrafik

Peki kardeş sen haklısın. Anonymous Türkiye' ye saldırmamıştır. Tib' in sitesine kurum yapılanmasına bakmak için girmişlerdir. 1 Ağustos 2011 de Ayyıldız Team den yardım isteyen de FBI değildir.

Bu başlıktaki mesajlara artık cevap vermeyeceğim. En doğruyu siz biliyorsunuz.


Yaptığın sözde açıklama, Askeriye'nin PKK baskınlarının arkasından yaptıkları kaçamak açıklamalara benzemiş. Neden sorularıma cevap vermek yerine lafı geveliyorsun, gerçekten de anlamış değilim
.
Aslında 200 Euro'ya 300 TL diyorsan, buna böyle demeni de yadırgamaman gerek
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
combofix 8 yıl
@ bocekgrafik
Kardeş sende söylediklerimi anlamamak için elinden geleni yapıyorsun. Lütfen ilk yazdığım mesajı dikkatli oku.
Polis veri tabanına saldırı, asıl amaçlarını gizlemek için yapılan danışıklı dövüştür.
23148 km² toprağımız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl

combofix

@ bocekgrafik

Kardeş sende söylediklerimi anlamamak için elinden geleni yapıyorsun. Lütfen ilk yazdığım mesajı dikkatli oku.

Polis veri tabanına saldırı, asıl amaçlarını gizlemek için yapılan danışıklı dövüştür.

23148 km² toprağımız



Adamlar danışıklı dövüş yapacak olsalar kritik öneme hâiz devlet sitelerine (polis) saldırmazlar, kritik önemi olmayan yerlere saldırırlar.
Seni anlamaya çalışmak için sorularıma açıklamaya yapmaya zorluyorum ama "23148 km² toprağımız düşman eline geçti" ne demek diye soruyorum, senin verdiğin cevaba bak.

1- Bu 23178 km²'lik toprak neresi?
2- Kimin eline geçti?
3- Şu malum 13 ölüyle ve Anony üyelerinden "8 kişinin psikolojik tdevai gördüğünü nereden biliyorsun?" sorumla alakalı bir açıklaman hâlâ yok.

Ya yanlış söylemişim deyip yazını tashih et, ya da doğru düzgün açıklama yap. Bu ikisinden birini yapmayacaksan veya yapamayacaksan lütfen laf olsun diye cevap verme...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
combofix 8 yıl
berkkarabacak
Combofix Haklı beyler:)

Saol kardeş, olayın iç yüzünü anlayabilenlerin olduğunu görmek güzel. Mesajlarıma eksiyi basıp geçmiş herkes. Bu ülkede doğruları söyleyeni sevmezler zaten.
xxxartistxxx
Palavradan başka bir şey değil bunu bana kanıtla!

Arkadaşım neden bana inanmamakta ısrar ediyorsun. Zaten yazdıklarımın hepsini kanıtladım. Olaylar 8 Haziran 2011 de gerçekleşti. Ayyıldız team in Anonymous a yaptığı karşı saldırılar olmasaydı kayıplarımız çok daha büyük olurdu.
Anonymous devlet kurumlarımızın web sitelerine saldırdığı esnada, Ayyıldız team de bu anarşistlerin sitesine saldırmış, siteyi erişilemez duruma getirmiştir. Olayın ciddiyetini anlayan Anonymous saldırılardan vazgeçmiş, kendi sitelerini korumaya çalışmışlardır. Bu esnada 8 tane üst düzey Anonymous üyesi ağır şekilde depresyona girmiş ve psikolojik tedavi görmeye başlamışlardır. Bu ülkede Ayyıldız team gibi bir güç olduktan sonra yapılan tüm saldırılar beyhude olacaktır. İçimizdeki irlandalılar a rağmen!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl
combofix

berkkarabacak
Combofix Haklı beyler:)


Saol kardeş, olayın iç yüzünü anlayabilenlerin olduğunu görmek güzel. Mesajlarıma eksiyi basıp geçmiş herkes. Bu ülkede doğruları söyleyeni sevmezler zaten.

xxxartistxxx
Palavradan başka bir şey değil bunu bana kanıtla!


Arkadaşım neden bana inanmamakta ısrar ediyorsun. Zaten yazdıklarımın hepsini kanıtladım. Olaylar 8 Haziran 2011 de gerçekleşti. Ayyıldız team in Anonymous a yaptığı karşı saldırılar olmasaydı kayıplarımız çok daha büyük olurdu.
Anonymous devlet kurumlarımızın web sitelerine saldırdığı esnada, Ayyıldız team de bu anarşistlerin sitesine saldırmış, siteyi erişilemez duruma getirmiştir. Olayın ciddiyetini anlayan Anonymous saldırılardan vazgeçmiş, kendi sitelerini korumaya çalışmışlardır. Bu esnada 8 tane üst düzey Anonymous üyesi ağır şekilde depresyona girmiş ve psikolojik tedavi görmeye başlamışlardır. Bu ülkede Ayyıldız team gibi bir güç olduktan sonra yapılan tüm saldırılar beyhude olacaktır. İçimizdeki irlandalılar a rağmen!!


combofix

Arkadaşlar bu bilgisayar hırsızlarının asıl amacı ülkemizi bölmektir.

Polis veri tabanına saldırı, asıl amaçlarını gizlemek için yapılan danışıklı dövüştür.
Grubun üyelerinin tamamına yakını israil ve amerikan vatandaşlarıdır.
Devlet kurumlarımızın sitelerine yapılan saldırıda 13 memur şehit düşmüş, 23148 km² toprağımız düşmanın eline geçmiştir. [>:]
Lütfen araştırma yapmadan konuşmayalım




1- Bu üyelerden 8 tanesinin psikolojik tedavi gördüğünü nerden biliyorsun?
2- Daha önce sorduğum yüzölçümü neyin nesi soruma hâlâ cevap vermedin! "23148 km² toprağımız düşmanın eline geçmiştir." ne demek? Hem bu 13 memurla alakalı neden haber yapılmadı, öyle bir olay olsaydı kesin duyulurdu bir şekilde; en azından bir-iki haber sitesi veya gazetede kesin yer alırdı.
3- Bu saldırılar gerçekleşmiş olabilir, bunu reddetmiyoruz zaten, ancak haber başlığı Amerikan polis teşkilatının sitelerine yapılan saldırılarken sen bizim ülkemize yaptıkları saldırılar hakkında yorum yapman keske alaka olmuş. Hele hele o üyelerin Amerika'lı vs.'li olduklarını söylemen de bu haber başlığı altında oldukça komik. Adamların çoğu Amerika'lı olsalardı, neden kendi polis teşkiletlarının sitelerini heklesinler ki
?
4- İlk mesajında sözünün sonunu "Lütfen araştırma yapmadan konuşmayalım" diye bitiriyorsun; sanki bu konuda bir yorum varmış gibi, yine ne alaka.
6- Söylediklerinin tamamı doğru olsa bile, bunları mantıklı şekilde ilişkilendiremezsen inandırıcı olamazsın, kimse Ayyıldız Team'e muhalif değil burada yoksa.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 8 yıl
combofix
@ bocekgrafikKardeş söylediklerim tamamen gerçek ürünüdür. Saldırı sırasında web sitelerinin Gölbaşında bulunan sunucuları aşırı ısınmadan dolayı yanmış ve 13 memurumuz feci şekilde can vermiştir.

Palavradan başka bir şey değil bunu bana kanıtla!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5014 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, anonymous
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia X2-01 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim