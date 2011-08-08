Anonymous ve LulzSec ABD çapındaki tüm polis veritabanını hackledi

Son dönemin en korkulan hacker grupları haline gelen Anonymous ve Lulzsec son saldırısıyla ilk kez bir kurumu tüm uzantılarıyla hacklemiş oldu. Bir süredir devam eden takip ve yakalama olayları nedeniyle tepkili olan hackerlar cevap mahiyetinde bir girişim gerçekleştirdi.





Anonymous ve Lulzsec, ABD çapındaki irili ufaklı 70 polis ajansını hackleyerek 10GB boyutunda sosyal gücenlik numarası, kredi kartı bilgisi, mail adresleri ve suçlara ilişkin tutulmuş çok gizli notları internette paylaştı.





İkili yayınladıkları mesajda arkadaşlarının tutuklanmasına veya takip altında olmasına artık tahammüllerinin kalmadığını ve bu hareketlerin en sert şekilde karşılığını bulacağını açıkladı. Kısa süre önce LulzSec ile ilgisi olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki bir hacker gözaltına alınmıştı. Anonymous ve LulzSec işin arkasında polisin olduğunu belirterek hedefe polis teşkilatlarını koydu.





İnternete paylaşılan dosyaların içinde Louisiana, Mississippi, Arkansas ve Kansas gibi eyaletlerde çalışan polislere ait tahminen 100 000 adet email bulunuyor. Emailler ise suçlu veya şüphelilerin tespit edilmiş isim ve adreslerini içeriyor.

Kanun güçlerinin bu saldırıya nasıl bir cevap verecekleri merakla bekleniyor.