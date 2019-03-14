Apex Legends için Ninja’ya 1 milyon dolar ödendi iddiası

Trendi giderek yükselen battle royale tarzı oyunlar arasına son olarak EA’in Apex Legends yapımı hızlı bir giriş yapmıştı. Bir ayda 50 milyon oyuncu sayısını geçen Apex Legends en hızlı büyüyen oyunlardan birisi durumunda. Buna EA’in harcadığı devasa reklam bütçesinin etkisi büyük.

Devasa miktarlar

Reuters tarafından verilen habere göre Fortnite yayınları ile ünlü Ninja Tyler Brevins, 5 Şubat tarihinde yaptığı Apex Legends canlı yayını ve değerlendirmeleri sonrasında 1 milyon dolar ödeme aldı.

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Hatırlanacağı üzere Ninja’nın Apex Legends oynadığı 10 dakikalık YouTube yayını 2.5 milyon görüntüleme almış ve çok konuşulmuştu. Yayın esnasında Ninja’nın EA ile ortaklık yaptığı aslında belirtilmişti ancak bu kadar yüksek bir meblağ tahmin edilmiyordu.

Ninja’nın bir ayda en fazla 500 bin dolar kazandığı düşünüldüğünde 10 dakika için 1 milyon dolar alması dikkat çekici. Diğer taraftan Shroud (Michael Grzesiek) ve Myth (Ali Kabbani) yayıncılarının da ilk Apex Legends yayınları için ücret aldığı ifade ediliyor. EA belirtilen tarihteki yayınlardan sonra yayıncıların kendi istekleriyle oyunu oynadıklarını belirtmiş.

Oyun yayıncılığı sektörde önemli bir hale geldi ve bu yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Yayın gelirlerinin yanında bu tarz tanıtımlar için de yayıncılık öne çıkmaya başlayacak gibi.