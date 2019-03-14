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Apex Legends için Ninja’ya 1 milyon dolar ödendi iddiası

Oyun dünyasında en iyi tanıtım artık yayıncılar üzerinden yapılıyor. Apex Legends tanıtımı için sadece Ninja Tyler Brevins’e verilen miktarın 1 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.
2 ay
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Trendi giderek yükselen battle royale tarzı oyunlar arasına son olarak EA’in Apex Legends yapımı hızlı bir giriş yapmıştı. Bir ayda 50 milyon oyuncu sayısını geçen Apex Legends en hızlı büyüyen oyunlardan birisi durumunda. Buna EA’in harcadığı devasa reklam bütçesinin etkisi büyük.

Devasa miktarlar

Reuters tarafından verilen habere göre Fortnite yayınları ile ünlü Ninja Tyler Brevins, 5 Şubat tarihinde yaptığı Apex Legends canlı yayını ve değerlendirmeleri sonrasında 1 milyon dolar ödeme aldı.

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Hatırlanacağı üzere Ninja’nın Apex Legends oynadığı 10 dakikalık YouTube yayını 2.5 milyon görüntüleme almış ve çok konuşulmuştu. Yayın esnasında Ninja’nın EA ile ortaklık yaptığı aslında belirtilmişti ancak bu kadar yüksek bir meblağ tahmin edilmiyordu.

Ninja’nın bir ayda en fazla 500 bin dolar kazandığı düşünüldüğünde 10 dakika için 1 milyon dolar alması dikkat çekici. Diğer taraftan Shroud (Michael Grzesiek) ve Myth (Ali Kabbani) yayıncılarının da ilk Apex Legends yayınları için ücret aldığı ifade ediliyor. EA belirtilen tarihteki yayınlardan sonra yayıncıların kendi istekleriyle oyunu oynadıklarını belirtmiş.

Oyun yayıncılığı sektörde önemli bir hale geldi ve bu yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Yayın gelirlerinin yanında bu tarz tanıtımlar için de yayıncılık öne çıkmaya başlayacak gibi.

 

https://www.engadget.com/2019/03/13/ea-paid-ninja-1-million-to-stream-apex-legends/ Yorum Yaz
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ST4LK3R 2 ay
Anthem tam bir facia, BF V ciddi eleştiriler aldı, Eski NFS oyuncuları NFS Payback'in yüzüne bakmadı. Capcom gibi şirketler Monster Hunter, RE2 Remake, DMC 5 ile piyasayı alt üst ederken EA, beceriksizliğini Apex ile kapatmaya çalışıyor. EA için tehlike çanları çalıyor.
Anthem tam bir facia, BF V ciddi eleştiriler aldı, Eski NFS oyuncuları NFS Payback'in yüzüne bakmadı. Capcom gibi şirketler Monster Hunter, RE2 Remake, DMC 5 i...
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Apex Legends'i indirdiğim gibi sildim sayılır toplamda 5 dakika falan oynadım. 1 saat kadar streamer izledim. Oyun berbat, karmakarışık, Türklere hiç mi hiç hitab etmiyor. Bizimkiler PUBG gibi şu anda yaşadığımız zamanda geçen oyunları seviyorlar. Ben de bir fortnite'cıyım. Oyunu hergün kurup siliyorum. Yeni bir oyun çıkmalı, radical heighst'i günlerce oynamıştım keşke kapanmasaydı. Gelmiş geçmiş en iyi battle royale oyunuydu.
Steam'den destek falan verin, yorum yazın da oyun yeniden açılsın. store.steampowered.com/...
Apex Legends'i indirdiğim gibi sildim sayılır toplamda 5 dakika falan oynadım. 1 saat kadar streamer izledim. Oyun berbat, karmakarışık, Türklere hiç mi hiç hit...
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4 Yanıt Yanıtla +5
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TheNewAtilla 2 ay
Bu kadar para verdiyse enayilik etmiş ea.
Ninja zaten para almasa da açar oynardı ilk günden
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SEO-Uzmanı 2 ay
bu kadar parayı DH yazar çizer kadrosu alamadığı için mi !?
bu gündem haberi oldu yoksa :)
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Apex Legends'i indirdiğim gibi sildim sayılır toplamda 5 dakika falan oynadım. 1 saat kadar streamer izledim. Oyun berbat, karmakarışık, Türklere hiç mi hiç hitab etmiyor. Bizimkiler PUBG gibi şu anda yaşadığımız zamanda geçen oyunları seviyorlar. Ben de bir fortnite'cıyım. Oyunu hergün kurup siliyorum. Yeni bir oyun çıkmalı, radical heighst'i günlerce oynamıştım keşke kapanmasaydı. Gelmiş geçmiş en iyi battle royale oyunuydu.
Steam'den destek falan verin, yorum yazın da oyun yeniden açılsın. store.steampowered.com/...
3 Yanıt Yanıtla +5
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Dostum fortnite nasıl oynuyorsun??
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Steelo 2 ay DH Misafiri
Fortnite oynayıp Apex'e karışık demek mantıksız olmuş.
Ben fortnite saçmalığına katlanamadım.Yani build mi yapacağız, Circle'dan mı kaçacağız pvp mi yapacağız? Çok salakça biraz katlandım sonra çıktım.Apex ise büyük bir başarı.Karakterler her karakterin kendine has özellikleri olması ve takım arkadaşların ile karakterler arası kombinasyonunu ayarlamak şuan hiç bir oyunda kesinlikle yok.
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***Leopard*** 2 ay DH Misafiri
Radical Heights'ı yapan firma kapandı , daha doğrusu battılar.
m.bolumsonucanavari.com/...
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ST4LK3R 2 ay
Anthem tam bir facia, BF V ciddi eleştiriler aldı, Eski NFS oyuncuları NFS Payback'in yüzüne bakmadı. Capcom gibi şirketler Monster Hunter, RE2 Remake, DMC 5 ile piyasayı alt üst ederken EA, beceriksizliğini Apex ile kapatmaya çalışıyor. EA için tehlike çanları çalıyor.
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EzioAditore 2 ay
Yayın yapayım desem uygun ortam ve donanım yok. Leş görüntülü yayınları da insanlar nasıl izliyor anlamış değilim. Tamam içerik önemli de, e yayın kalitesi de içerik. Şahsen kalitesi düşük yayınlar gördüğümde direk kapatırım. Adam youtube'da 1080p video koymuş, kalitesi max 480p. Çöp grafikli yayın izlemektense hiç izlememek göz sağlığı için daha faydalı.
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