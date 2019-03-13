Intel grafik yazılımı daha iyi bir ara yüze kavuşuyor

Harici grafik birimi için çalışmalarını yoğunlaştıran Intel, bu esnada Windows 10 grafik yönetim yazılımını da elden geçiriyor. Ay içerisinde kullanıma sunulacak olan yeni ara yüz oyuncular göz önüne alınarak geliştirildi.

Oyuncular ön planda

Raja Khoduri’nin etkisi olduğu düşünülen yeni ara yüz ile ilgili Intel bir YouTube paylaşımı da yaptı. Videoda yeni ara yüzün oyun başlatma seçeneği, ayar optimizasyon aracı, global ekran ayarları gibi unsurları öne çıkardığı anlaşılıyor.

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Daha canlı bir görünüm kazandığı anlaşılan kontrol paneli oyuncuların dikkatini çekmek ve etkileşimini arttırmak için tasarlanmış. Zaten son dönemde Intel oyunculara ağırlık verecek hamlelere imza atıyordu.

İşlemcilere entegre grafik birimleri yüksek performans sunmasa da PUBG veya World of Tanks gibi espor yapımlarını oynatacak kapasitede. 10nm sürecindeki Intel işlemcilere entegre grafik birimlerinin ise çok daha iyi 3D performans sunacağı ve 1 TFLOPS üzerine çıkacağı ifade ediliyor.

Bu bakımdan Intel düzenli sürücü güncellemelerine oyun optimizasyonlarını da eklemeye başlamıştı. Ayrıca Windows 10 için yeni sürücü modeli olan DCH geçişini de tamamlamıştı. Elbette harici grafik birimi sürücüsü için de bunların ön hazırlık olduğunu gözden kaçırmamak gerek.