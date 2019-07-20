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Apollo 11 görevi, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi ile yeniden hayat buldu

NVIDIA'nın Apollo 11 Ay görevinin 50. yılı şerefine hazırladığı demo, ışın izleme teknolojisinin tüm nimetlerini kullanıyor. Buzz Aldrin'e de gösterilen demo, tam not almış.
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Gökhan G.
Editör
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Apollo 11 görevi, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi ile yeniden hayat buldu
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NVIDIA, ışın izleme teknolojisinin nimetlerini göstermek adına beş yıl önce Maxwell mimarisini kullanarak hazırladığı Ay’a iniş demosunu bir kez daha oluşturdu. Bu kapsamda Apollo 11 görevinin 50. yılı şerefine hazırlanan teknoloji demosu, beş yıl önce oluşturulan görüntülere ışın izleme teknolojisinin mevcut tüm nimetlerini de ekleyerek karşımıza çıkarıyor.

Yeni hazırlanan demoda ışığın Ay yüzeyinden sekip Armstrong’un kaskında ve diğer nesnelerde oluşturduğu etkileri gerçek zamanlı görebiliyoruz.

Demonun bitmiş halini Apollo Ay Modülü Komutanı Buzz Aldrin’e de gösteren NVIDIA, Astronottan “Şimdi dikkatimi çektiniz.” tepkisini almış.

Görüntülerin gerçeğine ne kadar benzediği bilemesek bile, NVIDIA mühendislerinin çıkardığı işin gerçekten kaliteli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aşağıdaki videoda demoyu kendiniz de deneyimleyebilir ve ortaya konan işin kalitesi hakkında karar verebilirsiniz.

 

https://techcrunch.com/2019/07/19/nvidia-recreates-the-apollo-11-landing-with-real-time-ray-tracing/ Yorum Yaz
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-dehşet- 1 sa.
Forza Horizon 4, RTX olmadan neler yapılabileceğini gösteriyor. Her oyun FH4 kadar olsa yeter benim için.
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Spider_hip 2 sa.
Çok kötü. Rtx kartlar çıkmadan önce tanıtımlarda rtx teknolojisi, aynı frame by frame render alırken ki kalitedeki gibi gerçekçi gösteriliyordu. Şimdi bildiğin eskiden beri olan yazılım ile sahte ışık/gölge kalitesine döndü. İlk zaten rtx oyunlar çıktığında fena değildi ama frame ler yerlerde sürününce nvidia bir güncelleme yayınladı, bariz rtx kalitesi düştü fps arttı. O günden beri de rtx havada kalan bir süs oldu. Ray tracing normalde çok baba bir iş zaten. Harbi modeli gerçek gibi gösteren bir olay. Bir frame(saniye değil) renderı dahi model poligonuna, ışık sayısına göre yeri gelir yarım saat alır. Ama sonucu gerçek ile ayırt etmek harbi zor olur. Belki 3xxx serisinde ya da 4xxx serisinde ancak olması gerektiğine yaklaşır. Yani 30fps ye bile sabitlesen, saniyede 30 frame i raytracing ile renderlatmak mevcut kartlarla çok zor. Ancak işte mevcut yazılımların zaten yaptığı kalitede kalır.
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