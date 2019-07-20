Apollo 11 görevi, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi ile yeniden hayat buldu

Tam Boyutta Gör

Maxwell mimarisini kullanarak hazırladığı Ay’a Apollo 11 görevinin 50. yılı şerefine hazırlanan teknoloji demosu, beş yıl önce oluşturulan görüntülere ışın izleme teknolojisinin mevcut tüm nimetlerini de ekleyerek karşımıza çıkarıyor. NVIDIA, ışın izleme teknolojisinin nimetlerini göstermek adına beş yıl öncekullanarak hazırladığı Ay’a iniş demosunu bir kez daha oluşturdu. Bu kapsamdahazırlanan teknoloji demosu, beş yıl önce oluşturulan görüntülere ışın izleme teknolojisinin mevcut tüm nimetlerini de ekleyerek karşımıza çıkarıyor.

Yeni hazırlanan demoda ışığın Ay yüzeyinden sekip Armstrong’un kaskında ve diğer nesnelerde oluşturduğu etkileri gerçek zamanlı görebiliyoruz.

Demonun bitmiş halini Apollo Ay Modülü Komutanı Buzz Aldrin’e de gösteren NVIDIA, Astronottan “Şimdi dikkatimi çektiniz.” tepkisini almış.

Görüntülerin gerçeğine ne kadar benzediği bilemesek bile, NVIDIA mühendislerinin çıkardığı işin gerçekten kaliteli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aşağıdaki videoda demoyu kendiniz de deneyimleyebilir ve ortaya konan işin kalitesi hakkında karar verebilirsiniz.

https://techcrunch.com/2019/07/19/nvidia-recreates-the-apollo-11-landing-with-real-time-ray-tracing/