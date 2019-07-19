COD Modern Warfare’den yeni bir çok oyunculu mod videosu geldi

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25 Ekim 2019 tarihinde piyasaya sürülecek Call of Duty Modern Warfare ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Oyunla ilgili en son yayınlanan videoda bu sefer “Gunfight” modu oynanış videosunu izleyebiliyoruz. İki kişilik takımların çok küçük bir alanda mücadelesine odaklanan çok oyunculu mod, hızlı bir oyun içi deneyim vadediyor.

Playstation 4 Pro’da oynanan maçta animasyonlar ve silah ile çevre seslerinin kalitesi dikkat çekiyor. Infinity Ward’un video kapsamında yaptığı açıklama ise şöyle:

“Siz istediniz, biz de sizi dinledik. İzlediğiniz video, Playstation 4 Pro’da 4K çözünürlükte oynanan Gunfight modunun oyun içi görüntülerini içeriyor. Gunfight, iki kişilik takımların birbirine karşı mücadele ettiği hızlı bir oynanışa sahip yeni bir mod ve sizi bekleyen sürprizlerin sadece çok ufak bir bölümü. Daha fazlası için 1 Ağustos Perşembe gününü yapılacak COD çok oyunculu mod prömiyerini bekleyin.”

Son olarak, geliştiricinin yayınladığı yaklaşık altı dakikalık videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://wccftech.com/call-of-duty-modern-warfare-4k-footage/