Kim Nerede? 96 Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R 89 GM 9 Pro Android Q ile karşınızda 55 Vestel'in ek vergi isteği kabul edildi.
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

COD Modern Warfare’den yeni bir çok oyunculu mod videosu geldi

25 Ekim'de piyasaya sürülecek olan Call of Duty Modern Warfare için bir çok oyunculu mod videosu geldi. Gunfight isimli mod, iki kişilik takımların mücadelesine odaklanıyor.
4 sa.
889
14
6
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

COD Modern Warfare’den yeni bir çok oyunculu mod videosu geldi
Tam Boyutta Gör

25 Ekim 2019 tarihinde piyasaya sürülecek Call of Duty Modern Warfare ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Oyunla ilgili en son yayınlanan videoda bu sefer “Gunfight” modu oynanış videosunu izleyebiliyoruz. İki kişilik takımların çok küçük bir alanda mücadelesine odaklanan çok oyunculu mod, hızlı bir oyun içi deneyim vadediyor.

Playstation 4 Pro’da oynanan maçta animasyonlar ve silah ile çevre seslerinin kalitesi dikkat çekiyor. Infinity Ward’un video kapsamında yaptığı açıklama ise şöyle:

“Siz istediniz, biz de sizi dinledik. İzlediğiniz video, Playstation 4 Pro’da 4K çözünürlükte oynanan Gunfight modunun oyun içi görüntülerini içeriyor. Gunfight, iki kişilik takımların birbirine karşı mücadele ettiği hızlı bir oynanışa sahip yeni bir mod ve sizi bekleyen sürprizlerin sadece çok ufak bir bölümü. Daha fazlası için 1 Ağustos Perşembe gününü yapılacak COD çok oyunculu mod prömiyerini bekleyin.”

Son olarak, geliştiricinin yayınladığı yaklaşık altı dakikalık videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

 

https://wccftech.com/call-of-duty-modern-warfare-4k-footage/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dockhanger 33 dk.
bir ton sacmalıktan sonra bu güzel geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 37 dk.
abi bu nedir ya, cod dediğin HC oynar geçersin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 1 sa.
Pubg gelişmiş hali olmuş gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thehawk 4 sa.
Cok sukur silah mekanigi degismis. Bf3 u bu yuzden saatlerce oynamistim biraz bana bf silah mekanigini animsatti. Uzun yillar sonra alip oynayacagim cod olmus
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manhunt Three 3 sa. thehawk
Katılıyorum. Daha gerçekçi olmuş. Canlı yayından ilk gördüğümde başka bir oyun gibi gelmişti :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 18 dk. Anakartlara AMD AGESA güncellemesi geri çekildi 48 dk. MSI 32 MB EEPROM hafızalı anakartlarını duyurdu 1 sa. Editör ve oyuncu olarak tercihim "Asus ROG Swift PG278QR incelemesi" 1 sa. Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R 2 sa. Çin; 17.000 öğrenciye GPS takipli kol saati dağıttı 2 sa. Microsoft yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti 3 sa. La Casa De Papel senaristi açıkladı: "Ankara isminde karakter eklemeyi düşündük" 3 sa. GM 9 Pro Android Q ile karşınızda 4 sa. Yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor çok yakında Türkiye'de 4 sa. Bu anakart USB zengini | MSI X570 Creation 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN COD Modern Warfare’den yeni bir çok oyunculu mod videosu geldi Sonraki Merakla beklenen Google Pixel 4 serisinin özellikleri ortaya çıktı 5 sa. Xiaomi'den Yeni Bir İndirim Kampanyası 5 sa. Nokia’nın Android kullanan standart bir telefonu ortaya çıktı 6 sa. Bağımsız oyun klasiklerinden 'LIMBO' ücretsiz oldu 6 sa. General Mobile GM 9 Pro için Android Q Beta dağıtılmaya başlandı 7 sa. Ortadan motorlu yeni Corvette Stingray tanıtıldı 7 sa. Yeni ilaç iletim sistemi geliştirildi 8 sa. Toyota, 2020 Olimpiyatlarında kullanılacak elektrikli servis aracını tanıttı 9 sa. Plants vs. Zombies 3 resmen duyuruldu 10 sa. Top Gun: Maverick fragmanı yayınlandı 12 sa. Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu 20 sa. NASA’dan Güneş ve ISS’nin aynı karede buluştuğu harika fotoğraf 20 sa. Toshiba Memory isim değiştiriyor 21 sa. Intel CEO’su: 10 nm’nin gecikmesi aşırı agresif geliştirmelere gitmemizden kaynaklanıyor 22 sa. Merakla beklenen IT Chapter Two'nun son fragmanı da yayınlandı 22 sa. Samsung Galaxy Tab S6’dan yeni detaylar 23 sa. Vivo Dual WiFi ile aynı anda iki ağa bağlanın 1 gün Raspberry Pi 4 ile fansız konsept tarihe karışıyor 1 gün Araştırmalara göre kahve tüketimi ile kanser riski arasında bir ilişki bulunmuyor 1 gün Samsung sektörün ilk 12Gb LPDDR5 mobil bellek üretimine başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Mobil/Mini/Tam sürüm herhangi bir sıkıntı yaşayan var mı?
DH Forum
Avengers: Endgame'in bluray versiyonu ne zaman yayınlanacak?
DonanımHaber
Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu
DonanımHaber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
GRID PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Amerika'da başımdan geçen ilginç olaylar
DH Forum
Kendi Dininizi Yaratabildiğiniz Oyun 'Godhood' Steam'de Erken ...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim