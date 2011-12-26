App Store, Android Market'ten en iyi Freemium uygulamalar açısından 6 kat daha fazla gelir elde ediyor

Mobil uygulamalar kullanıcılar tarafından her geçen gün daha çok ilgi görmeye başlıyor. Buna paralel olarak uygulama mağazaları da aynı oranda popülerlik yakalıyor. Mobil işletim sistemleri arasında Apple App Store ve Android Market başabaş bir mücadele içerisinde. Son istatistiklere göre Android Market'teki uygulama sayısı 400 bini geçerken App Store da 600 bin uygulamaya dayandı. Aradaki fark gitgide kapanırken gelir açısından bir dengesizlik göze çarpıyor.





Distimo tarafından 2011 yılı geneli için ABD'de yapılan ölçümlere göre mağazaların en çok indirilen 200 ücretsiz uygulaması göz önüne alındığında App Store, Android Market'ten 6 kat daha fazla gelir getiriyor. Distimo; iPad, iPhone ve Android uygulama mağazalarını üç ayrı kategori olarak inceledi.





iPad uygulama mağazasındaki en iyi ücretsiz uygulamalar Android Market'ten 2 kat daha fazla gelir elde ederken, iPhone uygulama mağazası ise 4 kat daha fazla gelir elde ediyor. Her iki uygulama mağazasında da ücretsiz olarak indirilen ancak uygulama içi ödeme şekliyle genişletilen Freemium uygulamalar gelir hesabında temel alınıyor.





Uygulama içi ödeme sistemi Android platformunda yüzde 65 oranında kullanılırken, iOS platformunda bu oran yüzde 48'te kalıyor.





Windows Phone Marketplace ise 40 bini geçen uygulama sayısıyla Nokia Ovi Store ve BlackBerry App World'ü geride bırakmış durumda. 2011'de Windows Phone Marketplace yüzde 400'lük bir büyüme oranı yakaladı.





Bunun yanında tüm mobil platformlarda en çok indirilen 10 uygulama ise Angry Birds, Facebook, Skype, Angry Birds Rio, Google Maps, iBooks, Angry Birds Seasons, Fruit Ninja, Talking Tom Cat ve Twitter olarak sıralanıyor. Platforma özel olmasına rağmen Google Maps ve iBooks önemli bir indirme başarısı yakalamış.

2012 yılında ise Android Market ile App Store arasındaki uygulama sayısı farkının kapanacağı öngörülüyor. Bununla birlikte gelir dağılımında büyük bir değişiklik olmayacak.