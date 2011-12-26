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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Store, Android Market'ten en iyi Freemium uygulamalar açısından 6 kat daha fazla gelir elde ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil uygulamalar kullanıcılar tarafından her geçen gün daha çok ilgi görmeye başlıyor. Buna paralel olarak uygulama mağazaları da aynı oranda popülerlik yakalıyor. Mobil işletim sistemleri arasında Apple App Store ve Android Market başabaş bir mücadele içerisinde. Son istatistiklere göre Android Market'teki uygulama sayısı 400 bini geçerken App Store da 600 bin uygulamaya dayandı. Aradaki fark gitgide kapanırken gelir açısından bir dengesizlik göze çarpıyor.

Distimo tarafından 2011 yılı geneli için ABD'de yapılan ölçümlere göre mağazaların en çok indirilen 200 ücretsiz uygulaması göz önüne alındığında App Store, Android Market'ten 6 kat daha fazla gelir getiriyor. Distimo; iPad, iPhone ve Android uygulama mağazalarını üç ayrı kategori olarak inceledi. 

iPad uygulama mağazasındaki en iyi ücretsiz uygulamalar Android Market'ten 2 kat daha fazla gelir elde ederken, iPhone uygulama mağazası ise 4 kat daha fazla gelir elde ediyor. Her iki uygulama mağazasında da ücretsiz olarak indirilen ancak uygulama içi ödeme şekliyle genişletilen Freemium uygulamalar gelir hesabında temel alınıyor.

Uygulama içi ödeme sistemi Android platformunda yüzde 65 oranında kullanılırken, iOS platformunda bu oran yüzde 48'te kalıyor.

Windows Phone Marketplace ise 40 bini geçen uygulama sayısıyla Nokia Ovi Store ve BlackBerry App World'ü geride bırakmış durumda. 2011'de Windows Phone Marketplace yüzde 400'lük bir büyüme oranı yakaladı. 

Bunun yanında tüm mobil platformlarda en çok indirilen 10 uygulama ise Angry Birds, Facebook, Skype, Angry Birds Rio, Google Maps, iBooks, Angry Birds Seasons, Fruit Ninja, Talking Tom Cat ve Twitter olarak sıralanıyor. Platforma özel olmasına rağmen Google Maps ve iBooks önemli bir indirme başarısı yakalamış.
2012 yılında ise Android Market ile App Store arasındaki uygulama sayısı farkının kapanacağı öngörülüyor. Bununla birlikte gelir dağılımında büyük bir değişiklik olmayacak.

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symbiat 7 yıl en beğenilen strathhmore
strathhmore

Gelir farkı Adnroid App Store 'i geçince eşitlenecek sonrada ilerleyen zamanlarda gelir olarak da geçecektir, Android içık tabanlı olduğu için Apple isdediğini yapsın bir süre sonra Androide yenilmeye mahkum, İki İşletim sistemininde fan'ı değilim ama bunu öngörmek için uzman olmayada gerek yok.



Senin söylediklerine bazı bilgileri yorumlayarak bende ulaşıyorum. ama ben tüm açılardan baktığımda durum bana hiçde öyle gelmiyor.

Nitelik nicelikden önce gelir, diye düşünüyorum. Keza bende her 2 sisteminde aşığı değilim (bu fanboy laflarından tiksiniyorum dilimizin canına okuyoruz resmen) ancak google mevcut denetimsiz market stratejisini değiştirmediği müddetçe android marketdeki uygulama sayısı apple store u geçse bile nitelikli program sayısı malesef geçemeyecek.

Takdir edersinizki apple ın yazılım geliştiricelerden istediği standartlar oldukça katı. Keza apple da yazılım geliştirmek için mac sahibi olmanız ve resmi developer olmanız gibi şartlar da aranıyor. Diğer bir değişle ios için yazılım geliştirmek daha maliyetli bir iş ve katlanılan bir maliyet olduğundan geliştiricilerin çoğunluğu işi daha ciddiye alıyorlar ve sonuçda daha nitelikli yazılımlar üretiyorlar.

Ios kötü bir işletim sistemi değilken, applestor da herkes için herkesye yazılım varken ve bu yazılımların büyük kısmı android marketden daha nitelikliyken, senin çizdiğin resme ulaşmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Ancak yinede imkansız demiyorum. Burda apple ın ne kadar hata yapacağı ve google ın ne kadar işi kotaracağı kilit rol oynuyor.

İlerleyen zamanda bekleyip göreceğiz en nihayetinde. Ben kazanan ve kaybeden görmek istemiyorum benim görmek istediğim alternatif ve rekabet. İşte o zaman bir kazanan olur oda kullanıcı. (hoş verilen onnca parayla kullanıcının kazandığını düşünmekte nasıl bir enayilikse artık>>>>çuvaldız kendime gelsin)
strathhmoreGelir farkı Adnroid App Store 'i geçince eşitlenecek sonrada ilerleyen zamanlarda gelir olarak da geçecektir, Android içık ta...
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engurlu 7 yıl
Migros carrefour dan daha çok para kazanıyor tarzı haberlerin kime ne faydası var acaba..
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draconist 7 yıl
Android marketde hemen hemen tüm pro uygulamaların bedava versiyonları var, hatta bu versiyonlardan bir çoğu da pro versiyonları ile aynı, tek farkları da reklam içeriyor olmaları, hal böyle iken App Store'deki satış grafiğini yakalayamaması çok normal.
Android market uygulama sayısı App Store'dakileri geçse bilei satış grafiğinde geri kalacaktır, çünkü bir çoğu bedava.
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Erasmus78 7 yıl
Bir kişide haberi okumadı mı?
Hayır hemen hemen herkes "iOS'da paralı, Android'de bedava da ondan!" gibi bir şeyler saçmalamışta o yüzden soruyorum.
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celalcaner2 7 yıl
Bir de sunu eklemek lAzim. 100 tl orjinal oyun cok para 20-30 olsa alirim diyenler, cok guzel oynanabilirligi olan 1-2 dolarlik oynlari uygulamalari almiyor:-)
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celalcaner2 7 yıl
Android kullanici profiliyle ios kullanicisi cok farkli. Bir tanesi arastirip en uygun fiyat performans telefonunuvs. Aliyor, oteki 2000tl ustu parayi basip aliyor.

Haliyle androidciler korsana biraz daha yakin. Premium almak yerine craclisini veya baska ucretsiz versiyonlarini atastiriyorlar. Appleci basiyor aliyor.


Bir diger neden denetimsizlik tabiki. Android markette bolca copluk uygulama var. İos da bu kadar ypktur bnce. Duzenleme gelmeli
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Vipracing 7 yıl
Freemium nedir ? Bilmediğim için soruyorum : Free (Bedava) Premium uygulamanın kısaltılmışımı?
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TuffkiLLe 7 yıl Vipracing
Vipracing

Freemium nedir ? Bilmediğim için soruyorum : Free (Bedava) Premium uygulamanın kısaltılmışımı?

uygulama free, ancak uygulama içi satın alım olayı var..
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bayonetta 7 yıl
PC için üç sistem var: Windows, MacOS, Linux. Android Linux'tur :) Zamanla farkı kapatacağına yerini Windows'a bırakacağını düşünüyorum.
Apple'ın donanım ve işletim sistemi çok kaliteli ve hoş tasarımlı uygulamalar geliştirilmesini sağlıyor. Bu yüzden popülerliği devam edecek. Gençler ve çocuklar için en iyi uygulamalar iPad ve iPhone uyumlu. yeni çıkan çocuklar için ipad türkçe ilköğretim uygulaması harika tabletliegitim.com/...
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danGerfuLL 7 yıl
Kaliteli uygulamalarin ucretli versiyonlari kirilmis sekilde bulunamasa bircok kullanici satin alma yolunu tercih eder ancak kirilmis versiyonlari cesitli yollardan bulunabildigi icin verilen grafik de ne derece dogru bilgi verir tartisilir.
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engurlu 7 yıl
Migros carrefour dan daha çok para kazanıyor tarzı haberlerin kime ne faydası var acaba..
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himmet_dal 7 yıl
Acildi parayla alinabiliyor
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azawarai 7 yıl
android marketin ucretli kismi turkiye ye acildi mi bilgisi olan?
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