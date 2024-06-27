PC emülatörlerine Apple’dan geçit yok

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Tam Boyutta Gör Bir süre önce retro oyunları barındıran konsol emülatörlerine App Store üzerinde izin vermeye başlayan Apple, bu kararıyla oyun dünyasına sürpriz yapmıştı. Ne var ki aynı durum PC emülatörleri için geçerli değil.

PC Emülatörlerine veto

Gelen bilgilere göre iDOS 3 ve UTM SE adındaki iki emülatör uyglaması App Store değerlendirmesinden geçemedi. Geliştiricilere gönderilen bildirimde sadece retro konsol uygulamalarına izin verildiği ifade edildi.

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Geliştiricilerin moderatörlere yaptığı Windows ve DOS retro oyunların da mevcut olduğu itirazına ise tatmin edici bir cevap verilememiş. Ayrıca UTM SE Windows emülatörünün 2.5.2 sayılı maddeyi de ihlal ettiği için AB içerisinde üçüncü taraf uygulama mağazalarında da yayınlanamayacağı belirtilmiş.

Apple’ın kararı geliştiriciler arasında eleştirilere neden olsa da görüldüğü kadarıyla retro konsol emülatörleri haricinde Apple PC emülatörlerinin kullanılmasını istemiyor. Şimdilik bu kararından dönmesini gerektiren bir durum da yok.

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App Store’dan PC emülatör kararı