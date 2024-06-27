PC emülatörlerine Apple’dan geçit yok

PC Emülatörlerine veto
Gelen bilgilere göre iDOS 3 ve UTM SE adındaki iki emülatör uyglaması App Store değerlendirmesinden geçemedi. Geliştiricilere gönderilen bildirimde sadece retro konsol uygulamalarına izin verildiği ifade edildi.
Geliştiricilerin moderatörlere yaptığı Windows ve DOS retro oyunların da mevcut olduğu itirazına ise tatmin edici bir cevap verilememiş. Ayrıca UTM SE Windows emülatörünün 2.5.2 sayılı maddeyi de ihlal ettiği için AB içerisinde üçüncü taraf uygulama mağazalarında da yayınlanamayacağı belirtilmiş.
Apple’ın kararı geliştiriciler arasında eleştirilere neden olsa da görüldüğü kadarıyla retro konsol emülatörleri haricinde Apple PC emülatörlerinin kullanılmasını istemiyor. Şimdilik bu kararından dönmesini gerektiren bir durum da yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.