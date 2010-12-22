Apple, 1 milyonuncu Apple TV'i satmaya hazırlanıyor

iPhone ve iPad ile önemli satış sayılarına erişmeyi başaran Apple, Eylül ayının son döneminde satışa sunduğu Apple TV ile de önemli bir kilometre taşını geride bırakacağını duyurdu. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, raflarda 12 hafta geçiren yeni nesil Apple TV'nin toplam satış sayısı, önümüzdeki günlerde, 1 milyonu aşacak.

Apple basın bildirisinde, ayrıca, iTunes üzerinden günde 400,000'den fazla televizyon içeriği ve 150,000'den fazla film satın alındığını ve kiralandığını da açıkladı.

99 dolardan satılan Apple TV, iTunes üzerinden satın alınan ya da Netflix, YouTube, Flickr ve MobileMe üzerindeki içeriklerin HD TV'lere aktarılmasını sağlıyor. Ayrıca, iOS 4.2 ile birlikte gelen AirPlay desteği sayesinde; kullanıcılar, iOS'li cihazlarındaki içerikleri de kablosuz olarak Apple TV'lerine aktarıp, televizyonlarında görüntüleyebiliyorlar.