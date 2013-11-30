Apple, 12.9 inçlik iPad Pro'nun imalatı için anlaşma sağladı

Apple'ın 5.nesil iPad'e iPad Air ismini vermesinden sonra satışa sunulma beklentisi artan iPad Pro, yani büyük ekranlı iPad imalatı için Quanta ile anlaşıldığı iddia edildi.

Yakın zamanda Korean Times'ın 2014'ün ilk döneminde tanıtılacak dediği iPad Pro için Digitimes'dan daha farklı haber geldi. Tedarikçi firmalara yakınlığıyla bilinen Digitimes'ın aldığı son bilgilere göre Apple ile Quanta, iPad Pro'nun imalatı için anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre iPad Pro'nun seri imalatı 2014'ün ikinci yarısında başlayacağı iddia edilirken; Quanta Computer ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Digitimes'a bu bilgilere aktaran kaynaklar, Quanta Computer'ın 12.9 inçlik iPad Pro'nun imalatıyla ilgili olarak dizayn ve montajdan kaynaklı çeşitli zorluklarla karşılaşmasının muhtemel olduğunu, bu nedenle iPad Pro'nun ilk satışa sunulduğu zamanlarda arz sıkıntısı görülebileceğini dile getirdi.

Diğer taraftan iPad Pro gibi 2014'ün ikinci yarısında satışa sunulması beklenen Apple'ın akıllı saati iWatch'ın üretimi için Intventec, Quanta ve Foxconn'un kıyasıya bir yarış içerisinde olduğu belirtildi.



http://www.digitimes.com/news/a20131125PD203.html