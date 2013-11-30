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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 12.9 inçlik iPad Pro'nun imalatı için anlaşma sağladı

5 yıl
935
1
37
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, 12.9 inçlik iPad Pro'nun imalatı için anlaşma sağladı
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Apple'ın 5.nesil iPad'e iPad Air ismini vermesinden sonra satışa sunulma beklentisi artan iPad Pro, yani büyük ekranlı iPad imalatı için Quanta ile anlaşıldığı iddia edildi.

Yakın zamanda Korean Times'ın 2014'ün ilk döneminde tanıtılacak dediği iPad Pro için Digitimes'dan daha farklı haber geldi. Tedarikçi firmalara yakınlığıyla bilinen Digitimes'ın aldığı son bilgilere göre Apple ile Quanta, iPad Pro'nun imalatı için anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre iPad Pro'nun seri imalatı 2014'ün ikinci yarısında başlayacağı iddia edilirken; Quanta Computer ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Digitimes'a bu bilgilere aktaran kaynaklar, Quanta Computer'ın 12.9 inçlik iPad Pro'nun imalatıyla ilgili olarak dizayn ve montajdan kaynaklı çeşitli zorluklarla karşılaşmasının muhtemel olduğunu, bu nedenle iPad Pro'nun ilk satışa sunulduğu zamanlarda arz sıkıntısı görülebileceğini dile getirdi.

Diğer taraftan iPad Pro gibi 2014'ün ikinci yarısında satışa sunulması beklenen Apple'ın akıllı saati iWatch'ın üretimi için Intventec, Quanta ve Foxconn'un kıyasıya bir yarış içerisinde olduğu belirtildi.


http://www.digitimes.com/news/a20131125PD203.html Yorum Yaz
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fukox 5 yıl en beğenilen
Asıl tepsi bu oluyor heralde. Hatta tepsi de degil sofra mübarek
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DaRKFoRCeS 5 yıl
klavye ile notebook olur
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inexo 5 yıl
iphone pro yu bekliyoruz
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DH Misafiri 5 yıl
Beyenmiyosanız almassınız ipad air alırsınız alan alır bence süper
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mesincır 5 yıl
Görseldeki kadar büyüklük farkı olacağını sanmıyorum. 13 inç laptopların sadece monitör kısmını düşününce gayet makul geliyor bana.
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nepasvior 5 yıl
o boyutta tablet mi olur yav neremize sokup taşıyacaz onu biz ipad bile çok büyük otobüste kullanılmıyor taşınmıyor metrobüste sıkış tepiş açılmıyor bile derken, o boyutta dizüstü bile almıyor insanlar neredeyse i3 işlemcili 11,6 ultrabooklar var artık tablet dediğin max 8" olmalı, telefon dediğin de max 4"
bunu ancak her yere arabayla giden amerikalılar kullanır arabasında, bu telefon tablet üreticilerinin türkiye ve belediye otobüsü kavramından hiç haberleri yok sanırım o cihazlar ancak otobüste işe yarıyor zaten evde işte bilgisayar varken napayım tableti telefonu
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LilTunechi 5 yıl
Güzel olur ama normal ipad tek elle zor kullanılıyorken bu nasıl olur acaba?
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Paul Klee 5 yıl
Sradan kullanıcılar için ipad mini akar
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okan_cehapelioglu 5 yıl
iphone5c vakası gibi olur çok büyük ne o öyle millet tableti taşınabilirliği için tuttu bunu tek elle tutup diğer elinle işlem yapamazsın belli bi süre sonra bilek yorulur ne o öyle 12.9 inç laptop gibi
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multiTYRT 5 yıl
Sadece Profesyonel kullanım için alınabilir, normal düzeyde kullanıcıların tercih etmeyeceği bir cihaz.
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carman 5 yıl
bence alınabilir aslında içinse ios yerine os mavericks gelse fena olur
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kemaloztin 5 yıl
Guzele benziyor valla
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Masterbronze12 5 yıl
Umarım çıkmaz 9.7 inç gayet başarılı. Laptop taşımak gibi bir şey olur çıkarsa. Tablet dediğin laptoptan daha taşınabilir olmalı.
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volkans33 5 yıl
Batuist
bazıları hala oyun için filan düşünüyor bu cihazı ve fazla büyük muamelesi yaparak ürünü komik duruma düşürücem derken kendi komik duruma düşüyor farkında dceğil.. birisi appleın pro takısını ne için kullandığını söylemesi lazım bunlara ... herşeyi oyuna yoran ergen milletinin herşeyi oyun için eleştirmesi gına verici bir boyuta ulaşmış durumda... iş dünyasından haberi olmayan milletin ufku, bakış açısı ne kadar olaiblir ki?? Benimki de laf!!

öyle çeşitli şeylerle kullananlar varki satın aldığı uygulamalar cihazın fiyatını geçmiştir(iş adamları vs vs)
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