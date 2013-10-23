Apple, 15 inçlik klasik MacBook Pro'nun satışına son verdi

Yeni nesil Retina MacBook Pro'ları dün düzenlediği etkinlikte tanıtıp, hemen ardından satışa sunan Apple, uzun yıllardır ürün gamının tepesinde bulunan ve ülkemizde hala birçok teknoloji marketinde satılmakta olan bu MacBook Pro'nun 15 inçlik modelinin satışına sessiz sedasız son verdi.

En son güncellemesini geçen sene alan modelin, rMBP'lardan en önemli farkı standart olarak 1440 × 900 piksel ya da özel olarak tercih edilebilen mat 1680x1050 piksel çözünürlük ekrana ve optik okuyucuya sahip olmasıydı. Ayrıca baz model, 4GB'lık sistem belleği gelmekteydi ve SSD sadece özel konfigürasyonlarla alınabilmekteydi.

Öte yandan Apple, 13 inçlik geleneksel MacBook Pro'nun satışını ise ilginç bir şekilde sürdürüyor. İlginç dememizin sebebi,13 inçlik rMBP'nun giriş modeli ile 13 inçlik MBP'a arasında satış fiyatı açısından sadece 100 dolar bulunması. Ancak teknik özelliklerini yanyana koyduğumuzda ise rMBP'nun açıkca üstün olduğunu çok rahat şekilde görüyoruz. 100 dolarlık fark ile yeni nesil Haswell işlemcili ve buna paralel Iris grafik yongası, 128GB SSD kapasitesi, 2560x1600 piksellik retina ekrana ve 8 saatlik pil ömrüne sahip rMBP'ya sahip olunabiliyor. Şu anda 1199 dolardan satışta olan 13" MBP'da ise bir önceki nesil (Ivy Bridge) işlemci, 500GB depolama alanı ve 1280x800 piksellik ekran bulunurken; tek yenilik olarak OS X Mavericks'e sahip olması göze çarpıyor ki buna da aslında yenilik demek ne kadar doğru tartışılır.