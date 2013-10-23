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Apple, 15 inçlik klasik MacBook Pro'nun satışına son verdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, 15 inçlik klasik MacBook Pro'nun satışına son verdi

Yeni nesil Retina MacBook Pro'ları dün düzenlediği etkinlikte tanıtıp, hemen ardından satışa sunan Apple, uzun yıllardır ürün gamının tepesinde bulunan ve ülkemizde hala birçok teknoloji marketinde satılmakta olan bu MacBook Pro'nun 15 inçlik modelinin satışına sessiz sedasız son verdi.

En son güncellemesini geçen sene alan modelin, rMBP'lardan en önemli farkı standart olarak 1440 × 900 piksel ya da özel olarak tercih edilebilen mat 1680x1050 piksel çözünürlük ekrana ve optik okuyucuya sahip olmasıydı. Ayrıca baz model, 4GB'lık sistem belleği gelmekteydi ve SSD sadece özel konfigürasyonlarla alınabilmekteydi.

Öte yandan Apple, 13 inçlik geleneksel MacBook Pro'nun satışını ise ilginç bir şekilde sürdürüyor. İlginç dememizin sebebi,13 inçlik rMBP'nun giriş modeli ile 13 inçlik MBP'a arasında satış fiyatı açısından sadece 100 dolar bulunması. Ancak teknik özelliklerini yanyana koyduğumuzda ise rMBP'nun açıkca üstün olduğunu çok rahat şekilde görüyoruz. 100 dolarlık fark ile yeni nesil Haswell işlemcili ve buna paralel Iris grafik yongası, 128GB SSD kapasitesi, 2560x1600 piksellik retina ekrana ve 8 saatlik pil ömrüne sahip rMBP'ya sahip olunabiliyor. Şu anda 1199 dolardan satışta olan 13" MBP'da ise bir önceki nesil (Ivy Bridge) işlemci, 500GB depolama alanı ve 1280x800 piksellik ekran bulunurken; tek yenilik olarak OS X Mavericks'e sahip olması göze çarpıyor ki buna da aslında yenilik demek ne kadar doğru tartışılır.


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01001101 6 yıl en beğenilen
benim anlamadığım, apple bi ürün çıkarıyo, eleştirenler fanboy ilan ediliyo, aynı ürün 1 yıl sonra sessiz sedasız ortadan kaldırılınca busefer o eleştirenleri fanboy ilan edenler gelip: apple böyle sorunlu bi ürünü neden hala piyasada tutsun ki? gereksizdi, sorunluydu vs vs.. diyolar.

misal; ip5 çıktığında eleştirenler androboy ilan edildi, ama ip5 sitesen silinince: 'böyle adi kasaya sahip, soyulan, kendi kendine yamulan bi ürünü apple neden satsın ki? silinmesi doğrudur' denildi. e kardeşim bende sana soruyorum: madem bu ürün adi idi ozaman burda: 'ürünün kaldırılması doğrudur' diyeceğine apple'dan hesap sorsana neden böyle adi bi ürünü yeterli test etmeden piyasaya sunmuş ve milleti madur etmiş? apple değilmiydi ip5 tanıtımında: 'bu ürünü bir isviçre saati kalitesinde, titizlikle ürettik' diyen?
benim anlamadığım, apple bi ürün çıkarıyo, eleştirenler fanboy ilan ediliyo, aynı ürün 1 yıl sonra sessiz sedasız ortadan kaldırılınca busefer o eleştirenleri ...
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tenghis 6 yıl
15" macbook pro nun kim ne sorununu görmüş ki bu güne kadar. Taş gibi alet. hala da bu ayarda bir notebook pc yok. Retina iyi güzel de, herkesin o çözünürlüğe ihtiyacı yok ki. Bende 2012 gt650 li macbook pro var. Sessiz, serin serin çalışıyor. Bir de corsair neutron ssd taktım. En az 5 sene götürür.
15" macbook pro nun kim ne sorununu görmüş ki bu güne kadar. Taş gibi alet. hala da bu ayarda bir notebook pc yok. Retina iyi güzel de, herkesin o çözünürlüğe i...
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fotifoti 6 yıl
optik sürücü lazım kimisine. iyi olmuş devamı
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Canka1 6 yıl
Eski macbook prolar sonradan upgrade edilebilirdi, ram hdd degistirebiliyorduk. Retinayla beraber cihazi kullandiktan sonra yukseltmek icin yeni cihaz almaya zorluyorlar, bir nevi satis politikasi... Bir yandan da retina ekranlarin artilarini da goz ardi etmemek lazim. 1 yildan fazladir 15" retina mbp kullaniyorum baska ekrana baktigimda gozlerimin acidigini hissediyorum. Ekran o kadar dogal ki gozunuzu yormuyor bile. iPhone 4 ve uzeri cihaz kullanip 3gs e bakmak gibi birsey. Toparlamak gerekirse bir model eski kasa satilmali, kullanicilara tercih hakki sunulmaliydi.
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foreveriphone 6 yıl
ben 2013 model retina mbpro kullanıyorum 4 ay oldu alalı ne kastıgını gordum ne dondugunu ne performans sorunu yasadım evet cozunurluk yukseldı ama ona gore donanım var uzerınde apple bir ekosistem olusturuyor ve asgarı ekran cozunurlugunude sanırım retinaya sabitleyecek.
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ozzy55ozzy 6 yıl
tenghis
15 macbook pro nun kim ne sorununu görmüş ki bu güne kadar. Taş gibi alet. hala da bu ayarda bir notebook pc yok. Retina iyi güzel de, herkesin o çözünürlüğe ihtiyacı yok ki. Bende 2012 gt650 li macbook pro var. Sessiz, serin serin çalışıyor. Bir de corsair neutron ssd taktım. En az 5 sene götürür.

keşke herkes senin gibi yorum yapsa daha adamlarda macbook yok hatta hayatında teknoloji mağazaları haricinde os x görmemişler yorum yapıyor delirmemek elde değil.bende de 2012 macbook pro var retina olsa bu ekran kartıyla rahat rahat işlem yapamam herşeyde acaba kasar mı acaba rahat çalıştıramam mı gibi bir sürü şey kafamı kurcalayacağına 1440x900 gibi autocad programının istediği min çözünürlük olmasından dolayı rahat rahat kullanıyorum. Ayrıca inanılmaz sessiz normalde windows 8 hp notebookda kafayı yiyecektim internette dolaşırken bile sürekli fan sesi rahatsız ediyordu. 8 saate yakın pil süresi sayesinde dışarı çıkarken adaptörü yanıma almıyorum.
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leopard10 6 yıl ozzy55ozzy
oa3355
tenghis
15 macbook pro nun kim ne sorununu görmüş ki bu güne kadar. Taş gibi alet. hala da bu ayarda bir notebook pc yok. Retina iyi güzel de, herkesin o çözünürlüğe ihtiyacı yok ki. Bende 2012 gt650 li macbook pro var. Sessiz, serin serin çalışıyor. Bir de corsair neutron ssd taktım. En az 5 sene götürür.

keşke herkes senin gibi yorum yapsa daha adamlarda macbook yok hatta hayatında teknoloji mağazaları haricinde os x görmemişler yorum yapıyor delirmemek elde değil.bende de 2012 macbook pro var retina olsa bu ekran kartıyla rahat rahat işlem yapamam herşeyde acaba kasar mı acaba rahat çalıştıramam mı gibi bir sürü şey kafamı kurcalayacağına 1440x900 gibi autocad programının istediği min çözünürlük olmasından dolayı rahat rahat kullanıyorum. Ayrıca inanılmaz sessiz normalde windows 8 hp notebookda kafayı yiyecektim internette dolaşırken bile sürekli fan sesi rahatsız ediyordu. 8 saate yakın pil süresi sayesinde dışarı çıkarken adaptörü yanıma almıyorum.

Yalniz isterseniz retinaninda cozunurlugununu dusurebilirsiniz, o kisim biraz yanlis olmus.
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balcis 6 yıl
refurbished'i 1500 dolares. 15 iyidir diyenler oradan bakabilir.
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tenghis 6 yıl
15" macbook pro nun kim ne sorununu görmüş ki bu güne kadar. Taş gibi alet. hala da bu ayarda bir notebook pc yok. Retina iyi güzel de, herkesin o çözünürlüğe ihtiyacı yok ki. Bende 2012 gt650 li macbook pro var. Sessiz, serin serin çalışıyor. Bir de corsair neutron ssd taktım. En az 5 sene götürür.
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EddyCue 6 yıl tenghis
tenghis

15" macbook pro nun kim ne sorununu görmüş ki bu güne kadar. Taş gibi alet. hala da bu ayarda bir notebook pc yok. Retina iyi güzel de, herkesin o çözünürlüğe ihtiyacı yok ki. Bende 2012 gt650 li macbook pro var. Sessiz, serin serin çalışıyor. Bir de corsair neutron ssd taktım. En az 5 sene götürür.

bunu diyen "800x600 varken 1024x768'e gerek yok" da dedi. :)
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Batin216 6 yıl tenghis
tenghis

15" macbook pro nun kim ne sorununu görmüş ki bu güne kadar. Taş gibi alet. hala da bu ayarda bir notebook pc yok. Retina iyi güzel de, herkesin o çözünürlüğe ihtiyacı yok ki. Bende 2012 gt650 li macbook pro var. Sessiz, serin serin çalışıyor. Bir de corsair neutron ssd taktım. En az 5 sene götürür.

Hocam sizce bu aleti almalı mıyım , notebookadresi.com/... ilerde sizin gibi ssd taktırmayı düşünüyorum.
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GokhanMaths 6 yıl
gereksiz bir model di retinanın fiyatını 200 dolar indirerek bunu kaldırmaları güzel oldu
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01001101 6 yıl
benim anlamadığım, apple bi ürün çıkarıyo, eleştirenler fanboy ilan ediliyo, aynı ürün 1 yıl sonra sessiz sedasız ortadan kaldırılınca busefer o eleştirenleri fanboy ilan edenler gelip: apple böyle sorunlu bi ürünü neden hala piyasada tutsun ki? gereksizdi, sorunluydu vs vs.. diyolar.

misal; ip5 çıktığında eleştirenler androboy ilan edildi, ama ip5 sitesen silinince: 'böyle adi kasaya sahip, soyulan, kendi kendine yamulan bi ürünü apple neden satsın ki? silinmesi doğrudur' denildi. e kardeşim bende sana soruyorum: madem bu ürün adi idi ozaman burda: 'ürünün kaldırılması doğrudur' diyeceğine apple'dan hesap sorsana neden böyle adi bi ürünü yeterli test etmeden piyasaya sunmuş ve milleti madur etmiş? apple değilmiydi ip5 tanıtımında: 'bu ürünü bir isviçre saati kalitesinde, titizlikle ürettik' diyen?
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