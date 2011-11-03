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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 2012'de önemli revizyonların altına imzasını atabilir

7 yıl
23,1b
1
34
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Apple, 2012’de iPhone’dan Mac bilgisayarlara kadar tüm ürün gruplarında yeni bir sayfa açabilir.
Yakın zaman içerisinde iPhone 4’ün donanımsal revizyon geçirmiş modeli iPhone 4S ile yine donanımsal olarak iyileştirdiği Macbook Pro’ları teknoloji severlere sunan Apple, Digitimes’ın iddiasına göre 2012 yılında iPhone, iPad, iMac ve Macbook Air ailelerinde önemli revizyonlar gerçekleştirecek. Ünlü yayın organı, iddiasını endüstriyel kaynaklarına dayandırırken; diğer Mac’ler ve iPod’larla ilgili ise herhangi bir bilgi vermedi.
Digitimes’ın haberi biraz malumun ilamı gibi. Çünkü iPhone 4’den sonra iPhone 4S modelinin satışa sunulmuş olması Apple’ın 6.Nesil iPhone’da tasarım, iOS 6 ve donanımla birlikte önemli değişikliklerin altına imza atacağının habercisi. Ayrıca Steve Jobs’un son döneminde 6.Nesil iPhone üzerine odaklandığı yönündeki iddialar da iPhone 6’nın geçireceği revizyonların habercisi.
Her ne kadar Digitimes değinmemiş olsa da Macbook Pro’nun tasarımında uzun süredir sessiz kalınması, Macbook Pro’nun da önümüzdeki dönemde  tasarımsal anlamda da revizyon geçireceğini göstermiyor değil. Diğer taraftan Digitimes’ın dile getirdiği Macbook Air revizyonu, yakın  zamanda dile getirilen Macbook Air inceliğinde 15 inçlik Macbook Pro iddiasını güçlendirmiyor değil...

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manyakurt 7 yıl en beğenilen
içimden "haber mi lan bu" diyesim gelmiyor değil...
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Centauri 7 yıl vurgan
vurgan

-apple her ne kadar güzel ürünler yapsa da hala beklentilerimin altında. kısa vadede yapması gereken özellikler

-iphone ve ipad ürünlerinde daha senkronizasyon ve göresellik için koca kablo yerine thunderbolt arabirimi konulması gerekir. bu olmazsa olmaz bir güncelleme olmalı

-iphone ve ipad'de mevcut ekranlardan daha büyük ve daha iyi çözünürlük sağlayan paneller tercih edilmeli

-imac bilgisayarlarda mutlaka dokunmatik özellik eklenmeli ve imac içerisnde televizyon özelliği konulmalı ya da yüksek çözünürlük destekli bilgisar özelliği olan televizyonlar üretilmeli mesela en az 3860*2040 çözünürlüğünde paneller kullanılmalı şu anki çözünürlük ve mouse kullanımı insanları ksıtlıyor. ya da en azından benim gibilerin hoşuna gitmiyor.

-daha sayacak çok şey var ama şimdilik bunları yapsalar yeter

:)

Ne acayip istekler binlar ya.
Saka mi yapiyorsun ciddi misin? Ya da mevcut mac lerden haberin mi yok?

1- iPhone ve iPad tamamen kablosuz ortama gectiler coktan, sen uyuyorsun. Apple'in server'larina backup yapiyorlar, bilgisayarinla da kablosuz senkronizasyon yapiyorlar. Ustelik, senin senkronizasyon yap demene bile gerek yok, sarja taktigin zaman evdeki bilgisayari bulup senkronizasyon yapiyor

2- iPhone en yuksek cozunurluklu ekran. iPad ise bir dahaki revizyonda en yuksek cozunurluklu ekrana gececek.

3- iMac e niye dokunmatik ozellik eklenmeli? kolun kopsun diye mi? Dokunmatik ozellikli magic trackpad var.
Ayrica su anda mouse degil, magic trackpad kullaniliyor, ve Mac OS X arayuzu mouse kullanimindan tamamen kopmus durumda. Dokunmatik hareketlerle kullaniliyor. iMac de ekran cozunurlugu ise 2560 * 1440p en yuksek ekran cozunurlugu. Daha da yuksek ekran cozunurlugu olursa hersey kucuk olur hicbirsey okuyamazsin.
3860 x 2040 cozunurlukle TV ozelligini ne yapacaksin... 1080p TV ekraninda blueray ile ulasabilecegin en yuksek ozellikken, 1080p den daha yuksek cozunurluklu seyredebilecegin hicbirsey yokken 2040p yi ne yapacaksin?

Uzayli olabilirsin diye dusundum bi an. Yani sizin gezegende 2040p filmler oynatiliyordur belki ? Ya da super gorus ozelliginizle 2040p ekrandan yazi okuyabiliyorsunuzdur?
vurgan-apple her ne kadar güzel ürünler yapsa da hala beklentilerimin altında. kısa vadede yapması gereken özellikler-iphon...
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Centauri 7 yıl
WoXeD

apple pişmanlıktır...

Apple pismanligin %100 tersidir.

Her alanda en yuksek musteri memnuniyetine sahip urunler Apple urunleridir.

Telefon
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Bilgisayar
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iPad
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WoXeDapple pişmanlıktır...Apple pismanligin %100 tersidir.Her alanda en yuksek musteri memnuniyetine sahip u...
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caves 7 yıl
Lion / İOS birarada mı, yoksa sadece İOS mi?
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berkkarabacak 7 yıl
Apple mı kaldı lan artık
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Guest-F8946C419 7 yıl
Bazılarınızda apple ciddi hazımsızlık yapmış anlaşıan :)

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Rainbow6 7 yıl
Adamlarin bazi eksikleri olabilir ama ekran ve malzeme yapisina laf etmek sacmalik su an oturdugum starbucks ta tonlarca talebe var herkesin onunde bi laptop applelere bakiyorum birde bu laptoplarin ekranlarina aradaki fark daglar kadar bisuru ovguler uzerine aldigim yeni timeline x acerde buna dahil ama arada ayni ozelliklerde 500 dolar fark var oda ayri mesele :) yinede samsung falan alsaniz fark yine kapaniyor ( seri 9 macbook airden pahali )
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TuffkiLLe 7 yıl
apple pişmanlık değil, farklılıktır. think different, others copy you




alıntı yapmak istemedim ama, kullanıcıların çok az bir kısmı büyük ekran iPhone istiyorlar.. ve ben çoğunluk kısmındayım.. şu anki 3.5'' ekran bana yetip artıyor.. telefonun cebime sığması ve selameti açısından daha büyük bir iPhone istemiyorum açıkçası..
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sertacarslan 7 yıl
gduman
WoXeDapple pişmanlıktır...
Evet haklisin cekemeyenler alamayanlar icin bir pismanlik hakkten :)

Hocam bu nasıl yorum yaa???
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theyapici 7 yıl
sayın müşteriler apple'ı takip edin aman tamam mı :)
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vurgan 7 yıl
-Kablodan bahsetmişken iPhone ve iPad şarj bağlantı yeri geniş ve iPhone da çok yer kaplıyor. Onun için bu bağlantının thunderbolt ile değişeceğini düşünüyor ve umut ediyorum. Zira henüz kablosuz bağlantı müzikleri ve resimleri hızlı aktarmıyor. Özellikle şarj için çok gerekli olur thunderbolt.
-2040 p televizyonlara bilgisayar özelliği kazandırılmalı ve modül sistemi yapılmalı istediğimiz güncellemeyi modül halinde yapabilmeliyiz.( Hdd,optik sürücü ve diğer bileşenleri kolayca takip çıkarabilecek bir düzenek) daha buyuk tv daha yüksek çözünürlükler sayesinde uzaktan koltuğumuzda uzanip bilgisayar kullanabilmeliyiz bu su an yapılamayacak birşey değil. Sanırım Apple önümüzdeki yıllarda bu a benzer birşey yapacak.
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onurair 7 yıl
bu digitimes in isi gucu yok durmadan apple la ilgili 100 lerce tahmin yapiyor..iclerinden bir tanesi tuttugunda "biz demistik" diyorlar saka gibi :)
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erci501 7 yıl
gduman
WoXeDapple pişmanlıktır...
Evet haklisin cekemeyenler alamayanlar icin bir pismanlik hakkten :)

şu apple kullanmayan herkes fakirdir psikolojisinden kurtulun artık lütfen çok komik oluyosunuz. :))))))
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eresist 7 yıl
Ayrıca 1 adet ölü piksel arıza olarak kabul edilmiyor. Firmalar değil bunu TSE resmileştirmiştir. Ekran boyutuna ve ölü piksel adedine göre bu durum değişmektedir.
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eresist 7 yıl
engin9103
eresist 2000 TL ye aldığın cihazın 30 gün geçmeden arıza yapsın gör o zaman pişman oluyormusun olmuyomusun.. Apple ın Türkiyedeki satış sonrası desteği beş para etmez.
Binlerce lira para sayıp toshiba laptop aldım eve geldim ölü pixel sorunları vardı, ilk çıktığında 5000 tlye plazma tv aldım bozuk çıktı.. yanı teknolojıde boyle durumlara hazırlık olmak lazım ne alırsan al o risk her zaman var. hor kullanırsan ve iphone u diğer takoz telefonlarla bir tutarak o şekilde muamele yaparsan 30 gün değil 7 günde de bozarsın. en basitinden yağmur altında çok konuşmayacaksın bir süre sonra sorun çıkıyor(true story)

:) komikti ama gerçekçi değil.
İşimi söylemek istemiyorum ama bu servis işlemleri ile bağlantılı
Hoparlöerü bozuk olan 3 tane i phone 4 geldi müşterilerden ve ne oldu dersin! teleservice firması ürünlerde mekanik ayar yapılarak hazır hale getirilmiştir şeklinde servis raporu hazırlayıp geri gönderdi. O cümleyi halen aklım almıyor zaten . Bu 3 cihazın 2 si 16 biri 32 gb idi.
Black Berry ise daha vahim durumda değişim cihazı bekliyor dedikleri cihaz o günden itibaren 50 gün geçmesine rağmen halen bekleniyor :)
Nokia yı söylememe bile gerek yok.
Htc de keza öyle.
Bu konuda en başarılısı Samsung.
Sadece Türkiye'de durum böyle olabilir çünkü Samsung dışında hiç birinin kendi ismi altında bir servisi yok.
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