Apple, 2012'de önemli revizyonların altına imzasını atabilir

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Apple, 2012’de iPhone’dan Mac bilgisayarlara kadar tüm ürün gruplarında yeni bir sayfa açabilir.

Yakın zaman içerisinde iPhone 4’ün donanımsal revizyon geçirmiş modeli iPhone 4S ile yine donanımsal olarak iyileştirdiği Macbook Pro’ları teknoloji severlere sunan Apple, Digitimes’ın iddiasına göre 2012 yılında iPhone, iPad, iMac ve Macbook Air ailelerinde önemli revizyonlar gerçekleştirecek. Ünlü yayın organı, iddiasını endüstriyel kaynaklarına dayandırırken; diğer Mac’ler ve iPod’larla ilgili ise herhangi bir bilgi vermedi.

Digitimes’ın haberi biraz malumun ilamı gibi. Çünkü iPhone 4’den sonra iPhone 4S modelinin satışa sunulmuş olması Apple’ın 6.Nesil iPhone’da tasarım, iOS 6 ve donanımla birlikte önemli değişikliklerin altına imza atacağının habercisi. Ayrıca Steve Jobs’un son döneminde 6.Nesil iPhone üzerine odaklandığı yönündeki iddialar da iPhone 6’nın geçireceği revizyonların habercisi.

Her ne kadar Digitimes değinmemiş olsa da Macbook Pro’nun tasarımında uzun süredir sessiz kalınması, Macbook Pro’nun da önümüzdeki dönemde tasarımsal anlamda da revizyon geçireceğini göstermiyor değil. Diğer taraftan Digitimes’ın dile getirdiği Macbook Air revizyonu, yakın zamanda dile getirilen Macbook Air inceliğinde 15 inçlik Macbook Pro iddiasını güçlendirmiyor değil...