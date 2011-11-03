Apple, 2012'de önemli revizyonların altına imzasını atabilir

Haber Editörü
Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Apple, 2012’de iPhone’dan Mac bilgisayarlara kadar tüm ürün gruplarında yeni bir sayfa açabilir.
Yakın zaman içerisinde iPhone 4’ün donanımsal revizyon geçirmiş modeli iPhone 4S ile yine donanımsal olarak iyileştirdiği Macbook Pro’ları teknoloji severlere sunan Apple, Digitimes’ın iddiasına göre 2012 yılında iPhone, iPad, iMac ve Macbook Air ailelerinde önemli revizyonlar gerçekleştirecek. Ünlü yayın organı, iddiasını endüstriyel kaynaklarına dayandırırken; diğer Mac’ler ve iPod’larla ilgili ise herhangi bir bilgi vermedi.
Digitimes’ın haberi biraz malumun ilamı gibi. Çünkü iPhone 4’den sonra iPhone 4S modelinin satışa sunulmuş olması Apple’ın 6.Nesil iPhone’da tasarım, iOS 6 ve donanımla birlikte önemli değişikliklerin altına imza atacağının habercisi. Ayrıca Steve Jobs’un son döneminde 6.Nesil iPhone üzerine odaklandığı yönündeki iddialar da iPhone 6’nın geçireceği revizyonların habercisi.
Her ne kadar Digitimes değinmemiş olsa da Macbook Pro’nun tasarımında uzun süredir sessiz kalınması, Macbook Pro’nun da önümüzdeki dönemde tasarımsal anlamda da revizyon geçireceğini göstermiyor değil. Diğer taraftan Digitimes’ın dile getirdiği Macbook Air revizyonu, yakın zamanda dile getirilen Macbook Air inceliğinde 15 inçlik Macbook Pro iddiasını güçlendirmiyor değil...
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Ne acayip istekler binlar ya.
Saka mi yapiyorsun ciddi misin? Ya da mevcut mac lerden haberin mi yok?
1- iPhone ve iPad tamamen kablosuz ortama gectiler coktan, sen uyuyorsun. Apple'in server'larina backup yapiyorlar, bilgisayarinla da kablosuz senkronizasyon yapiyorlar. Ustelik, senin senkronizasyon yap demene bile gerek yok, sarja taktigin zaman evdeki bilgisayari bulup senkronizasyon yapiyor
2- iPhone en yuksek cozunurluklu ekran. iPad ise bir dahaki revizyonda en yuksek cozunurluklu ekrana gececek.
3- iMac e niye dokunmatik ozellik eklenmeli? kolun kopsun diye mi? Dokunmatik ozellikli magic trackpad var.
Ayrica su anda mouse degil, magic trackpad kullaniliyor, ve Mac OS X arayuzu mouse kullanimindan tamamen kopmus durumda. Dokunmatik hareketlerle kullaniliyor. iMac de ekran cozunurlugu ise 2560 * 1440p en yuksek ekran cozunurlugu. Daha da yuksek ekran cozunurlugu olursa hersey kucuk olur hicbirsey okuyamazsin.
3860 x 2040 cozunurlukle TV ozelligini ne yapacaksin... 1080p TV ekraninda blueray ile ulasabilecegin en yuksek ozellikken, 1080p den daha yuksek cozunurluklu seyredebilecegin hicbirsey yokken 2040p yi ne yapacaksin?
Uzayli olabilirsin diye dusundum bi an. Yani sizin gezegende 2040p filmler oynatiliyordur belki ? Ya da super gorus ozelliginizle 2040p ekrandan yazi okuyabiliyorsunuzdur?
Apple pismanligin %100 tersidir.
Her alanda en yuksek musteri memnuniyetine sahip urunler Apple urunleridir.
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