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Apple 2017'de üreteceği iPhone'larda tamamen cam tasarıma geçebilir

Yayınlanan yeni bir rapor Apple'ın iPhone'lar için radikal tasarım değişikliklerine gideceğini gösteriyor. Ancak yenilikler bu yıl piyasaya sunulması beklenen iPhone 7 için geçerli olmayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,3b
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52
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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KGI Menkul Değerler analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın giderek tartışmalı bir hal alan iPhone planları üzerine yeni bilgilerin yer aldığı bir rapor yayınladı. "Gezegendeki" en iyi Apple analisti olarak gösterilen Kuo'ya göre şirket iPhone'u bütünüyle yeniden tasarlayacak. Yeni tasarımda akıllı telefonun alüminyum kasası tarihe gömülürken bunun yerine tamamen cam malzemenin kullanıldığı bir yapıya geçiş yapılacak. Yenilenmiş dizaynın aynı zamanda kavisli AMOLED ekran ile tamamlanması bekleniyor. Ancak tüm bu değişiklikler 2017'de hayata geçirilecek.
Ayrıca Bkz. "Apple nihayet App Store'u yeniden elden geçiriyor"
Kuo'ya göre Apple nihayet ‘tick / tock’ yani dış tasarımı yenileme / iç donanımı yükseltme modelini terk edecek. Sonuç olarak iPhone 7 büyük ölçüde iPhone 6 / iPhone 6S gibi görünecek ve Apple radikal değişiklikleri 2017 yılındaki iPhone 7S ya da iPhone 8 modeline saklayacak. Bunun nedeni de 2017 yılının iPhone serisinin onuncu yıldönümünü temsil etmesi. Elbette bu cam malzemenin kullanıldığı ilk akıllı telefon olmayacak. Şirket iPhone 4 ve iPhone 4S modellerinde de bu tip bir malzeme kullanmış ve başarı elde etmişti. Cam ayrıca kablosuz şarj ve anten çekim gücü için de ideal bir seçim olacak.
Kuo'nun son yıllarda Apple konusundaki tahmin ve analizleri, yayınlanan yeni raporu daha da inandırıcı kılıyor. Bu konuda neredeyse mükemmel bir sicile sahip olan analist, iPhone 6S'in lansmanından dört ay önce ve iPhone SE daha ortada yokken fiyatlandırma da dahil olmak üzere telefonların tüm özelliklerini açığa çıkarmıştı. Ayrıca Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile 4.7 inç ve 5.5 inç ekran boyutlarına kayacağını da çok önceden bildirmişti.

http://www.phonearena.com/news/2017-iPhone-7s-may-feature-an-all-glass-enclosure_id80295 Yorum Yaz
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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Kavisli AMOLED ekran ve tamamen cam tasarımla S7 Edge'i adını ters yapıp 7S olarak çıkartacak kısaca.
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12 Angry Men 3 yıl
İphone artık heyecanlandırmıyor.
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WonLt 3 yıl
Sanki ilk defa apple yapmis gibi cam yaptik. Kavisli ekran yaptik. Amoled i biz bulduk vs vs diyecekler ve gene cok satacaklar.

Bu ozellikleri koyarlarsa Türkiye fiyati 4000 tl' den asagi olacagini sanmiyorum
Sanki ilk defa apple yapmis gibi cam yaptik. Kavisli ekran yaptik. Amoled i biz bulduk vs vs diyecekler ve gene cok satacaklar.Bu ozellikleri...
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1 Avatar
Front-Back 3 yıl
Hayaller hayatlar...
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Master_Evil 3 yıl
gelsin değişiklik olur
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Nerevarine 3 yıl
Gerçekten heyecanlandırmıyor. Şarj ile ilgili haber olmadığı sürece boş.
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1080p 3 yıl
Yillardir o camur IPS le kasila kasilan burnu ayaklari havada kitle vardi. Simdi patlak renkli,burn in sorunlu AMOLED i goge sigdiramayacaklar. Daha ince telefon yapip yine bataryayi kusa dondurecekler ve kablosuz sarji ilk bulmus yeniymis gibi satacaklar.
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fthkn 3 yıl
İphone asla sevmiyorum ama köşeye sıkıştım. Akıllı telefon olarak başka alternatif kalmadı. Windows Phone gelişirse değişir bu tabi. Android tablette vazgeçilmez. Bilgisayar gibi kullanılıyor. Kısıtlama falan yok usb bellek hatta 1 tb hdd bile bağlıyorum. Ama handset denen sınıfta ios rakipsiz kaldı sayılır. BlackBerry dışında herkes verilerinizi çalıyor. Reklam amaçlı attığınız adımları bile satıyorlar ama dedim ya köşeye sıkışmış halde bu piyasa. Bir dahaki telefonum iphone olacak. Belki cam iphone olur bu. Bilmiyorum. Şu an hala BlackBerry z30 ile mutluyum.
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Cem 3 yıl
Her yıl yeni iphoneları şuana kadar üretilmiş en pahalı iphone diye satsalar yeterli. Sırf bunun için bile alır millet
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nightsoldier 3 yıl
Apple eskiden beri bu politukasindan vazgecmemosti. Bu durum ona zaman da kazandiriyordu ama samsung her yeni modelde radikal tasarim hem de donanim yarisina girince appleda bu sevdasindan vazgecmek zorunda kaldi anlasilan.

Rekabeti seviyorum...
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TearsForFears 3 yıl
2018'deki iphone nasıl olacak bana onun bilgisini verin 2017'yi bilen 2018'ide bilir herhalde?
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TedMosby 3 yıl
Kasası sağlam bir düşüşte ekranı kırılmayan narin olmayan elden kaymayan bir telefon yapmak bu kadar mı zor , 6s in aynısını yeni kasa ile sunucaksa direk 7s çıkarsın uğraştırmasın
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DH Misafiri 3 yıl
myhotyro
iPhone 7 için geçerli olmayacak ise, iPhone 7s için de geçerli olmaz. Sonu S olanların olmayanlar ile aynı tarasım olduğunu ve olacağını kundaktaki bebek bile biliyor ama editörlerimiz öğrenememiş. Onun için herşeyin üstüne atlıyorlar, saçma mı değil mi diye bakmadan.

Değerli dostum editörlere saldırmadan önce bence haberi bir daha oku özellikle de ''Kuo'ya göre Apple nihayet ‘tick / tock’ yani yenilenmiş dış tasarım / donanım yükseltme modelini terk edecek'' kısmını. Üstelik bu haber bir analistin görüşleri üzerine yazılmış bunu da aklında tut.
Yanlış yapılmıyor mu evet ancak bu yanlışlara eleştiri bu düzeyde mi olmalı?
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Front-Back 3 yıl
Hayaller hayatlar...
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abrenax 3 yıl
Şimdikinin aynısı tasarım, üstüne birkaç işe yaramaz özellikle gelecek. Her seferinde olduğu gibi.
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