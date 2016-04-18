Apple 2017'de üreteceği iPhone'larda tamamen cam tasarıma geçebilir

KGI Menkul Değerler analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın giderek tartışmalı bir hal alan iPhone planları üzerine yeni bilgilerin yer aldığı bir rapor yayınladı. "Gezegendeki" en iyi Apple analisti olarak gösterilen Kuo'ya göre şirket iPhone'u bütünüyle yeniden tasarlayacak. Yeni tasarımda akıllı telefonun alüminyum kasası tarihe gömülürken bunun yerine tamamen cam malzemenin kullanıldığı bir yapıya geçiş yapılacak. Yenilenmiş dizaynın aynı zamanda kavisli AMOLED ekran ile tamamlanması bekleniyor. Ancak tüm bu değişiklikler 2017'de hayata geçirilecek.

Ayrıca Bkz.

"Apple nihayet App Store'u yeniden elden geçiriyor"

Kuo'ya göre Apple nihayet ‘tick / tock’ yani dış tasarımı yenileme / iç donanımı yükseltme modelini terk edecek. Sonuç olarak iPhone 7 büyük ölçüde iPhone 6 / iPhone 6S gibi görünecek ve Apple radikal değişiklikleri 2017 yılındaki iPhone 7S ya da iPhone 8 modeline saklayacak. Bunun nedeni de 2017 yılının iPhone serisinin onuncu yıldönümünü temsil etmesi. Elbette bu cam malzemenin kullanıldığı ilk akıllı telefon olmayacak. Şirket iPhone 4 ve iPhone 4S modellerinde de bu tip bir malzeme kullanmış ve başarı elde etmişti. Cam ayrıca kablosuz şarj ve anten çekim gücü için de ideal bir seçim olacak.

Kuo'nun son yıllarda Apple konusundaki tahmin ve analizleri, yayınlanan yeni raporu daha da inandırıcı kılıyor. Bu konuda neredeyse mükemmel bir sicile sahip olan analist, iPhone 6S'in lansmanından dört ay önce ve iPhone SE daha ortada yokken fiyatlandırma da dahil olmak üzere telefonların tüm özelliklerini açığa çıkarmıştı. Ayrıca Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile 4.7 inç ve 5.5 inç ekran boyutlarına kayacağını da çok önceden bildirmişti.

http://www.phonearena.com/news/2017-iPhone-7s-may-feature-an-all-glass-enclosure_id80295