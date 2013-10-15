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Apple, 22 Ekim etkinliğini resmen duyurdu: "Hala anlatacak çok şey var"

5 yıl
883
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29
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, 22 Ekim etkinliğini resmen duyurdu:

Apple, birkaç dakika önce basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 22 Ekim'de özel bir etkinlik yapacağını resmileştirdi.

"Hala anlatacak çok şey var" mottosuyla duyurulan etkinlik, Türkiye saati ile 20:00'da Apple'ın birçok etkinliğine ev sahipliği yapmış olan Yerba Buena Center'da düzenlenecek.

Apple'ın etkinlik için seçtiği motto aslında bizleri hiç şaşırtmadı, çünkü gerçekleştirilecek olan bu etkinliğin gündemi, önceki etkinliklere göre biraz daha yoğun. Eğer bir sürpriz olmaz ise Apple, Haswell işlemcili yeni nesil retina MacBook Pro'lar ile yeni nesil Mac Mini ve elbette Mac Pro'yu, iOS cihazları tarafında 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad Mini'yi, yazılım tarafında ise yeni iWork ile Final Cut Pro'nun yeni sürümünü lanse edecek, OS X Mavericks'in ise ne zaman yayınlanacağıyla ilgili duyuruyu bu etkinlikte gerçekleştirecek. Ayrıca Apple, yeni nesil Apple TV ile yeni Mac Pro'nun 4K gücünü en iyi şekilde yansıtacak 4K çözünürlüklü bir Thunderbolt Display monitörü yine aynı etkinlikte tanıtabilir.

Donanımhaber.com ekibi olarak Apple'ın etkinliğini canlı olarak sizlere aktaracağız.


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Milk with Oreo 5 yıl
Şuan için ne iPad 5 ne de Apple TV sadece Online Apple Store'un açılmasını ve fiyatların TR için netlik kazanmasını istiyorum
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GokhanMaths 5 yıl en beğenilen
Canlı yayın diyonuz tanıtım harici herşeyi konuşuyosunuz iphonedo devam
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multiTYRT 5 yıl
Apple'ın Haswell rMBP'yu umarım 17" olarak da tanıtır. Mükemmel bir ölçü. Ve umarım Ghosting sorunu olmaz
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Mastermind. 5 yıl
Online store açılırsa ilk günden alıyorum rMBP 15'.Ah birde IGZO ekranlı gelse
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Zordion 5 yıl multiTYRT
multiTYRT
Apple'ın Haswell rMBP'yu umarım 17" olarak da tanıtır. Mükemmel bir ölçü. Ve umarım Ghosting sorunu olmaz


17" gelse guzel olur ancak 17" varken satislarin sadece %2'si 17" oldugu icin devam edilmedi. Zor gibi. Onun yerine saglam bir ekran karti koyarlarsa olur, islemci zaten saglam. Soyle GTX765m gibi bir ekran karti ile Retina muthis olur.
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kpln04 5 yıl
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Zuko 5 yıl
iOS 7'nin aynısı bir işletim sistemi, renkli kasaları olan macler ve bunlara uygun saçma sapan yapıştırmaların 30 dolardan satılması bekleniyor.
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sierratr1 5 yıl
17" retina mbp isteriz
Umutsuz 17" bekleyenler kulübü
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e-Militarist 5 yıl
22 Ekim'de Nokia'nın etkinliği var. 21 ya da 23'ünde yapsa olmuyor muydu etkinliğini apple? Ne anlatacak acaba? Renkli kasaları mı?
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Avienova 5 yıl e-Militarist
e-Militarist
22 Ekim'de Nokia'nın etkinliği var. 21 ya da 23'ünde yapsa olmuyor muydu etkinliğini apple? Ne anlatacak acaba? Renkli kasaları mı?

Forumun nokia fanboyuda konuya tesrif etmis
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by__metallica 5 yıl
iPad Mini 2, umarım Retina Ekran ile gelirde 1 yıldır beklediğime değersin.
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alp0007 5 yıl
Ben phablet gibi sürpriz bir cihaz bekliyorum.
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Mr.Loney 5 yıl
ipad mini için pusudayız
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seven44 5 yıl
beklemedeyiz
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fukox 5 yıl
Açıkcası ben iwatch bekliyorum.
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