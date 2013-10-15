Apple, 22 Ekim etkinliğini resmen duyurdu: "Hala anlatacak çok şey var"

Apple, birkaç dakika önce basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 22 Ekim'de özel bir etkinlik yapacağını resmileştirdi.

"Hala anlatacak çok şey var" mottosuyla duyurulan etkinlik, Türkiye saati ile 20:00'da Apple'ın birçok etkinliğine ev sahipliği yapmış olan Yerba Buena Center'da düzenlenecek.

Apple'ın etkinlik için seçtiği motto aslında bizleri hiç şaşırtmadı, çünkü gerçekleştirilecek olan bu etkinliğin gündemi, önceki etkinliklere göre biraz daha yoğun. Eğer bir sürpriz olmaz ise Apple, Haswell işlemcili yeni nesil retina MacBook Pro'lar ile yeni nesil Mac Mini ve elbette Mac Pro'yu, iOS cihazları tarafında 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad Mini'yi, yazılım tarafında ise yeni iWork ile Final Cut Pro'nun yeni sürümünü lanse edecek, OS X Mavericks'in ise ne zaman yayınlanacağıyla ilgili duyuruyu bu etkinlikte gerçekleştirecek. Ayrıca Apple, yeni nesil Apple TV ile yeni Mac Pro'nun 4K gücünü en iyi şekilde yansıtacak 4K çözünürlüklü bir Thunderbolt Display monitörü yine aynı etkinlikte tanıtabilir.

Donanımhaber.com ekibi olarak Apple'ın etkinliğini canlı olarak sizlere aktaracağız.