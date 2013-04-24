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Apple, 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı: Gelir, iPhone ve iPad satışlarında artış

6 yıl
1,2b
1
66
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı: Gelir, iPhone ve iPad satışlarında artış

1976 yılından bu yana bilişim dünyasına yön veren firmaların başında gelen Apple, merakla beklenen 2013 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı.30 Mart 2013 itibariyle sona eren çeyrekte Apple'ın yüzü gelir, iPhone ve iPad satışları konusunda gülerken; Mac satışları ve net çeyrek karı ise geçen yılın aynı dönemine göre düştü.

Yapılan açıklamaya göre dönem içerisinde 43,6 milyar dolar gelir kaydeden Apple'ın çeyrek karı seyreltilmiş hisse başına 10,09 dolar ya da kümülatif olarak 9,5 milyar dolar oldu. Apple, geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 39,2 milyar dolar gelirden 11,6 milyar dolar net çeyrek karı elde etmişti. Kar marjının geçen seneki %47,4'lük seviyeden %37,5'a gerilediği dönemde ABD dışı satışlar ise firmanın gelirinin %66'sını oluşturdu.

Ürün satış sayıları bazında Apple'ın yüzünü iCihazlar güldürürken; Mac'ler ise geçen seneki satış sayısının altında kaldı. Buna göre Apple, geçen çeyrekte 37,4 milyon iPhone satışı (geçtiğimiz senenin aynı döneminde bu sayı 35,1 milyondu) ve 19,5 milyon iPad satışı (geçtiğimiz senenin aynı döneminde bu sayı 11,8 milyondu) gerçekleştirirken; geçen senenin aynı döneminde 4 milyon birim ürünün satıldığı Mac ailesinde ise geçen çeyrekte 3,950 milyon ürün satışı gerçekleşti. Öte yandan iPod'ların satış sayısı ise 5,6 milyonda kaldı.

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"iPhone ve iPad'in süren güçlü performansı sayesinde mart döneminde rekor gelir elde etmekten çok mutluyuz. Apple olarak yeni yazılım ve donanımlar için yoğun çalışmalarımız sürüyor. Yolda olan ürünlerimiz bizleri çok heyecanlandırıyor."

Firmanın finanstan sorumlu yöneticisi Peter Oppenheimer, bu çeyrekte operasyonlardan gelen 12,5 milyar dolarlık nakit akışıyla birlikte kasalarındaki nakit miktarının 145 milyar dolar seviyelerine yükseldiğini belirtirken; bir sonraki çeyrekte 33,5 ile 35,5 milyar dolar arasında gelir ve %36 ile 37 arasında kar marjı beklediklerini söyledi.

Öte yandan Apple'ın güçlü gelir kalemlerinden biri olma yolunda hızlı ilerleyen iTunes / Yazılım servislerinde ise bu çeyrekte 4,114 milyar dolar gelir elde edildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu kalemin değeri 3,687 milyar dolardı. 

Yatırımcıları memnun etme konusunda da bir süredir temettü dağıtım planlarını hayata geçiren Apple, 13 Mayıs kapanış saati itibariyle hisse sahibi olan hissedarlara, 16 Mayıs'da hisse başına 3,05 dolar temettü dağıtılatacağını açıkladı.

Editörün Notu: Mevsimsel etkilerden ötürü veriler, bir önceki yılın aynı dönemine göre değerlendirilmektedir.
http://www.apple.com/pr/library/2013/04/23Apple-Reports-Second-Quarter-Results.html Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl en beğenilen
Apple nin kasasında 145 milyar $ bizim devletin kasasında 120 milyar $.. Vay be
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Celtic Warrior 6 yıl
Tebrik ederiz. Başarıılarının devamını diliyoruz.....

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Celtic Warrior 6 yıl createemir
createemir

Ürünlere ciddi bir yenilik getirmezse yüzleri gülmez. ~6 senedir aynı arayüz, kısıtlılık vb. insanları bıktırdı. Kendine çeken, hayatı kolaylaştıran, insana güzel gözüken ürünler, arayüzler geliştirmeliler.

Samsung çok yenilikçi, ondan bundan araklıyarak bugünlere geldiler.
createemirÜrünlere ciddi bir yenilik getirmezse yüzleri gülmez. ~6 senedir aynı arayüz, kısıtlılık vb. insanları bıktırdı. Kendine çeken...
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DH Misafiri 6 yıl
Joyeux
Apple batıyor.

Birilerine.
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Joyeux 6 yıl
Apple batıyor.
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Lee-on! 6 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam Apple'daki cash para ABD'deki cash paradan daha fazla idi en son. Gerçi hazıra dağ dayanmaz. Ama bu hazırla bile bir 8 sene falan hiç çalışmasa ayakta kalabiliyordu. Ama bu wwdc Apple için önemli olacak. Artık bir şeyler olmalı.
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WarSaw 6 yıl
yalandan kim ölmüş.
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msbphoenix 6 yıl
eğer apple'ın son çeyrekte elde ettiği geliri satılan ürünlerin miktarına bölersek(9.5 milyar/67 milyon) 140$ çıkıyor.Yani apple sattığı her üründen ortalama 140$ kazanmış.Bu arada kasasında ki bulunan parayla isterse ''UNİTED APPLE STATES'' kurabilir.
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vitor reis 6 yıl
145 milyar dolar.. tanrı aşkına hayal etmesi bile güç bi meblağ
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HumbiGumbi 6 yıl
orientem
Türkiyeyi adam yerine koymayan apple a karşı s4ün tanıtım etkinliklerinden birini Türkiyede yapan samsungu takım tutar gibi tutarım arkadaş emeksiz yemek olmaz

öncelikle şunu söyleyeyim şirket adı altındaki bir kapitalist sömürgeci zihniyetin dili dini ırkı olmaz hele ki bunların ürünlerinin hiç olmaz. adam yerine koymaktan kastınız nedir bilmiyorum ama bu sadece pazar payıyla alakalı bir durumdur. kim daha iyi sağıyorsa o daha çok sahiplenir o bölgeyi. bana adamlık yapacaklarsa ucuz fiyattan sunsunlar ürünü bizde alalım bana s4 ü de iphone yide 2bin tlden veren zihniyeti sömürüyü ben asla tutmam sizde tutmayın hiç biri babamızın şirketi değil .
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joe_santana 6 yıl
apple hiç bişi satmasa bile 10 yıl ayakta kalır
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Yengec1907 6 yıl joe_santana
joe_santana

apple hiç bişi satmasa bile 10 yıl ayakta kalır

10 mu
adamlar ıstese kasasındakı nakit ile kendi ulkesını kurar. patentleri falan sayma bile
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T0L6@ 6 yıl
Her türlü dedikoduya rağmen Apple herzamanki gibi yine inanılmaz rakamlarla bir çeyreği daha kapatmış. Rakibi yok. Hele ucuz iphone çıkarsa neler olur düşünemiyorum bile.
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Lord Melkor 6 yıl
AggressiveGamer
Celtic Warrior
AggressiveGamer
Celtic Warrior
createemir Ürünlere ciddi bir yenilik getirmezse yüzleri gülmez. ~6 senedir aynı arayüz, kısıtlılık vb. insanları bıktırdı. Kendine çeken, hayatı kolaylaştıran, insana güzel gözüken ürünler, arayüzler geliştirmeliler.
Samsung çok yenilikçi, ondan bundan araklıyarak bugünlere geldiler.
Bu kadar tarafli olunmaz ya sanirsin marka degil takim oyle bir savunuyorsunuz ki tezi. Gosterin bana kopyaladigi birseyi? Ayriyetten diyelim benzer tasarim yapti elden bir sey gelmez ki dikdortgen telefonun calintisi mi olur? Bilgi sahibi olmadan soz sahibi olmak buna denir. Samsung benzer tasarim yapin a kopyaci hirsiz firma oluyor,apple statusbari iosa ekleyince laf edilmiyor.Ee ona da laf etsrydiniz madem.
Öyle tabi.
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Şekil olarak birebir demiyorum ama benziyor. Adamlar tablet yapmıyordu birden tablet yapmaya başladılar, nerden geldi acaba akılarına.
Tamam hocam samsungamaktup yazarim bundan sonra ucgen telefon yapar,tablet sektorune yaptigi milyar dolarlik yatirimi da geri ceker.

Saçma sapan konuşcağına xperiya ve htc modellerine hatta lg ye bak hatta huawei ye ve xşomşye bak bakalım illa iphone gibi mi olması gerekiyormuş bi dikdörtgendir tutturdunuz
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Umutcan 6 yıl
Ipad satışlarının artmasına şaşırmadım, tablet platformuna yönelik verdiği donanım, yazılım(kullanım hızı ve kolaylığı) ve uygulama desteğiyle rakibi yok.
Mini modelinin gelmesiyle bütçesi yetmeyenler yada ufak model isteyenleri de kendine dahil etti.
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Bamya Avcisi 6 yıl Lord Melkor
faydasizfasulye
AggressiveGamer
Orijinalden alıntı: Celtic Warrior
Orijinalden alıntı: AggressiveGamer
Orijinalden alıntı: Celtic Warrior
Orijinalden alıntı: createemir Ürünlere ciddi bir yenilik getirmezse yüzleri gülmez. ~6 senedir aynı arayüz, kısıtlılık vb. insanları bıktırdı. Kendine çeken, hayatı kolaylaştıran, insana güzel gözüken ürünler, arayüzler geliştirmeliler.
Samsung çok yenilikçi, ondan bundan araklıyarak bugünlere geldiler.
Bu kadar tarafli olunmaz ya sanirsin marka degil takim oyle bir savunuyorsunuz ki tezi. Gosterin bana kopyaladigi birseyi? Ayriyetten diyelim benzer tasarim yapti elden bir sey gelmez ki dikdortgen telefonun calintisi mi olur? Bilgi sahibi olmadan soz sahibi olmak buna denir. Samsung benzer tasarim yapin a kopyaci hirsiz firma oluyor,apple statusbari iosa ekleyince laf edilmiyor.Ee ona da laf etsrydiniz madem.
Öyle tabi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Şekil olarak birebir demiyorum ama benziyor. Adamlar tablet yapmıyordu birden tablet yapmaya başladılar, nerden geldi acaba akılarına.
Tamam hocam samsungamaktup yazarim bundan sonra ucgen telefon yapar,tablet sektorune yaptigi milyar dolarlik yatirimi da geri ceker.

Saçma sapan konuşcağına xperiya ve htc modellerine hatta lg ye bak hatta huawei ye ve xşomşye bak bakalım illa iphone gibi mi olması gerekiyormuş bi dikdörtgendir tutturdunuz

Sen saçmasapan konuşma asıl.İphone önüne gelen her firmaya dava açarak pazar payı kapmaya çalışıyor.Sırf samsung değil diğer firmalara dadava açıyor.
Samsung Htcden kamera özelliğini aldı Htc bir şeydemedi aynı şekilde Lg de samsungdan note özelliklerini ve video özelliklerini aldı bu sefer de Samsung bir şey demedi.Teknoloji böyledir işte böyle patentle filan iş yürümez.
Ama Apple sanki herşeyin mucidiymiş gibi benzer teknolojiveyatasarım gördüğü gibi atlıyor.Size göre zaen Apple erşeyin mucidi akıllı telefonu da Apple bulmuştur şimdi
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General. 6 yıl
Adam bir cihaz satıp bir cihaz parası kazanıyor millet gelmiş daha üstüne Apple yi savunuyor kimse çıkıp acaba neden yarı yarıya para kazanıyor diye düşünmüyor ben söyleyeyim(Koyunlar olmazsa Kurtlar aç kalır)
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tenghis 6 yıl
Mac de bu kafayla giderlerse düşüş devam eder. Son gücelleme ile grafik performansı yerlerde. Düzeltmek için hiç bir hareket olmadığı gibi konusu bile geçmiyor resmi forumlarda. Varsa yoksa ios. Oysa masanın bir ayağı eksik kalırsa denge kalmaz. Google bile kendi laptop'ını yapmaya çalışıyor. Microsoft tablet, telefon denemelerinde. Çünkü mobil + oturma odası + bilgisayar yapmayı başaran ve kendi yazılımıyla üçü arasında ekosistem kurabilen sadece apple. Ama mac de bu boşvermişlik devam ederse işin tadı kaçar. Oysa pc piyasasındaki düşüş büyük fırsat mac platformu için.
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darkaura 6 yıl
İpadde durum iyi ama iphone icin aynisini soyliyemiyecem. Artis gozukuyor ama akilli telefon surekli buyuyen bir pazar, ayrica apple bu sene cin gibi pek cok yeni pazara yayilma gayreti gosterdi. Buna ragmen sadece 2.3milyon artis varsa bu aslinda dususdur. Bir sonraki iphone durumun gidisini ciddi bir sekikde etkileyecek. ios7 nin ciddi yeniliklerle gelmesi gerek.
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Celtic Warrior 6 yıl darkaura
darkaura
İpadde durum iyi ama iphone icin aynisini soyliyemiyecem. Artis gozukuyor ama akilli telefon surekli buyuyen bir pazar, ayrica apple bu sene cin gibi pek cok yeni pazara yayilma gayreti gosterdi. Buna ragmen sadece 2.3milyon artis varsa bu aslinda dususdur. Bir sonraki iphone durumun gidisini ciddi bir sekikde etkileyecek. ios7 nin ciddi yeniliklerle gelmesi gerek.

Finger print ile geliyor. Gerisini siz dusunun....
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