Apple, 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı: Gelir, iPhone ve iPad satışlarında artış

1976 yılından bu yana bilişim dünyasına yön veren firmaların başında gelen Apple, merakla beklenen 2013 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı.30 Mart 2013 itibariyle sona eren çeyrekte Apple'ın yüzü gelir, iPhone ve iPad satışları konusunda gülerken; Mac satışları ve net çeyrek karı ise geçen yılın aynı dönemine göre düştü.

Yapılan açıklamaya göre dönem içerisinde 43,6 milyar dolar gelir kaydeden Apple'ın çeyrek karı seyreltilmiş hisse başına 10,09 dolar ya da kümülatif olarak 9,5 milyar dolar oldu. Apple, geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 39,2 milyar dolar gelirden 11,6 milyar dolar net çeyrek karı elde etmişti. Kar marjının geçen seneki %47,4'lük seviyeden %37,5'a gerilediği dönemde ABD dışı satışlar ise firmanın gelirinin %66'sını oluşturdu.

Ürün satış sayıları bazında Apple'ın yüzünü iCihazlar güldürürken; Mac'ler ise geçen seneki satış sayısının altında kaldı. Buna göre Apple, geçen çeyrekte 37,4 milyon iPhone satışı (geçtiğimiz senenin aynı döneminde bu sayı 35,1 milyondu) ve 19,5 milyon iPad satışı (geçtiğimiz senenin aynı döneminde bu sayı 11,8 milyondu) gerçekleştirirken; geçen senenin aynı döneminde 4 milyon birim ürünün satıldığı Mac ailesinde ise geçen çeyrekte 3,950 milyon ürün satışı gerçekleşti. Öte yandan iPod'ların satış sayısı ise 5,6 milyonda kaldı.

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"iPhone ve iPad'in süren güçlü performansı sayesinde mart döneminde rekor gelir elde etmekten çok mutluyuz. Apple olarak yeni yazılım ve donanımlar için yoğun çalışmalarımız sürüyor. Yolda olan ürünlerimiz bizleri çok heyecanlandırıyor."

Firmanın finanstan sorumlu yöneticisi Peter Oppenheimer, bu çeyrekte operasyonlardan gelen 12,5 milyar dolarlık nakit akışıyla birlikte kasalarındaki nakit miktarının 145 milyar dolar seviyelerine yükseldiğini belirtirken; bir sonraki çeyrekte 33,5 ile 35,5 milyar dolar arasında gelir ve %36 ile 37 arasında kar marjı beklediklerini söyledi.

Öte yandan Apple'ın güçlü gelir kalemlerinden biri olma yolunda hızlı ilerleyen iTunes / Yazılım servislerinde ise bu çeyrekte 4,114 milyar dolar gelir elde edildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu kalemin değeri 3,687 milyar dolardı.

Yatırımcıları memnun etme konusunda da bir süredir temettü dağıtım planlarını hayata geçiren Apple, 13 Mayıs kapanış saati itibariyle hisse sahibi olan hissedarlara, 16 Mayıs'da hisse başına 3,05 dolar temettü dağıtılatacağını açıkladı.

http://www.apple.com/pr/library/2013/04/23Apple-Reports-Second-Quarter-Results.html

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Mevsimsel etkilerden ötürü veriler, bir önceki yılın aynı dönemine göre değerlendirilmektedir.