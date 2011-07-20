Apple 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı; rekor gelir ve rekor sayıda iPhone ile iPad satışı

Yeni iPhone hakkındaki iddialarını ardı arkasının kesilmediği bu dönemde Apple, 2011 mali yılı 3.çeyrek sonuçlarını duyurdu.25 Haziran 2011'de sona eren 3.çeyrekte firma rekor sayıda ürün satışı ile rekor gelir elde etmeyi başardı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Apple, 3.çeyrekte 28,57 milyar dolar gelir; 7,31 milyar dolar net kar diğer bir deyişle hisse başına 7,79 dolar kazanç elde etmeyi başarırken; geçtiğimiz senenin aynı döneminde 15,7 milyar dolar gelir, 3,25 milyar dolar net kar yani hisse başına 3,51 dolar kazanç elde etmişti. 28,57 milyar dolarlık gelirin %62'si Amerika dışı satışlarından elde edilirken; geçtiğimiz yılın aynı döneminde %39.1 olan brüt satış karı ise %41.7'ye yükselmiş durumda.

Apple rekor gelir elde ettiği bu çeyrekte, iPhone ve iPad ile rekor sayıda ürün satışının altına imza atmayı başardı. Satılan iPhone sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %142 artış (Diğer bir deyişle IDC'nin bütün akıllı telefon pazarı için öngördüğü büyümenin iki katından daha fazla bir oran) ile 20,34 milyona yükselirken; satışı gerçekleştirilen iPad sayısı ise %183 artış ile 9,25 milyona ulaştı. Bilgisayar tarafında ise yıl bazında %14'lük artış ile 3,95 milyon Mac satışı yapan Apple, son yıllarda iPod ailesinde görülen daralmanın önüne bu çeyrekte de geçebilmiş değil. Son açıklanan verilere göre Cupertino'lu, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %20'lik azalma ile 7,54 milyon adet iPod satışı gerçekleştirdi.



2011 mali yılının 4.çeyreğinde 25 milyar dolar gelir ve hisse başına 5,50 dolar kazanç elde etmeyi amaçladıklarını belirten Apple'ın mali işlerden sorumlu üst yöneticisi Peter Oppenheimer, operasyonlardan gelen nakit akışının yıl bazında %131'lik artış ile 11.1 milyar dolara ulaştığı bu çeyrekte elde ettikleri performanstan çok memnun olduklarını söylerken; ünlü tepe yöneticisi Steve Jobs ise "%125 kar ve %82 gelir artışı ile firma tarihindeki en iyi çeyrekten dolayı çok mutluyuz. Artık, önümüzdeki sonbaharda kullanıcılarımıza sunacağımız iOS 5 ve iCloud'a odaklanmış durumdayız." diyerek görüşlerine dile getirdi.

Çeyrek sonuçlarının basınla paylaşıldığı konferans görüşmesinde, ayrıca, Peter Oppenheimer; son gelen iddialarda da dillendirildiği gibi OS X Lion'ın Çarşamba günü Mac App Store üzerinden yayınlanacağını açıkladı.

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