Apple 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı; rekor gelir ve rekor sayıda iPhone ile iPad satışı

Yeni iPhone hakkındaki iddialarını ardı arkasının kesilmediği bu dönemde Apple, 2011 mali yılı 3.çeyrek sonuçlarını duyurdu.25 Haziran 2011'de sona eren 3.çeyrekte firma rekor sayıda ürün satışı ile rekor gelir elde etmeyi başardı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Apple, 3.çeyrekte 28,57 milyar dolar gelir; 7,31 milyar dolar net kar diğer bir deyişle hisse başına 7,79 dolar kazanç elde etmeyi başarırken; geçtiğimiz senenin aynı döneminde 15,7 milyar dolar gelir, 3,25 milyar dolar net kar yani hisse başına 3,51 dolar kazanç elde etmişti. 28,57 milyar dolarlık gelirin %62'si Amerika dışı satışlarından elde edilirken; geçtiğimiz yılın aynı döneminde %39.1 olan brüt satış karı ise %41.7'ye yükselmiş durumda.
Apple rekor gelir elde ettiği bu çeyrekte, iPhone ve iPad ile rekor sayıda ürün satışının altına imza atmayı başardı. Satılan iPhone sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %142 artış (Diğer bir deyişle IDC'nin bütün akıllı telefon pazarı için öngördüğü büyümenin iki katından daha fazla bir oran) ile 20,34 milyona yükselirken; satışı gerçekleştirilen iPad sayısı ise %183 artış ile 9,25 milyona ulaştı. Bilgisayar tarafında ise yıl bazında %14'lük artış ile 3,95 milyon Mac satışı yapan Apple, son yıllarda iPod ailesinde görülen daralmanın önüne bu çeyrekte de geçebilmiş değil. Son açıklanan verilere göre Cupertino'lu, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %20'lik azalma ile 7,54 milyon adet iPod satışı gerçekleştirdi.
2011 mali yılının 4.çeyreğinde 25 milyar dolar gelir ve hisse başına 5,50 dolar kazanç elde etmeyi amaçladıklarını belirten Apple'ın mali işlerden sorumlu üst yöneticisi Peter Oppenheimer, operasyonlardan gelen nakit akışının yıl bazında %131'lik artış ile 11.1 milyar dolara ulaştığı bu çeyrekte elde ettikleri performanstan çok memnun olduklarını söylerken; ünlü tepe yöneticisi Steve Jobs ise "%125 kar ve %82 gelir artışı ile firma tarihindeki en iyi çeyrekten dolayı çok mutluyuz. Artık, önümüzdeki sonbaharda kullanıcılarımıza sunacağımız iOS 5 ve iCloud'a odaklanmış durumdayız." diyerek görüşlerine dile getirdi.
Çeyrek sonuçlarının basınla paylaşıldığı konferans görüşmesinde, ayrıca, Peter Oppenheimer; son gelen iddialarda da dillendirildiği gibi OS X Lion'ın Çarşamba günü Mac App Store üzerinden yayınlanacağını açıkladı.
Apple'ın ürün gruplarının elde ettiği gelire etkileri
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Başka neler yapıyorsun mesela bu açık kaynak Android'de?
Dünyada açık kaynak kodu sallayan (Hatta bilen) Android kullanıcılarının oranı nedir sence?
Bu açık kaynak kod denen şey ne menem bir şeydir ki Android'i kral yapabilecekken Linux'ü hiç bir baltaya sap edemiyor. Yahu Windows'tan vazgeçtim. MacOS u geçseydi bari. Ayrıca Android'i kral yapıyor ama Sybian'ı kurtaramıyor.
Bak ben sana gerçeği söyleyeyim de sen de boşuna kendini kandırıp durma.
Dünyadaki işletim sistemlerinin kaynaklarının açık ya da kapalı olması potansiyel müşterilerin %99'unun zerre kadar umrunda olmaz. Kalan %1 ise geliştiricidir. Eğer işletim sisteminde ekmek görürse (Android) ilgilenir. Görmezse (Linux, Symbian) o bile sallamaz.
Ya da sen söyle yap; Çık sokağa! Android sahiplerine: "Android'i neden tercih ettiniz?" şeklinde bir soru sor. Eğer tesadüfen bir geliştiriciye rastlamazsan, 10.000 de 1 kişi dahi olsa "Açık kaynaklı olduğu için" cevabını alabilecek misin çok merak ediyorum.
Sonuç olarak müşteri portföyünün %99 unun umrunda olmayan bir şeyi avantaj olarak görmek komedinin önde gidenidir.
Açık kaynaklı işletim sistemi imiş! Sevsinler açık kaynağını. :D
Birşey yazmayacaktım ama bu mesajını görünce onaylamasam olmazdı. Bu açık kaynağın ne olduğunu bile tam olarak bilmiyorlar, biryerden duyup, iyi birşey olduğunu sanıp yazıyorlar. Bunu diyen kişilerden %99u hayatında hiç linux bile kullanmamış ve ömrü boyunca windows gibi source codeları hiçbir zaman açık edilmemiş sistemi kullanmış kişiler.
Open source yani açık kaynak linux ile başlamış bir projedir ve amacı sistemi geliştirmek için yeterli para harcamak yerine, dünyanın heryerinden işi bilenlerin yeni bir eklenti sağlaması ile sistemi geliştirme çabasıdır. Ne kadar tuttuğu ortada. Linux bedava olmasına rağmen dünyanın çok büyük bir yüzdesi windows kullanıyor. Ben açık kaynakçıyım, evdeki işletim sistemim de linuxtur, müdahele edemediğim işletim sistemini kullanmam diyen kişiye hiçbir lafım yok ancak evde bilgisayarımda windows kullanırım ama android iosu döver diyen ne dediğini bilmiyor derim. Tabiki ben böyle kullanmayı severim diyene lafım yok. Şahıs isterse gider telsiz kullanır.
Android uzmanı değilim, Linux bilgim çok azdır.
Ben bu kadar az bilgimle blogumda paylaştığım şeyi android cihazda yapabiliyorum. Birde siz iOS uzmanları aynısını iPhone'da yapın bakalım görelim.
Cihaza bu iş için program kurmak yok, ve yöntem komut satırından kullanılabilecek. Buyrun görelim uzmanları.
sinancetinkaya.wordpress.com/...
Yeryüzünde 200 milyondan fazla iOS cihazı sahibi var. Her yıl giderek artıyor bu rakam. Bu kadar insana "koyun", "aptal" vs. demek aptallığın önde gidenidir diyorum ben.
Şimdi daha açıklayıcı oldu mu?
Bu neyi açıkladı şimdi?
Çok satın alan kişi olunca ve sen de o çoğunluktan olunca akıllı mı olunuyor?
Şu power denge bilezikleri gibi şarlatanlık ürünü bilezikleri de alan çok....
Koyunluk zaten böyle bir şey.