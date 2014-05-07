Apple, 4.7 inçlik iPhone için son hazırlıkları yapıyor





iPhone ailesinin en yeni üyesini bugüne kadar Foxconn ile üreten Apple, iPhone 6’ya olması muhtemel yoğun talep karşı Foxconn’un yanı sıra Pegatron’u da sürece dahil etmeye hazırlanıyor.





Tayvan’da yayın yapan Industrial and Commercial Times gazetesinin haberine göre Apple, bu kapsamda Pegatron’a 4.7 inçlik iPhone 6’nın üretim hacminden %15’lik pay verdi.





Pegatron’un tüm hazırlıkları iPhone 6’nın eylül ayındaki satışa sunulma hedefine göre yaptığını belirten gazete, Pegatron’un bu yıl sonuna kadar büyük çoğunluğu iPhone 6 olacak şekilde toplam 50 milyon adet iPhone 6, iPhone 5c ve iPhone 4s üreteceğini belirtti.





Bugüne kadar sadece Foxconn ile çalışan Apple, tepe modelin üretim sürecine ikinci bir tedarikçiyi katarak hem telefonun pazara, şimdiye kadarki iPhone’lardan çok daha hızlı giriş yapmasını sağlayacak, hem de tedarik zinciri içerisinde aksamalara bağlı yaşanacak riskleri minimize etmiş olacak.





Apple’ın eylül ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan 4.7 inçlik iPhone’un, iPad Air ve 5.nesil iPod Touch’ı andıran ve 7 mm’den daha ince yepyeni tasarımıyla öne çıkması beklenirken; donanım tarafında ise 20 nm sürecinin eseri olacak olan A8 işlemci ve daha gelişmiş kamera ile gelmesi bekleniyor.



