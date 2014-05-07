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Apple, 4.7 inçlik iPhone için son hazırlıkları yapıyor

5 yıl
7,8b
1
30
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, 4.7 inçlik iPhone için son hazırlıkları yapıyor
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iPhone ailesinin en yeni üyesini bugüne kadar Foxconn ile üreten Apple, iPhone 6’ya olması muhtemel yoğun talep karşı Foxconn’un yanı sıra Pegatron’u da sürece dahil etmeye hazırlanıyor. 


Tayvan’da yayın yapan Industrial and Commercial Times gazetesinin haberine göre Apple, bu kapsamda Pegatron’a 4.7 inçlik iPhone 6’nın üretim hacminden %15’lik pay verdi. 


Pegatron’un tüm hazırlıkları iPhone 6’nın eylül ayındaki satışa sunulma hedefine göre yaptığını belirten gazete, Pegatron’un bu yıl sonuna kadar büyük çoğunluğu iPhone 6 olacak şekilde toplam 50 milyon adet iPhone 6, iPhone 5c ve iPhone 4s üreteceğini belirtti.


Bugüne kadar sadece Foxconn ile çalışan Apple, tepe modelin üretim sürecine ikinci bir tedarikçiyi katarak hem telefonun pazara, şimdiye kadarki iPhone’lardan çok daha hızlı giriş yapmasını sağlayacak, hem de tedarik zinciri içerisinde aksamalara bağlı yaşanacak riskleri minimize etmiş olacak.


Apple’ın eylül ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan 4.7 inçlik iPhone’un, iPad Air ve 5.nesil iPod Touch’ı andıran ve 7 mm’den daha ince yepyeni tasarımıyla öne çıkması beklenirken; donanım tarafında ise 20 nm sürecinin eseri olacak olan A8 işlemci ve daha gelişmiş kamera ile gelmesi bekleniyor.



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manyakurt 5 yıl en beğenilen
s2'yi emekli etmenin zamanı geldi. Tabi daha önce xiaomi gelmez ise...
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WoXeD 5 yıl
insanların elleri büyüdü galiba yine... ideal ölçü bu seferde büyüdü :D
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WonLt 5 yıl
Aga Bir kişi de Fiyatı da ilginç olacak dememiş.

Bu forum gün geçtikce değişmeye başladı
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mehmedaltair 5 yıl
Alt ve üstteki boşluklar hevesimi kırdı
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Recharged 5 yıl
Tasarım umarım hayal kırıklığı yaratmaz.
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Dreamer Apartment 5 yıl
Ben iphone'u küçük ekran diye seviyordum. Kolay kullanılabilirlik vs. Hatta yeri geldi Breaking Bad ve Game of Thrones gibi dizileri 4S'in ekranından izledim. Zevk vermiyor diyenler var. Tabiki şahsi görüştür ama ben zevk aldım, gözlerim falan da bozulmadı :) iphone 5'le birlikte 4 inch oldu zaten. Ama sırf galaxy serisi ve diğer büyük ekranlı androidlere aşık atacağız diye ekranı 4,8" civarı yaparlarsa iphone'nun benin gözümde değeri kalmaz.
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xml-arif 5 yıl
Her gün bir haberi çıkar mı apple'n arkadaş. Çıkıyor işte...
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hollowman_ 5 yıl
deli satacak, kesin.
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Gece772 5 yıl
Apple 3,5 inçlik iphone az kaldı.
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BekirTemel 5 yıl
Tasarım bu olmaz zaten bu bildiğin 5C nin ince hali.
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Captain_Ivy 5 yıl
bekliyoruz
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Fx_57,5 5 yıl
s2 den sonra aklımı birtek g2 çeldi onuda askere gideceğim için almadım.askerlik dönüşünde ekran büyürse iphone alacağım tabi uçuk fiyatlar olmazsa.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
önemli olan fiyatı çıkınca aynı fiyattan satarlarsa ne ala
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carter 5 yıl
Küçük ekranın herkese hitap etmediğini sonunda anladılar.
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