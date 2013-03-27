"Apple, 6 ay içinde iki yeni iPhone ile karşımıza çıkacak"

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Piper Jaffray'in analistlerinden Gene Munster, önümüzdeki 6 ay içinde Apple'ın iki farklı iPhone ile kamuoyunun karşısına çıkacağını iddia etti.

Kaleme aldığı araştırma raporunu yatırımcılarla paylaşan Gene Munster, tıpkı iPhone 4S'den önceki 4 iPhone modeli gibi Apple'ın 7.nesil iPhone'u haziran ayının ilk iki haftası içerisinde düzenlenecek olan WWDC 2013 etkinliğinde tanıtacağını iddia etti. 7.nesil iPhone'un çok daha güçlü işlem birimleri ve gelişmiş kamerasıyla öne çıkacağını belirten Munster, NFC desteğine ve biyometrik güvenlik özelliklerine ise temkinli yaklaştı. NFC desteği için "ihtimali az, ancak mantıksız değil" tabirini kullanan analist, biyometrik güvenlik desteğinin ise 8.nesil iPhone için daha uygun olduğunu söyledi.

Munster, 6 ay içerisinde göreceğimiz ikinci iPhone'un ise bir süredir beklenen uygun fiyatlı iPhone olduğunu ifade etti. Apple'ın Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde kullanıcıları Apple ekosistemine daha fazla çekmek için uygun fiyatlı iPhone'u satışa sunacaklarına inandıklarını söyleyen Munster, Tim Cook'un son açıklamalarının da uygun fiyatlı iPhone için birer işaret olduğunu söyledi. Analist, Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u ise yıllardır düzenlenen geleneksel sonbahar etkinliğinde lanse edeceğini düşündüklerini belirtti.

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