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"Apple, 6 ay içinde iki yeni iPhone ile karşımıza çıkacak"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Piper Jaffray'in analistlerinden Gene Munster, önümüzdeki 6 ay içinde Apple'ın iki farklı iPhone ile kamuoyunun karşısına çıkacağını iddia etti.

Kaleme aldığı araştırma raporunu yatırımcılarla paylaşan Gene Munster, tıpkı iPhone 4S'den önceki 4 iPhone modeli gibi Apple'ın 7.nesil iPhone'u haziran ayının ilk iki haftası içerisinde düzenlenecek olan WWDC 2013 etkinliğinde tanıtacağını iddia etti. 7.nesil iPhone'un çok daha güçlü işlem birimleri ve gelişmiş kamerasıyla öne çıkacağını belirten Munster, NFC desteğine ve biyometrik güvenlik özelliklerine ise temkinli yaklaştı. NFC desteği için "ihtimali az, ancak mantıksız değil" tabirini kullanan analist, biyometrik güvenlik desteğinin ise 8.nesil iPhone için daha uygun olduğunu söyledi.

Munster, 6 ay içerisinde göreceğimiz ikinci iPhone'un ise bir süredir beklenen uygun fiyatlı iPhone olduğunu ifade etti. Apple'ın Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde kullanıcıları Apple ekosistemine daha fazla çekmek için uygun fiyatlı iPhone'u satışa sunacaklarına inandıklarını söyleyen Munster, Tim Cook'un son açıklamalarının da uygun fiyatlı iPhone için birer işaret olduğunu söyledi. Analist, Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u ise yıllardır düzenlenen geleneksel sonbahar etkinliğinde lanse edeceğini düşündüklerini belirtti.

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Tiegro 6 yıl en beğenilen
Android gibisi yok! Hadi eksileyin :D
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armanatilgan 6 yıl
Tiegro
Android gibisi yok! Hadi eksileyin :D

İnsanlarda sürü psikolojsi var.Bu mesajı arkadaşa inat +ladım.o sırada birisi daha artılamış. Sonra + olduğunu gören herkes basmış artıyı.Eğer mu mesaj ilk başta eksilenseydi herkes bu elemanı eksi yağmuruna tutacaktı.Hiç olmayacak mesajlar eksileniyor hic olmayacaklar arti aliyor.Adam mesajı okuyor sonra arti sayisina bakiyor.ona gore puan veriyor.lutfen objektif olalım
TiegroAndroid gibisi yok! Hadi eksileyin :Dİnsanlarda sürü psikolojsi var.Bu mesajı arkadaşa inat +ladım.o sırada birisi daha artılamı...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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stalker(1979) 6 yıl
İphone'nun bu sene ki rakipleri sağlam
Sony xperia z HTC one Ve Samsun galaxy s4
Bu üçlü Apple'ı endişelendiriyor ki İki yeni telefon çıkaracak. İphone 5 in bu haliyle Bu 3 silahşör ile baş etmesi çok zor
İphone'nun bu sene ki rakipleri sağlamSony xperia z HTC one Ve Samsun galaxy s4Bu üçlü Apple'ı endişelendiriyor ki İki yeni telefon çıkaracak. İphone 5...
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Neo_123 6 yıl
Ucuz bir Iphone modeli İstiyoruz :)
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jubeii 6 yıl
armanatilgan
TiegroAndroid gibisi yok! Hadi eksileyin :D
İnsanlarda sürü psikolojsi var.Bu mesajı arkadaşa inat +ladım.o sırada birisi daha artılamış. Sonra + olduğunu gören herkes basmış artıyı.Eğer mu mesaj ilk başta eksilenseydi herkes bu elemanı eksi yağmuruna tutacaktı.Hiç olmayacak mesajlar eksileniyor hic olmayacaklar arti aliyor.Adam mesajı okuyor sonra arti sayisina bakiyor.ona gore puan veriyor.lutfen objektif olalım

Cünkü kendimiz dısında herkesi yaşıyoruz. Bırak dogru cevabı dogru soruyu bile soramıyoruz.
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K.can.tas 6 yıl
Ne olmuş bu konuya
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Rizeli55 6 yıl
Daha pahalı bir iPhone geliyormuş :D
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DH Misafiri 6 yıl
Milletin derdi samsung ve android olmuş iphone 6 nın altına bile samsungla karşılaştırılma yapılmış daha çıkmadan komik olmayın neyi seviyosanız alın zaten bu kavga nedir anlamış değilim o ayrı bir dava :)
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drkimble 6 yıl
olacakları tahmin edeyim. kamerayı 12-13 mp gibi bir hale getirirler adı iphone 5s yada 6 olur, sonra işlemcinin gücünü azcık artırırlar onada 7 derler. ipohe nu arayüzü ve stabil çalışması nedeniyle sevsemde sırf içine dosya atarken kırk takla atmak zorunda kalındığı ve bluetoothunun kendine müslüman olması nedeniyle bi kaç yüzyıl daha tercih etmeyeceğim sanırım. evet android kullanıyorum, apple ın satış politikasının hastasıyız o ayrı. ısıtıp ısıtıp koyuyor birşeyleri önümüze bizde yiyoruz o ayrı.
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multiTYRT 6 yıl
Fandrozortlar doluşmuş ilk sayfadan çamur atmak için, birbirlerine de destek oluyorlar ha artılıyorlar birbirlerini
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mylife.ag 6 yıl
Eğer Apple böyle bir şey yaparsa diğer firmalardan farkı kalmaz. Oysa Apple'nin hep diğer firmalardan ayrı olduğunu görüyoruz. Ama Apple'da artık o özelliğini yavaş yavaş kaybediyor. Ekran boyutunun iPhone'de büyümesi, iPad'da küçülmesi firmanın artık sözünün arkasında duramadığını bariz gözler önüne sererken 1 sene içinde 2 iPhone modelinin tanıtılması firmanın sıradanlaştığının kesin olarak doğrulayacaktır. Umarım Apple böyle bir hata yapmaz.

Edit: Cümleyi öyle uzatmışım ki içinden çıkamadım kusura bakmayın
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NomaDoga 6 yıl
Umarım Apple iPhone 5S veya iPhone 6'yı çıkarırken artık tasarımını değiştirir. Bu arada iPhone 5 veya 4S almayı düşünen ve yoruma ihtiyacı olanlar için Kullanıcı Yorumunu BURADAN okuyabilirsiniz.
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vyc 6 yıl
daha 2ay önce ucuz iphone beklentisine girmeyin diye açıklama yapmamislarmiydi
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lapry 6 yıl vyc
vyc

daha 2ay önce ucuz iphone beklentisine girmeyin diye açıklama yapmamislarmiydi


Yapmışlardı Evet
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Faux Carnival 6 yıl vyc
vyc

daha 2ay önce ucuz iphone beklentisine girmeyin diye açıklama yapmamislarmiydi


Steve Jobs: "7 inch tablets are dead on arrival."
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bellair 6 yıl
iki iphone un aynı anda çıkması çok önemli bir karar. umarım bu durum biz kullanıcıların işine yarar :)
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tempestatem 6 yıl
Koca apple forumun androit analizcilerinin çamuruyla batmaz rahat olun, hepsinin hesapları yapılıyor.
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