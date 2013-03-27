"Apple, 6 ay içinde iki yeni iPhone ile karşımıza çıkacak"

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Piper Jaffray'in analistlerinden Gene Munster, önümüzdeki 6 ay içinde Apple'ın iki farklı iPhone ile kamuoyunun karşısına çıkacağını iddia etti.
Kaleme aldığı araştırma raporunu yatırımcılarla paylaşan Gene Munster, tıpkı iPhone 4S'den önceki 4 iPhone modeli gibi Apple'ın 7.nesil iPhone'u haziran ayının ilk iki haftası içerisinde düzenlenecek olan WWDC 2013 etkinliğinde tanıtacağını iddia etti. 7.nesil iPhone'un çok daha güçlü işlem birimleri ve gelişmiş kamerasıyla öne çıkacağını belirten Munster, NFC desteğine ve biyometrik güvenlik özelliklerine ise temkinli yaklaştı. NFC desteği için "ihtimali az, ancak mantıksız değil" tabirini kullanan analist, biyometrik güvenlik desteğinin ise 8.nesil iPhone için daha uygun olduğunu söyledi.
Munster, 6 ay içerisinde göreceğimiz ikinci iPhone'un ise bir süredir beklenen uygun fiyatlı iPhone olduğunu ifade etti. Apple'ın Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde kullanıcıları Apple ekosistemine daha fazla çekmek için uygun fiyatlı iPhone'u satışa sunacaklarına inandıklarını söyleyen Munster, Tim Cook'un son açıklamalarının da uygun fiyatlı iPhone için birer işaret olduğunu söyledi. Analist, Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u ise yıllardır düzenlenen geleneksel sonbahar etkinliğinde lanse edeceğini düşündüklerini belirtti.
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İnsanlarda sürü psikolojsi var.Bu mesajı arkadaşa inat +ladım.o sırada birisi daha artılamış. Sonra + olduğunu gören herkes basmış artıyı.Eğer mu mesaj ilk başta eksilenseydi herkes bu elemanı eksi yağmuruna tutacaktı.Hiç olmayacak mesajlar eksileniyor hic olmayacaklar arti aliyor.Adam mesajı okuyor sonra arti sayisina bakiyor.ona gore puan veriyor.lutfen objektif olalım
Sony xperia z HTC one Ve Samsun galaxy s4
Bu üçlü Apple'ı endişelendiriyor ki İki yeni telefon çıkaracak. İphone 5 in bu haliyle Bu 3 silahşör ile baş etmesi çok zor