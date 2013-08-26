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Apple A7 işlemcisi: %31 daha yüksek performans, 64-bit ve hareket takip sistemi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,6b
1
81
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple A7 işlemcisi: %31 daha yüksek performans, 64-bit ve hareket takip sistemi

Apple’ın gelecek ay düzenleyeceği geleneksel eylül etkinliğinde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan 7.nesil iPhone’a güç verecek olan A7 işlemcisinin performansı ve sunacakları yavaş yavaş belli oluyor.

Fox News editörlerinden Clayton Morris’in Apple’daki kaynaklarının ifadelerine göre yeni A7, iPhone 5’e gücünü veen A6 işlemcisinden %31 daha hızlı olacak. Dahası yeni işlemci 64-bit desteği ve hareket takibi için ayrılan birimi ile öne çıkacak.

Apple dünyasının önemli isimlerinden Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre ise Apple 64-bitlik A7 işlemcilerinin güç verdiği iPhone 5S prototipleri üzerinde uzun süredir çalışmakta. Apple, iddiaya göre, 64 bit desteği sayesinde iOS 7’de önceki iOS cihazlarının hiçbirinin sunamayacağı bir performans sunacak. Özellikle iOS 7’deki geçiş, transparanlık, diğer grafik efektleri konusunda ihtiyaç duyulan gücü sağlayarak mükemmele yakın performans sunacak olan 64-bit’lik A7, ayıca iOS 7 sonrası için iPhone 5S’in donanım gücünü yeterli kılacak.

Samsung S cihazlarında gördüğümüz hareket takibi konusunda ise  A7 ile birlikte Apple, önemli bir aşama kaydedecek. Yine Morris’in aldığı bilgilere göre A7 işlemcisi üzerinde, sadece hareket takibi için, ayrı bir birim yer alacak ki bu sayede telefonun bu konudaki performansı, muadillerine göre daha başarılı bir performans sergileyecek. Ancak bu hareket takip teknolojisinin ne gibi şekillerde kullanılacağı şimdilik bilinmiyor.

Bir süre önce Bloomberg’de yer alan bir analizde Jony Ive’ın bilgisayarların kontrol edilmesi konusuna özel ilgi gösterdiği, hatta multi-touch teknolojisinin arkasındaki mühendisler ile ekrana dokunulmadan cihazların kontrol edilmesiyle ilgili çalışmalar yaptığı belirtilmişti.

Son olarak dünyanın saygın yatırım bankalarından Morgan Stanley’in önde gelen analistlerinden Katy Huberty, 7.nesil iPhone’un herkesi şaşırtacak bir özelliğe sahip olacağını şu sözlerle dile getirmişti:

"Apple hisselerinin dip seviyelerine geldiğini düşünüyorum. Daha önceden söyledikleri gibi Apple, temettü dağıtmayı planlıyor ve önümüzdeki günlerde bu durumu resmileştireceklerdir. Fakat insanların bunun için Apple hissesi satın alacağını düşünmüyorum. İnsanlar, Apple hisselerine yenilik için sahipler. Geçtiğimiz hafta Galaxy S4 lanse edildi ve gösterdiler ki yenilik kartları herkes tarafından açıkca oynanıyor. Fakat S4'ün sahip olmadığı bir şey var: "öldürücü özellik". Bu noktada ise Apple'ın bizleri şaşırtacağını düşünüyoruz. Bu yılki iPhone, tüketicileri iOS platformuna çekecek öldürücü bir özelliğe sahip olacak ve 500 milyon hesabın değerini arttıracak."


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_Athelas_ 6 yıl en beğenilen
Aynı terane ya,ben size yukarıdaki ''koca haberi'', ''Apple'' gözünden özetleyim bakın şimdi;

''Şu ana kadarki en iyi iphone'u ürettik.''

Aynı terane ya,ben size yukarıdaki ''koca haberi'', ''Apple'' gözünden özetleyim bakın şimdi;''Şu ana kadarki en iyi iphone'u ürettik.''
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5 Yanıt Yanıtla +37
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Captain_Ivy 6 yıl
i5'e göre %31 daha hızlı olacakmış. Var bi cenabetlik
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Aristoxenus 5 yıl
Çok güzel bu 5S sahiplerini üzecek
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DoomBringer 5 yıl Aristoxenus
Aristoxenus

Çok güzel bu 5S sahiplerini üzecek


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ialtunsu 6 yıl
iphone un tek eksiği bence ekranı, biraz daha büyük olsa daha iyi olur.
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TurkoPower 6 yıl
sakarboy
vamp
sakarboy
vamp
sakarboy
Murat081 Hep aynı terane, şimdi A7 için Xcode güncellemesi gelir, uygulamalar buna göre yazılır, optimize edilir, sonra alt modeller yavaşlamaya başlar. iPhone 4ilk aldığımda neydi, şimdi ne oldu?
öyle birşeyden bahsediyorsunuzki söyledikleriniz teknoloji ile alakasız cümleler:) babamda zamanında toros almıştı zamanında neydi şimdi ne oldu.. :S teknoloji gelişiyor yazılımlar gelişmek zorunda herdaim yeni özellikler ekleniyor, dolayısıyla donanım bileşenlerine düşen güç dahada artıyor, e byüzdendirki eski modeller git gide yavaşlıyor eskiyor vs. Galaxy s2 Neydi ne oldu Google Nexus neydi ne oldu yani şiimdi oturup buna mı üzülelim.
Galaxy s2 çöptü jellybean ile kral oldu :) ip4 kraldı ios 6 ile çöp oldu Androidte sürüm yükseldikçe telefon dahada hızlanır. İosta ise telefon dahada yavaşlar.
ana menü geçişlerde güzel bi gösteriş hızlnması verdi size kral oldu dimi :) uygulmada ?? traşşş. yaw he he ..
uygulama marketin sorunu :) Sndeki kafada nasıl bişeyse böyle. Gerçi uygulamadada bir sorun yaşayan yok. Ama ip4 ün hali ortada
hacım ben ne fanım ne bişey ben kurumsal teknik destek veren birisiyim, elimden iphone uda android ide elimden düşmüyor, günümün yarısı 3-5 android cihaz 3-5 iphone ayarlamakla geçiyor. o yüzden kendi cihazınıza yamalarla custom larla kasarak yaptığınız güncellemeleri kastırmayın. ben iphone4 süper ötesi demiyorum, fakat kabul et dostum custom yapan gruplar olmasa s2,s3 anca çöp olurdu.. dua edinde custom filan felan idare ediyorsunuz. ayrıca yani s2 ye karşı rakip gördüğünüz iPhone4 S2 ye göre 1 yıl daha eski nesil bir cihazdır :) yani kıyaslayacaksanız 4S ile kıyaslayabilirsiniz :))
Senın evde bilgisaayrın varsa sana cok üzülürüm malum sen zamanında pentiumIII almışsındır şimdi kasıyordur ah canım bnm kıyamam .
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cabriolet1981 6 yıl
Telefon 2 mm kalın olsun razıyım. Şu şarj olayını çözsünler artık.
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JoeyBane 6 yıl
Öldürücü özellik=Parmak izi yani güvenlik.
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Th3Joker 6 yıl
Bakalim nasil olacak
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XanthiN 6 yıl
Vay arkadaş
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neodyum 6 yıl
Batarya %31 daha uzun süreli olaydı iyiydi.

Kabloyla dolaşıyorum arkadaşım. Evde 1 adet 2 metrelik data kablom var. Arabada 1 metrelik var (çakmak girişiyle şarj ediyorum), bütün akrabaların evine birer tane yerleştirdim.

Şu batarya işine bir el atsınlar artık cinnet geçireceğim.
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doctor5945 6 yıl
adamlar haklılar iphone 5 in 5s ten iyi olması mumkunmuki herhalde en iyi iphone u ürettik diyecekler iphone 5 4s ten sadece ram olarakmı fazla sızce işlemcinın farkı bellı olmuyormu yada kamera farkı yada gpu farkı kullanan anlar aralarındakı farkı cok cıddı farklar var birde bkz sektör birbiriyle bağlantılı çalışıyor apple iphone 5 ve 4.nesil ipad in konnektör yapısını bir değiştirdi aksesuar piyasası değişti tüm dünyada apple radikal değişiklikleri her yıl yapan bir firma degıl bkz 3g 3gs aynı kasa 4 4s aynı kasa 5 ve 5s aynı kasa olacak bu gercek bir ihtimal bir sonraki modelde tasarımsal degısıklık olabılır o da bence %5 ihtimal ekran uzamaz ondada en genişler sadece benim için onemlı olan cıhazım donanımının guclu olması guzel resım cekmesı zaten iphone 5 ten daha guzel bır tasarıma sahip telefon güneş sisteminde yok apple ın iphone a yaptıgı tum tasarımlar hosuma gıdıyor ben 5 aldıgım ıcın degıstırmeyecegım ama ılk kez alacak olsam direk bekler alırım 5s i gerek yok simdiden sonra gıdıp 5 almaya 10 eylulde tanıtılacak zaten 5s bence sampanya rengide cok tatlı gorunuyor ben daha once ister android kullansın yada wp8 kullansın herkese bir iphone kullanmasını onerıyorum gercekten kullanan bılır hızını kamera kalıtesını uygulama kalıtesını mutlaka alın ve deneyın 2000 tl verıp ıcı bos ve neredeyse hıc turkce sosyal ağ barındırmayan bir wp8 yada kalıtesız uygulamalarla ve pornografik resimlerle şişirilmiş ne olursan kım olursan yıne gel mantıgıyla gelıstırılmıs bir market donan takılan ram canavarı bir işletim sistemiyle donatılmıs kas kütlesi haline gelmiş 5' ve uzerı hormonlu android telefonları bırakın alın cıkacak olan iphone u gelın bakın bır daha sony e samsung a htc ye bakıyormusunuz ayrıca sıfır ve 2. el degerı neredeyse hıc dusmuyor % 20 zarara elden cıkarmak her zaman mumkun iphone ları dıyorlarkı dandroid fanları apple senede bır tane telefon cıkartıyor ondan dusmuyor samsung senede bır tane s4 yada note 3 cıkarsın baskada hıcbır telefon uretmesın bakalım bundan beter olacakmı olmayacakmı yada dıger android uretıcılerı bırakın bu dandroid muhabbetını 2gb ram var cıhazda 10 uygulama kur bosta 400 mb ile calısıyor cıhaz 30 uygulama kursak bosta 100 kalacak kalmayacak o derece windows vista bu kadar sömürüyordu donanımı gördük s4 te kazık yıyenlerı octa yı verdı tr gıbı lte olmayan ulkelere ardından s800 surdu adreno 330 gpu lu yok s4 zoom yok active cok cesıt uretmek vatandası devırmekse buyrun android almaya devam edın ve samsung apple ı devırdı daha cok cıhaz satıyor dıye avutun kendınızı sony de htc de aynı terane nexus ta aynı terane bosverın bu java sanal makınası uzerınde calısan sanal işletim sistemini android kullanan fırmaların baska secenegı yok google olmasa ne yapacaklar badamı kullanacaklar yoksa tizenmi yada eskısı gıbı duz java işletim sistemli note 3 mü uretecek samsung yada htc one yada xperia z veyahut lg g2 bunu gorun tasarım apple işletım sıstemı apple 3 yıl guncelleme garantısı daha ne ıstıyorsunuz yoksa hala sd kart takıp bluetooth ıle cafede sarkı paylasıp cebınde yedek pille gezen ergenlerden mi olmak ıstıyorsunuz
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_turbo_ 6 yıl
Daha ince daha hizli daha guclu
ayni film
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