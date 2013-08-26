Apple A7 işlemcisi: %31 daha yüksek performans, 64-bit ve hareket takip sistemi

Apple’ın gelecek ay düzenleyeceği geleneksel eylül etkinliğinde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan 7.nesil iPhone’a güç verecek olan A7 işlemcisinin performansı ve sunacakları yavaş yavaş belli oluyor.

Fox News editörlerinden Clayton Morris’in Apple’daki kaynaklarının ifadelerine göre yeni A7, iPhone 5’e gücünü veen A6 işlemcisinden %31 daha hızlı olacak. Dahası yeni işlemci 64-bit desteği ve hareket takibi için ayrılan birimi ile öne çıkacak.

Apple dünyasının önemli isimlerinden Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre ise Apple 64-bitlik A7 işlemcilerinin güç verdiği iPhone 5S prototipleri üzerinde uzun süredir çalışmakta. Apple, iddiaya göre, 64 bit desteği sayesinde iOS 7’de önceki iOS cihazlarının hiçbirinin sunamayacağı bir performans sunacak. Özellikle iOS 7’deki geçiş, transparanlık, diğer grafik efektleri konusunda ihtiyaç duyulan gücü sağlayarak mükemmele yakın performans sunacak olan 64-bit’lik A7, ayıca iOS 7 sonrası için iPhone 5S’in donanım gücünü yeterli kılacak.

Samsung S cihazlarında gördüğümüz hareket takibi konusunda ise A7 ile birlikte Apple, önemli bir aşama kaydedecek. Yine Morris’in aldığı bilgilere göre A7 işlemcisi üzerinde, sadece hareket takibi için, ayrı bir birim yer alacak ki bu sayede telefonun bu konudaki performansı, muadillerine göre daha başarılı bir performans sergileyecek. Ancak bu hareket takip teknolojisinin ne gibi şekillerde kullanılacağı şimdilik bilinmiyor.

Bir süre önce Bloomberg’de yer alan bir analizde Jony Ive’ın bilgisayarların kontrol edilmesi konusuna özel ilgi gösterdiği, hatta multi-touch teknolojisinin arkasındaki mühendisler ile ekrana dokunulmadan cihazların kontrol edilmesiyle ilgili çalışmalar yaptığı belirtilmişti.

Son olarak dünyanın saygın yatırım bankalarından Morgan Stanley’in önde gelen analistlerinden Katy Huberty, 7.nesil iPhone’un herkesi şaşırtacak bir özelliğe sahip olacağını şu sözlerle dile getirmişti:

"Apple hisselerinin dip seviyelerine geldiğini düşünüyorum. Daha önceden söyledikleri gibi Apple, temettü dağıtmayı planlıyor ve önümüzdeki günlerde bu durumu resmileştireceklerdir. Fakat insanların bunun için Apple hissesi satın alacağını düşünmüyorum. İnsanlar, Apple hisselerine yenilik için sahipler. Geçtiğimiz hafta Galaxy S4 lanse edildi ve gösterdiler ki yenilik kartları herkes tarafından açıkca oynanıyor. Fakat S4'ün sahip olmadığı bir şey var: "öldürücü özellik". Bu noktada ise Apple'ın bizleri şaşırtacağını düşünüyoruz. Bu yılki iPhone, tüketicileri iOS platformuna çekecek öldürücü bir özelliğe sahip olacak ve 500 milyon hesabın değerini arttıracak."