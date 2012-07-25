Apple, Amerika'daki patent davasında Samsung'dan toplam 2,525 milyar dolar talep ediyor

Apple'ın tepe yöneticisi Tim Cook ve Samsung'un tepe yöneticisi Choi Gee Sung'ın bir sonuç çıkmayan karşılıklı görüşmelerinden sonra dikkatlerin toplandığı Apple ve Samsung Amerika'daki patent ve tasarım ihlaliyle ilgili davada Apple'ın Samsung cephesinden talep ettiği tazminat belli oldu.

Mahkemeye sunduğu dilekçede Samsung'un Apple'ın fikri hakları üzerinden milyarlarca dolar gelir sağlarken, Apple'ı da yüzlerce milyon dolara zarara uğrattığını ifade eden Apple; 31 Mart 2012 itibariyle Samsung'un 2 milyar dolar haksız kazanç, kendilerinin ise 500 milyon dolar zarara sebep olduğu gerekçesiyle 2,5 milyar dolar; ayrıca, telif hakkı ihlalinin yaşandığı ürünlerin satışlarından 25 milyon dolar olmak üzere toplamda 2,525 milyar dolar talep etti.

Apple'ın patentlere göre talep ettiği tazminat ücretleri ise birim adet başına şöyle;

2,02 dolar; Kayan menü arayüzü (Rubber Banding UI)

3,10 dolar; Kaydırma API'si için

2,02 dolar; Dokunarak yakınlaştırma ve dolaşma

24 dolar; Apple'ın tasarımla ilgili patentleri ve ticari takdim haklarının kullanımı için

Dikkatinizi çekmiş olacaktır ki Apple'ın tasarımla ilgili olarak talep ettiği ücret oldukça fazla. Bunun temel sebebi olarak Foss Patent'ten Avukat Florian Muller, Apple'ın tek bir cihaz üzerinden hem telif hakkı ihlali hem de kardan pay talep etmesine izin verilmemesi olduğunu ifade etmekte. Diğer bir deyişle Apple, burada hukuksal bir taktik ile Samsung'un haksız kazancı olarak tanımladığı 2 milyar doları “tasarımla ilgili patentleri ve ticari takdim haklarının kullanımı” üzerinden talep ediyor.

Diğer taraftan Apple, Samsung'un kendilerine karşı açtığı patent ihlal davasına konu olan 3G patentleriyle ilgili de sunduğu dilekçede görüşlerine yer vermiş. Apple'a göre Samsung'un 3G ile ilgili ihlal edildiğini iddia ettiği patentleri FRAND kapsamına girmekte. Yani temel bir standartı ifade ettiğinden herkese hiçbir engel konulmadan lisanslanması ve bedelinin cihaz üzerinden değil ilgili iletişim yongası üzerinden hesaplanması gerekçesiyle Apple, Samsung'a satılan birim ürün başına ancak 1,5 cent'lik bir lisans ücretinin ödemesinin söz konusu olabileceğini ifade etmekte. Hatırlanacağı gibi Samsung ise ilgili 3G patentlerinin ihlali gerekçesiyle Apple'ın 3G destekli cihazlarının satışlarında %2,4'lük bir lisans ücreti talep etmişti.