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Apple, Amerika'daki patent davasında Samsung'dan toplam 2,525 milyar dolar talep ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
54
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın tepe yöneticisi Tim Cook ve Samsung'un tepe yöneticisi Choi Gee Sung'ın bir sonuç çıkmayan karşılıklı görüşmelerinden sonra dikkatlerin toplandığı Apple ve Samsung Amerika'daki patent ve tasarım ihlaliyle ilgili davada Apple'ın Samsung cephesinden talep ettiği tazminat belli oldu.

Mahkemeye sunduğu dilekçede Samsung'un Apple'ın fikri hakları üzerinden milyarlarca dolar gelir sağlarken, Apple'ı da yüzlerce milyon dolara zarara uğrattığını ifade eden Apple; 31 Mart 2012 itibariyle Samsung'un 2 milyar dolar haksız kazanç, kendilerinin ise 500 milyon dolar zarara sebep olduğu gerekçesiyle 2,5 milyar dolar; ayrıca, telif hakkı ihlalinin yaşandığı ürünlerin satışlarından 25 milyon dolar olmak üzere toplamda 2,525 milyar dolar talep etti.

Apple'ın patentlere göre talep ettiği tazminat ücretleri ise birim adet başına şöyle;

  • 2,02 dolar; Kayan menü arayüzü (Rubber Banding UI)
  • 3,10 dolar; Kaydırma API'si için
  • 2,02 dolar; Dokunarak yakınlaştırma ve dolaşma
  • 24 dolar; Apple'ın tasarımla ilgili patentleri ve ticari takdim haklarının kullanımı için

Dikkatinizi çekmiş olacaktır ki Apple'ın tasarımla ilgili olarak talep ettiği ücret oldukça fazla. Bunun temel sebebi olarak Foss Patent'ten Avukat Florian Muller, Apple'ın tek bir cihaz üzerinden hem telif hakkı ihlali hem de kardan pay talep etmesine izin verilmemesi olduğunu ifade etmekte. Diğer bir deyişle Apple, burada hukuksal bir taktik ile Samsung'un haksız kazancı olarak tanımladığı 2 milyar doları “tasarımla ilgili patentleri ve ticari takdim haklarının kullanımı” üzerinden talep ediyor.

Diğer taraftan Apple, Samsung'un kendilerine karşı açtığı patent ihlal davasına konu olan 3G patentleriyle ilgili de sunduğu dilekçede görüşlerine yer vermiş. Apple'a göre Samsung'un 3G ile ilgili ihlal edildiğini iddia ettiği patentleri FRAND kapsamına girmekte. Yani temel bir standartı ifade ettiğinden herkese hiçbir engel konulmadan lisanslanması ve bedelinin cihaz üzerinden değil ilgili iletişim yongası üzerinden hesaplanması gerekçesiyle Apple, Samsung'a satılan birim ürün başına ancak 1,5 cent'lik bir lisans ücretinin ödemesinin söz konusu olabileceğini ifade etmekte. Hatırlanacağı gibi Samsung ise ilgili 3G patentlerinin ihlali gerekçesiyle Apple'ın 3G destekli cihazlarının satışlarında %2,4'lük bir lisans ücreti talep etmişti.


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erci501 7 yıl en beğenilen
Samsung rekor bilanço açıklayınca,kendi bilançosu beklentilerin altında kalınca sağa sola saldırmaya başlamış. Allah apple ın yardımcısı olsun zor günler geçiriyorlar. herkes apple a yardım amaçlı bir apple ürünü satın almalı. Bu cuma çıkışı yardım toplayalım camilerde sevaptır.
Samsung rekor bilanço açıklayınca,kendi bilançosu beklentilerin altında kalınca sağa sola saldırmaya başlamış. Allah apple ın yardımcısı olsun zor günler ge...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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esqhia 7 yıl
2,02 dolar; Kayan menü arayüzü (Rubber Banding UI)
3,10 dolar; Kaydırma API'si için
2,02 dolar; Dokunarak yakınlaştırma ve dolaşma
Bu 3 işlemi de yapamayan akılı telefon var mı acaba piyasada?
Eski tv lerde uzaktan kumanda yoktu,kanal değiştirmek için gidip kanal tuşuna basıp öyle değiştirirdik.Hey gidi günler.Heralde menüde kaydırmadan ve patent ihlali yapmadan dolaşmanın tek yolu,eski tv lerdeki sistem olsa gerek.
Söylenecek söz yok.Allahtan bluetooth ve anten problemlerinden dolayı,bu 2 özelliği listeye eklememişler :)
2,02 dolar; Kayan menü arayüzü (Rubber Banding UI)3,10 dolar; Kaydırma API'si için2,02 dolar; Dokunarak yakınlaştırma ve dolaşmaBu 3 işlemi de yapa...
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M@rtin 7 yıl
Aç köpek sömür cek ya. Tek başına iktidar olmak istiyo :D
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meshood 6 yıl
Macintosh yapar microsoft satardan gunumuzde apple yapar samsung satara geelmis bulunmaktayiz. Atalarimiz ne demis.. onemli olan yapmak degil idame ettirmek. Apple evet yapiyor ama surduremiyor bayragi hep kaptiriyor. Birilerinin bu adamlarin elinden tutup ogretmesi gerekiyor: binmeyj bilirsen bindirmeyen at olmaz, istemeyi bilirsen gelmeyen avrat olmaz.. gelmeyeni siz ogretin tim uncle a (:
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grezimonk 6 yıl
dokunmadan yakınlaştırma yapan telefon var ama dokunmatik ekranlı değil ki...
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wolferto 6 yıl
atıp tutan arkadaş baya var apple gidip neden surface için windowsa neden google nexus a dava açmamışta samsunga açmış bu olay sadece marka çekişmesi değil işin başı android android tükürerek menü geçişi yapsa samsungda tükürük sensörleri koyar ::) bukadar basit:)))))))))))))))))))))))))))) niye sadece samsung ki
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mateacher 7 yıl
Bu davalari elestirenlerin büyük oranı iş hayatı görmemiş yada fanlık yapmaktan öteye bilgisi olmayan insanlardır adam bir proje yapmış bir teknoloji geliştirmiş tabi ki patentini alacak. Hayır kimisi de teknoljiyi eleştiriyor Apple-ı kötülemeye calışıyor, babasının firması sanki öbürü madem kötü Apple-ın teknolojisi kullanma çalma kendin yap onu kullan. Firmalar biz son kullanıcılara faydası önemli hepsinin müşterisiyiz biz. Ama bazı arkadaşlar kölesi ve avukatı olmuş durumdalar acıyorum valla. Hangisi hoşuna gidiyorsa kullan bu mevzular iş hukukudur mahkemeler karar firmalar anlaşırlar. Aslında bu olaylar haber olmasa daha iyi olur burada ergen kavgası yaratmaktan başka bir işe yaramıyor. Siz bir mimar olsanız çizdiğiniz bir projeyi biri çalıp kendi yapsa hoşunuza gider mi aman o da ev bu da ev iki çizik mi dersiniz aylarca uğraştığınız proje için. Daha da basiti aynı konudan ödev aldıgınız arkadasınız sizin o kadar uğraştığınız odevi defterinizin arasından alıp kendi yata yata sizinle ayni puanı alsa göz yumar mısınız ? Tabi iş kendinize gelince farklı olur sanırım.
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sas_sas 7 yıl
Apple lin pili bitmek uzere o yuzden hissedarlarini uyutmaya calisiyor.

Samsung a gelince bence alternatif urun cikarmakla biz tuketicilerin lehine gelismelere sebeb oluyor.

Son olarak Samsung (Kore firmasi) Apple a bir kurus vermez..
Apple babayi alir.
3-5 sene sonra Apple i unuturuz. Benzer bir suru teknoloji yolda..

Patent sahibi batili firmalar urunlerinin imalatini Cin de yaptirdiklari surece KNOW HOW lari calinmaya karsi korumasizdir..
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Faux Carnival 7 yıl
Samsung Apple'i iyi korkutmus anlasilan...

Once Google'dan notification center'i birebir kopyala, sonra saga sola dava ac.
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Lee-on! 7 yıl Faux Carnival
Faux Carnival

Samsung Apple'i iyi korkutmus anlasilan...

Once Google'dan notification center'i birebir kopyala, sonra saga sola dava ac.

Apple bunu inkar etmiyor ki. Parasını ödeyip satın aldı onu.
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aydinozsoy 7 yıl
Herkes apple ye kin kusmus. Bir arastirin bakin. Samsung apple urunlerini gercekten taklit etti, klonladi. Patent olayinada gelince yine hakli durumdalar.

Not: iPhone4 ve galaxy w kullaniyorum.
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yukuberk 7 yıl
Apple samsung hikaye tek kral sony sony sony
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DH Misafiri 7 yıl
Ben bir gelistiriciyim ve daha akilli telefonlar yeni yeni piyasada boy gostermeye basladigi donemde de bu isi yapiyordum. Bunu ben şöyleyim boyleyim demek icin degil bu olaylar hakkinda iyi bilgim oldugunu anlatmak icin soyluyorum.
Daha millet objective c nedir bilmezken java me ile sun emulatorleri uzerinde calisiyorduk.
Sadece sunu soyleyecegim, bahsedilenlerin bircogu gercekten applein gelistirdigi fikirler degil ancak patentlerin bir cogunu o aldi bu yuzden yasal hak sahibi durumundalar.
Ancak su bir gercek ki ipad ve iphone basari saglar saglamaz samsung bu ise girdi ve bir cok fikri ve tasarimi birebir klonladi.
Apple fanboyu degilim ama akil var mantik var, samsung da smartphone ve tablet pazarinda cok yenilik yapmadi apple stili urunlere android yukleyip piyasaya surduler.
Bu yuzden ikisine de tu kaka yapmadan once dusunmek gerekiyor. İyi incelerseniz gerek microsoftun gerek androidin bir cok apple fikrini aldigini gorebilirsiniz.
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Lee-on! 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben bir gelistiriciyim ve daha akilli telefonlar yeni yeni piyasada boy gostermeye basladigi donemde de bu isi yapiyordum. Bunu ben şöyleyim boyleyim demek icin degil bu olaylar hakkinda iyi bilgim oldugunu anlatmak icin soyluyorum.
Daha millet objective c nedir bilmezken java me ile sun emulatorleri uzerinde calisiyorduk.

Sadece sunu soyleyecegim, bahsedilenlerin bircogu gercekten applein gelistirdigi fikirler degil ancak patentlerin bir cogunu o aldi bu yuzden yasal hak sahibi durumundalar.
Ancak su bir gercek ki ipad ve iphone basari saglar saglamaz samsung bu ise girdi ve bir cok fikri ve tasarimi birebir klonladi.
Apple fanboyu degilim ama akil var mantik var, samsung da smartphone ve tablet pazarinda cok yenilik yapmadi apple stili urunlere android yukleyip piyasaya surduler.
Bu yuzden ikisine de tu kaka yapmadan once dusunmek gerekiyor. İyi incelerseniz gerek microsoftun gerek androidin bir cok apple fikrini aldigini gorebilirsiniz.

Doğru söze ne denir.
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alpa07 7 yıl
Ben bu filmi önceden izlemiş gibiyim
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Schwartzenius 7 yıl
Apple yine kin kusmaya devam ediyor anlaşılan .
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cemturk 7 yıl
Kim ne derse desin apple
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bydvd 7 yıl
uyuz apple gıcık oluyom şu yahudi firmasına acayip kazık bi firma herşeyi paradır applecılar neden severler apple habide utanmasa dünyayıda ben yarattım elektriği bile biz bulduk dicekler herkeze patent davası acacaklar. eee sonra yan gel yat osman beleşden mahkeme parası gelsin bunlar sadece samsung yıpratmak istiyolar çünkü korkuyolar samsung nokia tepe taklak getirdiği gibi bunuda getirecek
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ZZ RAT 7 yıl
dava amerika'da aciliyor,
bu sacma gerekceleri Avrupa mahkemelerinde ileri surseydi Apple baba'yi alirdi ama Amerika'da sansi yaver gidebilir.
Nasilsa kendi memleketi. Hakimler Apple varken elin cekik'ini hakli gorecek degiller ya.

yorumumu su sekilde bitirmek istiyorum:

Allah belani versin Apple.

Not: 4s kullanicisiyim.
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