Apple, AppleCare için 7x24 hizmet sunacak çevrimiçi destek birimi açıyor

Satış sonrası hizmet konusunda müşterilerden eksiksiz not almayı başaran ender şirketlerden olan Apple, bu konuda kendini daha da geliştirmek için çalışmalara devam ediyor. Yaklaşık 8 sene önce iMac kullanıcıları için online destek birimini test eden Apple, aynı hizmeti AppleCare kapsamında hayata geçirmek için gün sayıyor.

9to5Mac'in kaynaklarından aldığı bilgiye göre Apple, AppleCare Koruma Planı satın alan müşterilerine 7 gün 24 saat, internet üzerinden sorunlarına gidermek için çevrimiçi destek birimini 12 Ağustos günü hizmete sunmaya hazırlanıyor. 12 Ağustos tarihi hedeflenen tarih olduğu için herhangi bir aksilik olursa bu tarih bir süre daha ötelenecek. Diğer taraftan hem Mac hem de iOS kullanıcılarının yararlanabileceği servis, geçerli not alırsa benzer bir hizmet telefon üzerinden de hayata geçecek.

Apple, satış sonrası hizmetlerini geliştirmek için yaptığı çalışmalar sadece bununla sınırlı değil. 9to5Mac'in edindiği bilgilere göre iOS arayüzünü andıran tasarımıyla yeni destek sayfası için yapılan çalışmalar da bitmek üzere. Apple'ın, sadece iOS kullanan müşterilerinin de rahatlıkla kullanabilmesini hedefleyerek tasarladığı yeni destek sayfasında, ürünler ve sorunlar birbirinden bağımsız büyük kareler içerisinde, son derece anlaşılır ve dokunmatik arayüze çok daha uygun şekilde tasarlandığını görüyoruz.

Yeni destek sayfasının da bu hafta içerisinde, online destek birimiyle birlikte hayata geçmesi bekleniyor.