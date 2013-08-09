Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, AppleCare için 7x24 hizmet sunacak çevrimiçi destek birimi açıyor

5 yıl
1b
1
8
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, AppleCare için 7x24 hizmet sunacak çevrimiçi destek birimi açıyor

Satış sonrası hizmet konusunda müşterilerden eksiksiz not almayı başaran ender şirketlerden olan Apple, bu konuda kendini daha da geliştirmek için çalışmalara devam ediyor. Yaklaşık 8 sene önce iMac kullanıcıları için online destek birimini test eden Apple, aynı hizmeti AppleCare kapsamında hayata geçirmek için gün sayıyor.

9to5Mac'in kaynaklarından aldığı bilgiye göre Apple, AppleCare Koruma Planı satın alan müşterilerine 7 gün 24 saat, internet üzerinden sorunlarına gidermek için çevrimiçi destek birimini 12 Ağustos günü hizmete sunmaya hazırlanıyor. 12 Ağustos tarihi hedeflenen tarih olduğu için herhangi bir aksilik olursa bu tarih bir süre daha ötelenecek. Diğer taraftan hem Mac hem de iOS kullanıcılarının yararlanabileceği servis, geçerli not alırsa benzer bir hizmet telefon üzerinden de hayata geçecek.

Apple, satış sonrası hizmetlerini geliştirmek için yaptığı çalışmalar sadece bununla sınırlı değil. 9to5Mac'in edindiği bilgilere göre iOS arayüzünü andıran tasarımıyla yeni destek sayfası için yapılan çalışmalar da bitmek üzere. Apple'ın, sadece iOS kullanan müşterilerinin de rahatlıkla kullanabilmesini hedefleyerek tasarladığı yeni destek sayfasında, ürünler ve sorunlar birbirinden bağımsız büyük kareler içerisinde, son derece anlaşılır ve dokunmatik arayüze çok daha uygun şekilde tasarlandığını görüyoruz.

Yeni destek sayfasının da bu hafta içerisinde, online destek birimiyle birlikte hayata geçmesi bekleniyor.

Apple, AppleCare için 7x24 hizmet sunacak çevrimiçi destek birimi açıyor
Apple, AppleCare için 7x24 hizmet sunacak çevrimiçi destek birimi açıyor
Apple, AppleCare için 7x24 hizmet sunacak çevrimiçi destek birimi açıyor

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
batkent 5 yıl en beğenilen
r4deon
insanlar o kadar para veriyor apple bi zahmet sende yap

Samsung da alıyor ama daha iyisini yapamıyor
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
AppleCare,Samsung I don't care :D
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
worldunya 5 yıl
eyoruk
batkent
r4deon insanlar o kadar para veriyor apple bi zahmet sende yap
Samsung da alıyor ama daha iyisini yapamıyor
Kesinlikle.
Apple=Para= Hizmet Şu Apple Care olayı şu mu oluyor ? Ben aldım apple ürünü. Belli bir süre sonra çay döküldü ,pili değiştirilmesi gerekti, yeni pil gerekli oldu ya da onboard olan Ram ve SSD leri yükseltmem gerekti..Bunun için çok fazla fiyat alınıyor Türkiye de sorun çıkartırlar diye düşünüyorum ama Apple Store açılınca düzelir. Bu işlemler eğer AppleCare satın almışsam bedava mı oluyor ? Eğer öyleyse harika bir şey bu ACare.

Evet.Ayrıca hırsızlık sonucu ürün çalınırsa yenisini veriyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Canka1 5 yıl
Açsınlar da bi testini yapayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
AppleCare,Samsung I don't care :D
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl
Apple=Para.

Teknolojiyi belirli zümreler yerine herkes için yapsa bir tarafları ağrır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 5 yıl en beğenilen
r4deon
insanlar o kadar para veriyor apple bi zahmet sende yap

Samsung da alıyor ama daha iyisini yapamıyor
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyoruk 5 yıl batkent
batkent

r4deon

insanlar o kadar para veriyor apple bi zahmet sende yap


Samsung da alıyor ama daha iyisini yapamıyor

Kesinlikle.

Apple=Para=" Hizmet"

Şu Apple Care olayı şu mu oluyor ?

Ben aldım apple ürünü. Belli bir süre sonra çay döküldü ,pili değiştirilmesi gerekti, yeni pil gerekli oldu ya da onboard olan Ram ve SSD 'leri yükseltmem gerekti.."Bunun için çok fazla fiyat alınıyor"

Türkiye de sorun çıkartırlar diye düşünüyorum ama Apple Store açılınca düzelir.

Bu işlemler eğer AppleCare satın almışsam bedava mı oluyor ? Eğer öyleyse harika bir şey bu ACare.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r4deon 5 yıl
insanlar o kadar para veriyor apple bi zahmet sende yap
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "El Öpen, Harçlık Bekleyen" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim