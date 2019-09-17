Apple Arcade hizmeti iOS 13 kullanıcıları için başlatıldı

Teknoloji devi Apple'ın 19 Eylül'de resmen başlatacağı oyun abonelik hizmeti Apple Arcade, görünen o ki bazı kullanıcılar için erken başlamış durumda. Şirket iOS 13 beta kullanıcılarının bu hizmete erişmesine izin verdi.

Şimdilik 54 oyun seçeneği mevcut

Gelen haberlere göre şu anda iOS 13 ve iOS 13.1 beta sürümlerini kullananların Apple Arcade hizmetine erken erişim hakkı verildiği belirtiliyor. Şirket ilk etapta Apple Arcade platformunda 100'den fazla oyun seçeneği olacağını açıklamıştı. Ancak bu rakam hizmet henüz resmi olarak başlatılmadığı için 54 oyunla sınırılı. 19 Eylül tarihinde bu rakamın yükselip yükselmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

https://www.macrumors.com/2019/09/16/apple-arcade-launches-early-for-some-users/

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Apple'ın yeni oyun aboneliği hizmeti ile ilgili yaptığıise: "iPhone, iPad, Mac ve Apple TV'de oynamak için 100'den fazla yeni ve özel oyun oluşturmak için dünyanın en yenilikçi oyun geliştiricilerinden bazılarıyla çalışıyoruz. Apple Arcade oyunları aileler için harika bir deneyim olurken, kullanıcı gizliliğine saygı duyacak, reklamsız olacak ve herhangi bir ek satın alım gerektirmeyecek." ifadeleri yer alıyor. Apple Arcade hizmetinin aylıkfiyatlandırılacağını da belirtelim.