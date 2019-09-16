Ünlü yapımcı J. J. Abrams, Apple'ın 500 milyon dolarlık teklifini reddetti

The Hollywood Reporter, Apple'ın dünyanın önde gelen yapımcı ve yönetmenlerinden biri olan J. J. Abrams'a, Apple TV+ için şovlar hazırlamak üzere 500 milyon dolar teklif ettiğini ve ünlü yönetmenin bu astronomik teklifi geri çevirdiğini yazdı.

Apple'a bağlı olmak istemiyor

Gelen haberlere göre Apple, J. J. Abrams'tan aldığı olumsuz yanıt sonrasında ise Bad Robot prodüksiyon şirketi ve WarnerMedia ile bu tutarın yaklaşık yarısı için anlaşma yaptı. Abrams'ın kararının ardında ise eğer Apple ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma yaparsa, sadece Apple TV+ için proje üretecebileceği ve ünlü yapımcının sadece Apple'a bağlı kalmak istememesinin yattığı ifade ediliyor.

https://www.cultofmac.com/651956/j-j-abrams-apple-tv-bad-robot-deal/

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Ayrıca J. J. Abrams, Apple'ın şu andafilm oynatmasının hiçbir yolu olmadığını belirterek,projelerine devam etme isteğinde olduğu da gelen haberler arasında. Ünlü yönetmeniniçin proje bazlı olarak çalışacağı da haberdeönemli noktalardan biri.