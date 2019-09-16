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apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ünlü yapımcı J. J. Abrams, Apple'ın 500 milyon dolarlık teklifini reddetti

Apple, Hollywood'un en iyi işlere imza atan yapımcı ve yönetmenlerinden biri olan J. J. Abrams'a 500 milyon dolarlık Apple TV+ anlaşması teklif etti ancak reddedildi.
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apple tv
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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The Hollywood Reporter, Apple'ın dünyanın önde gelen yapımcı ve yönetmenlerinden biri olan J. J. Abrams'a,  Apple TV+ için şovlar hazırlamak üzere 500 milyon dolar teklif ettiğini ve ünlü yönetmenin bu astronomik teklifi geri çevirdiğini yazdı.

Apple'a bağlı olmak istemiyor

Gelen haberlere göre Apple, J. J. Abrams'tan aldığı olumsuz yanıt sonrasında ise Bad Robot prodüksiyon şirketi ve WarnerMedia ile bu tutarın yaklaşık yarısı için anlaşma yaptı. Abrams'ın kararının ardında ise eğer Apple ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma yaparsa, sadece Apple TV+ için proje üretecebileceği ve ünlü yapımcının sadece Apple'a bağlı kalmak istememesinin yattığı ifade ediliyor.
Ayrıca J. J. Abrams, Apple'ın şu anda sinema salonlarında film oynatmasının hiçbir yolu olmadığını belirterek, Star Wars projelerine devam etme isteğinde olduğu da gelen haberler arasında. Ünlü yönetmenin Apple TV+ için proje bazlı olarak çalışacağı da haberde dikkat çeken önemli noktalardan biri.


https://www.cultofmac.com/651956/j-j-abrams-apple-tv-bad-robot-deal/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yoksulseytan22 2 dk.
Star Wars'ın içine etmekle meşgul kendisi. Zira bu büyük zevk onun için 500 milyon dolardan daha önemli.
1 Yanıt Yanıtla
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volkankpdg 14 sn. yoksulseytan22
Katılıyorum.
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AribyAriana 27 dk.
Tertemiz.
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WB 32 dk.
Dogru karar..
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Coco.Jambo 34 dk.
adamlıkta bugün
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