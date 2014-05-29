Apple, Beats'i satın aldığını resmen duyurdu





İki haftadan bu yana teknoloji gündemini en çok meşgul eden Apple'ın Beats'i satın aldığına dair iddialar dün itibariyle resmen gerçeklik kazandı. Bugüne kadar küçük çaplı firma ve girişimleri satın almayı adet edinen Apple, ilk kez dünya çapında satış kanalları olan büyük bir firmayı satın almış oldu.





Apple'ın Beats Audio için gözden çıkardığı paranın 3.4 milyar dolar olduğu iddia edilmişti. Ancak Apple 400 milyon doları kurtardı ve satış anlaşması 3 milyar dolar karşılığında kabul edildi. Apple için şimdiye kadar ki en pahalı alışveriş olan Beats Audio hamlesi şirketin 160 milyar dolarlık nakit rezervi düşünüldüğünde devede kulak kalıyor.





Tim Cook satın almanın tamamen müzik ile alakalı olduğunu açıkladı. Ancak bunun birkaç nedeni olduğu belirtiliyor. iTunes Radio çevrimiçi müzik hizmeti için plak şirketleriyle masaya oturan Apple'ın Beats Audio kurucusu Jimmy Iovine sayesinde elini oldukça güçlendireceği belirtiliyor. Ayrıca Beats'in çevrimiçi müzik hizmeti 111 bin kullanıcıya sahip ve bunların hepsini Apple kendi hizmetine transfer etmiş olacak.





Beats'in genelde üç aylık dönemde bir milyar doların üzerinde gelir elde etmesi nedeniyle satışın bu kadar yüksek bir meblağa çıktığı tahmin ediliyor.





Satın alma sonrasında Jimmy Iovine ve Dr. Dre, Apple'daki yeni işlerine başlayacak. Ancak hangi mevkide oldukları bilinmiyor. Ayrıca Beats markasının yaşamaya devam edeceği açıklandı. Apple'ın satın alma ile ne tür avantajlar elde edeceği ise zamanla ortaya çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Apple-buys-Beats-Audio-for-3-billion_id56604