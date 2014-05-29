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Apple, Beats'i satın aldığını resmen duyurdu

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, Beats'i satın aldığını resmen duyurdu

İki haftadan bu yana teknoloji gündemini en çok meşgul eden Apple'ın Beats'i satın aldığına dair iddialar dün itibariyle resmen gerçeklik kazandı. Bugüne kadar küçük çaplı firma ve girişimleri satın almayı adet edinen Apple, ilk kez dünya çapında satış kanalları olan büyük bir firmayı satın almış oldu. 

Apple'ın Beats Audio için gözden çıkardığı paranın 3.4 milyar dolar olduğu iddia edilmişti. Ancak Apple 400 milyon doları kurtardı ve satış anlaşması 3 milyar dolar karşılığında kabul edildi. Apple için şimdiye kadar ki en pahalı alışveriş olan Beats Audio hamlesi şirketin 160 milyar dolarlık nakit rezervi düşünüldüğünde devede kulak kalıyor.

Tim Cook satın almanın tamamen müzik ile alakalı olduğunu açıkladı. Ancak bunun birkaç nedeni olduğu belirtiliyor. iTunes Radio çevrimiçi müzik hizmeti için plak şirketleriyle masaya oturan Apple'ın Beats Audio kurucusu Jimmy Iovine sayesinde elini oldukça güçlendireceği belirtiliyor. Ayrıca Beats'in çevrimiçi müzik hizmeti 111 bin kullanıcıya sahip ve bunların hepsini Apple kendi hizmetine transfer etmiş olacak. 

Beats'in genelde üç aylık dönemde bir milyar doların üzerinde gelir elde etmesi nedeniyle satışın bu kadar yüksek bir meblağa çıktığı tahmin ediliyor. 

Satın alma sonrasında Jimmy Iovine ve Dr. Dre, Apple'daki yeni işlerine başlayacak. Ancak hangi mevkide oldukları bilinmiyor. Ayrıca Beats markasının yaşamaya devam edeceği açıklandı. Apple'ın satın alma ile ne tür avantajlar elde edeceği ise zamanla ortaya çıkacak.  

http://www.phonearena.com/news/Apple-buys-Beats-Audio-for-3-billion_id56604 Yorum Yaz
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modifci 4 yıl en beğenilen
Zaten abartılmış bir markaydı şimdi iyice göklere çıkaracaklar 'ooo apple aldı' diye.

Ne güzel hafiften bitmeye başlamıştı modası,şimdi yeniden başlayacak.
Zaten abartılmış bir markaydı şimdi iyice göklere çıkaracaklar 'ooo apple aldı' diye.Ne güzel hafiften bitmeye başlamıştı modası,şimdi yeniden başlay...
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2 Yanıt Yanıtla +81
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QuickPlay 4 yıl
cuk diye oturmuş iki firmada beats de apple gibi ederini üstünde fiyatla kakalayıp premium hissi verdiriyor
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FightForBeer 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Maxıs 4 yıl
6S de beast audio kullanılmaya başlanır.
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DH Misafiri 4 yıl
Applenin hiçbir zaman modası bitmez ;) Apple ayrı bi dünya androidin kat kat daha iyisi iOs farkı kusura bakma modifci ama android neki hiçbişey..
Androidin iOs kadar stabil olması için 5 yıl daha geçmesi gerek ilk başta Android stabil olsun sonra gelin laf yapın herşey ortada applenin üstünlüğü ortada performans konusunda kamera konusunda son zamanlarda çıkan telefonların kamerası daha iyi olabilir ama emin ol performansda asla 2 ay daha iyi olur 3.ay virüsler girdikden sonra görürsün demek istediğimi özellikle samsung o koydugu ram ve işlemci apple tarafında olsa performansı bi düşün iphone 6da atıyorum 2.5 ghz işlemci 3gb Ram olsa emin ol iphone 6 sana 5 Yıl rahat gider Applenin farkı ;)
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emresalvation 4 yıl
apple fun boyları ile kim uğraşcak şimdi. bi tane htc sensation alayımda beats logosuyla sustururum.
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Fascism 4 yıl
Apple , beatsi satın almadan önce "beats dandik , logodan ibaret , asıri pahali ve parasini haketmiyor , sennheiser daha iyi" diyen arkadasların nasıl bir apple fanatikliği varsa şuan beatsi ve yeni cikacak apple modellerinin ses kalitesini övüyorlar..
Bir htc one m7 ve hp pavilion m6 kullanıcısı olarak beats audionun iyi bir marka oldugunu fakat fiyatlari abartidan baska birsey olmadigini dusunuyordum.Bence apple birkez daha dogru olani yapti. 4.7 inc ekran ve beats kalitesi bide stereo hoporlor olursa tadindan yenmez
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
HTC yapınca iyiydi he gençler ? Ne oldu imana mı geldiniz ?
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Mr.ED 4 yıl
Ceplerini silip süpürdükten sonra kulaklarınızın da basını silip süpüreceğiz!
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TurboBoosted 4 yıl
Şimdi CACIK oldu işte...
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tunlab 4 yıl
bari güzel kulaklık yapıp yeni iphone ile versinlerde bir işe yarasın, zira earpods çok kötü 1 kez kullandım sadece..
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ufukalper 4 yıl
Umarım paketin içinden çıkanları beats ile yaparlar ayrı yapıp satarlarsa çok kötü olur
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golgey 4 yıl
ya bazı arkadaşlara çok gülüyorum benim adını bile ilk kez görüp duyduğum marka ve model isimleri yazıp "ya beatsde neymiş keşke bunu alsaydın apple" falan yazıyorlar.
yahu alın ve kullanın yada almayın ve umrunuzda olmasın bu kadar basit.
iphone ve beats audio kulaklık kullanıcısıyım iki ürünümdende sonuna kadar memnunum.
Evet pahalılar mı pahalılar ama enazından görüntüsü bile para ediyor cihazların
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Zeljko Obradovic 4 yıl

golgey
ya bazı arkadaşlara çok gülüyorum benim adını bile ilk kez görüp duyduğum marka ve model isimleri yazıp "ya beatsde neymiş keşke bunu alsaydın apple" falan yazıyorlar.
yahu alın ve kullanın yada almayın ve umrunuzda olmasın bu kadar basit.
iphone ve beats audio kulaklık kullanıcısıyım iki ürünümdende sonuna kadar memnunum.
Evet pahalılar mı pahalılar ama enazından görüntüsü bile para ediyor cihazların

Bazı arkadaşlar da sana çok gülüyorlar emin ol, senin o adını bilmediğin markalar müzik sektörünün bir numarası tabi yeni nesil bebelerin kulağında beatsden başka kulaklık görmediğiniz için gülünecek durumdayken başkalarına gülmeniz doğal.
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