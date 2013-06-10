Apple, Camera Raw v4.06 güncellemesini yayınladı

Apple'ın MacOS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture v3.4 ya da iPhoto v9.4 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan veren Camera Raw'ın, yeni 4.06 güncellemesi yayınlandı.

Apple tarafından yapılan güncelleme ile Canon EOS-1D C, Canon EOS Rebel SL1 / 100D / Kiss X7, Canon EOS Rebel T5i / 700D / Kiss X7i, Hasselblad Lunar, Nikon COOLPIX A, Nikon D7100, Nikon 1 J3, Nikon 1 S1, Sony Alpha NEX-3N fotoğraf makinelerine destek verilmeye başlanmış durumda.

Yayınlanan 6.4 MB boyutundaki yeni v4.05 güncellemesine, buradan ulaşabilirsiniz.





http://support.apple.com/tr_TR/downloads/