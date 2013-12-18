Apple, Camera Raw v5.02 güncellemesini yayınladı

Apple'ın MacOS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 5.02 güncellemesi yayınlandı.

Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde;

Nikon D5300

Nikon Df

Olympus OM-D E-M1

Sony Alpha 7

Sony Alpha 7R

Yayınlanan 7.71 MB boyutundaki yeni v5.02 güncellemesine, buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2013/12/18/apple-raw-update-brings-support-for-nikon-df-and-sony-a7-a7r