Apple, Camera Raw v5.04 güncellemesini yayınladı

Haber Editörü
Apple'ın MacOS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 5.04güncellemesi yayınlandı.
Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde;
- Fujifilm X-E2
- Fujifilm X-T1
- Nikon D3300
- Nikon 1 AW1
- Panasonic LUMIX DMC-GM1
- Pentax K-3
Yayınlanan 7.25 MB boyutundaki yeni v5.04 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.
http://support.apple.com/kb/HT5955?viewlocale=en_US&locale=en_US Yorum Yaz Paylaş Tweetle