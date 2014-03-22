Apple, Camera Raw v5.04 güncellemesini yayınladı

Apple'ın MacOS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 5.04güncellemesi yayınlandı.

Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde;

Fujifilm X-E2

Fujifilm X-T1

Nikon D3300

Nikon 1 AW1

Panasonic LUMIX DMC-GM1

Pentax K-3

Yayınlanan 7.25 MB boyutundaki yeni v5.04 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://support.apple.com/kb/HT5955?viewlocale=en_US&locale=en_US