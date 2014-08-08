Apple, Camera Raw v5.06 güncellemesini yayınladı

Apple'ın Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 5.06 güncellemesi yayınlandı.

Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde;

Nikon COOLPIX P340

Nikon 1 V3

Olympus OM-D E-M10

Olympus STYLUS 1

Panasonic LUMIX DMC-GH4

Sony Alpha ILCE-7S

Sony Alpha ILCE-5000

Sony Alpha ILCE-6000

Sony Alpha SLT-A77 II

Sony Cyber-shot DSC-RX100 III

Yayınlanan 7.3 MB boyutundaki yeni v5.06 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://support.apple.com/kb/DL1757?viewlocale=en_US&locale=en_US