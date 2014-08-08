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Apple, Camera Raw v5.06 güncellemesini yayınladı

4 yıl
25
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, Camera Raw v5.06 güncellemesini yayınladı
Apple'ın Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 5.06 güncellemesi yayınlandı. 
Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde; 
  • Nikon COOLPIX P340
  • Nikon 1 V3
  • Olympus OM-D E-M10
  • Olympus STYLUS 1
  • Panasonic LUMIX DMC-GH4
  • Sony Alpha ILCE-7S
  • Sony Alpha ILCE-5000
  • Sony Alpha ILCE-6000
  • Sony Alpha SLT-A77 II
  • Sony Cyber-shot DSC-RX100 III
Yayınlanan 7.3 MB boyutundaki yeni v5.06 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://support.apple.com/kb/DL1757?viewlocale=en_US&locale=en_US Yorum Yaz
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