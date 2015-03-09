Apple, Camera Raw v5.06 güncellemesini yayınladı

Apple'ın Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 6.03 güncellemesi yayınlandı.

Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde;

Leica D-Lux (Typ 109)

Leica V-Lux (Typ 114)

Leica X (Typ 113)

Leica X Vario (Typ 107)

Nikon D5500

Panasonic LUMIX DMC-FZ70 / DMC-FZ72

Panasonic LUMIX DMC-ZS40 / DMC-TZ60 / DMC-TZ61

Panasonic LUMIX DMC-ZS50 / DMC-TZ70 / DMC-TZ71

Pentax 645Z

Pentax K-S1

Sony Alpha ILCE-7M2

Yayınlanan 7.6 MB boyutundaki yeni v6.03 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

https://support.apple.com/kb/DL1793?viewlocale=en_US&locale=en_US