Apple, Camera Raw v5.06 güncellemesini yayınladı

Haber Editörü
Apple'ın Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 6.03 güncellemesi yayınlandı.
Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde;
- Leica D-Lux (Typ 109)
- Leica V-Lux (Typ 114)
- Leica X (Typ 113)
- Leica X Vario (Typ 107)
- Nikon D5500
- Panasonic LUMIX DMC-FZ70 / DMC-FZ72
- Panasonic LUMIX DMC-ZS40 / DMC-TZ60 / DMC-TZ61
- Panasonic LUMIX DMC-ZS50 / DMC-TZ70 / DMC-TZ71
- Pentax 645Z
- Pentax K-S1
- Sony Alpha ILCE-7M2
Yayınlanan 7.6 MB boyutundaki yeni v6.03 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.
https://support.apple.com/kb/DL1793?viewlocale=en_US&locale=en_US Yorum Yaz Paylaş Tweetle