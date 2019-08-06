Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı

Çeşitli bilgilendirme videoları yayınlandı
Kullanıcılara Apple Card kullanımını açık bir şekilde göstermek isteyen firma, YouTube kanalı üzerinden birçok video yayınladı. Bu videolarda Apple Card için nasıl başvuru yapacağınızdan tutun, uygulamanın kullanım detayları gibi konular hakkında bilgiler alabiliyorsunuz.
Bildiğiniz üzere fiziksel Apple kredi kartı yeni hizmetin en önemli noktası. Titanyum yapıdaki kart, başvuru yapılmasının ardından kullanıcılara yollanıyor. Kartın nasıl aktifleştirileceğine dair de videolar mevcut. Kısacası yeni kredi kartı hakkında tüm detayları bu videolardan inceleyebilirsiniz.
Hatırlarsanız sade tasarımlı titanyum Apple Card haricinde diğer bir ilgi çeken nokta para iadesi kampanyasıydı. Apple Card kullanarak yaptığınız alışverişlerde yüzde 3’e kadar para iadesi alabiliyorsunuz. Son olarak uygulama üzerinden harcamalarınızı kontrol etmek için de önemli seçenekler mevcut.Ayrıca Bkz. "Google tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacak"
Apple Card hakkında tüm detayları bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Akla gelebilecek en önemli soru, Apple kredi kartının Türkiye’de de kullanıma açılıp açılmayacağı. Ancak şimdilik bu konu tamamıyla belirsiz.
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Ayrıca çok stabil ve kasmayan bir kartmış!
Yuh artık arkadaş ısırılmış elma logosunu görünce kendinizden geçiyorsunuz abartmak için...
Okusunlar diye site açmışlar ama ben özet geçeyim.
Harcamaların anlık takibini yapabilme. Kart ücretinin bulunmaması. Kullanımı kolay ve sade. Apple harcamalarında %3 iade.
Diğer bankaların birkaç zaman sonra Apple Card varyasyonlarını çıkarınca anlarsın zaten ne işe yaradığını.