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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı

Apple’ın kredi kartı bugün itibariyle sınırlı sayıda kişi için kullanıma açıldı. Ayrıca Apple, resmi YouTube kanalı üzerinden Apple Card ile ilgili bilgilendirme videoları paylaştı.
1 gün
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı
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Geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan Apple Card, ABD’deki bazı kullanıcılar için sunulmaya başladı. Bu kullanıcılar başvuru yaparak Apple Card’larını teslim almaya başlayacaklar. Seçilmiş kişilerin dışındaki diğer kullanıcılar, önümüzdeki haftalarda hizmetin herkese açılmasını beklemek zorundalar.

Çeşitli bilgilendirme videoları yayınlandı

Kullanıcılara Apple Card kullanımını açık bir şekilde göstermek isteyen firma, YouTube kanalı üzerinden birçok video yayınladı. Bu videolarda Apple Card için nasıl başvuru yapacağınızdan tutun, uygulamanın kullanım detayları gibi konular hakkında bilgiler alabiliyorsunuz.

Bildiğiniz üzere fiziksel Apple kredi kartı yeni hizmetin en önemli noktası. Titanyum yapıdaki kart, başvuru yapılmasının ardından kullanıcılara yollanıyor. Kartın nasıl aktifleştirileceğine dair de videolar mevcut. Kısacası yeni kredi kartı hakkında tüm detayları bu videolardan inceleyebilirsiniz.

Hatırlarsanız sade tasarımlı titanyum Apple Card haricinde diğer bir ilgi çeken nokta para iadesi kampanyasıydı. Apple Card kullanarak yaptığınız alışverişlerde yüzde 3’e kadar para iadesi alabiliyorsunuz. Son olarak uygulama üzerinden harcamalarınızı kontrol etmek için de önemli seçenekler mevcut.

Ayrıca Bkz. "Google tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacak"

Apple Card hakkında tüm detayları bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Akla gelebilecek en önemli soru, Apple kredi kartının Türkiye’de de kullanıma açılıp açılmayacağı. Ancak şimdilik bu konu tamamıyla belirsiz.



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TEnano 19 sa. en beğenilen esmerbuyucu
Diğer kartlarda sanki harcamaların anlık takibi yapılmıyor... Kullanımı kolay demiş bir de..Kredi kartının ne gibi bir kullanım zorluğu var? Kart ücreti vereni dövüyorlar artık, o da bir ayrıcalık sayılmaz...Apple harcaması yapmadığımıza göre %3 lük iade de bizi ilgilendirmiyor...
Ayrıca çok stabil ve kasmayan bir kartmış!

Yuh artık arkadaş ısırılmış elma logosunu görünce kendinizden geçiyorsunuz abartmak için...
Diğer kartlarda sanki harcamaların anlık takibi yapılmıyor... Kullanımı kolay demiş bir de..Kredi kartının ne gibi bir kullanım zorluğu var? Kart ücreti vere...
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mahmut716 1 gün
Akla gelebilecek en önemli soru, Apple card ne işe yarar, Apple yine kimi emmuklemeyi hedeflemiş ?
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esmerbuyucu 1 gün mahmut716
apple.com/...
Okusunlar diye site açmışlar ama ben özet geçeyim.
Harcamaların anlık takibini yapabilme. Kart ücretinin bulunmaması. Kullanımı kolay ve sade. Apple harcamalarında %3 iade.
Diğer bankaların birkaç zaman sonra Apple Card varyasyonlarını çıkarınca anlarsın zaten ne işe yaradığını.
apple.com/...Okusunlar diye site açmışlar ama ben özet geçeyim.Harcamaların anlık takibini yapabilme. Kart ücretinin bulunmaması. Kullanımı k...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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lost.shoot 1 sa.
sanal kart gibi bişey galiba
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drjacob 11 sa.
tr'de ne zaman çıkar acaba ?
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medverdev 11 sa.
ürün alacağın zaman çıkar %3 indirimi kap sonra borcu öde ve kapat.
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Kerim5100 13 sa.
34 tane iPhone alınca bir tanesi bedavaya geliyor
HÜLOĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ XD
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aksinaletinsan 16 sa.
fotoğraflarımızı bile saklayamayan bir firma, paramızı nasıl saklayacak. amerikalı düşünür.
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yorumculuklar 18 sa.
Yeni dönemde en önemli şey veri! Apple Pay ve Google Pay gibi araçlar sizin harcamalarınızdan veri toplayabilmek için kurulmuş araçlar ama buraya normal kredi kartı eklediğiniz için fiziksel alışverişlerde kaçan veriler olabilir. Apple onları da toplamaya başlayacak bu kart sayesinde.
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MrKattchup 19 sa.
Kart hem şekil hem de işlevsellik olarak gayet güzel fakat Türkiyedeki regülasyonlarla faliyete geçebileceğini düşünmüyorum.
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yaman01 1 gün
Tanıdığım Apple ücretsiz bir hizmet veriyorsa arkasında mutlaka bir bilgi araklama olayı vardır. Bu adamlar 6.000 liraya alüminyum sopa satmaya çalışmışlardı.
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muratoloji64 1 gün
Bir enpara değil
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ssbrutality 1 gün
yıllık kart kullanım bedeli bile alır bunlar.
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MCErgun 1 gün ssbrutality
No annual fee demiş adamlar ama
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