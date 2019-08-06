Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı

Mart ayında Apple Card, ABD’deki bazı kullanıcılar için sunulmaya başladı. Bu kullanıcılar başvuru yaparak Apple Card’larını teslim almaya başlayacaklar. Seçilmiş kişilerin dışındaki diğer kullanıcılar, önümüzdeki haftalarda hizmetin herkese açılmasını beklemek zorundalar. Geçtiğimizayında tanıtılan , ABD’deki bazı kullanıcılar için sunulmaya başladı. Bu kullanıcılar başvuru yaparak Apple Card’larını teslim almaya başlayacaklar. Seçilmiş kişilerin dışındaki diğer kullanıcılar, önümüzdeki haftalarda hizmetin herkese açılmasını beklemek zorundalar.

Çeşitli bilgilendirme videoları yayınlandı

Kullanıcılara Apple Card kullanımını açık bir şekilde göstermek isteyen firma, YouTube kanalı üzerinden birçok video yayınladı. Bu videolarda Apple Card için nasıl başvuru yapacağınızdan tutun, uygulamanın kullanım detayları gibi konular hakkında bilgiler alabiliyorsunuz.

Bildiğiniz üzere fiziksel Apple kredi kartı yeni hizmetin en önemli noktası. Titanyum yapıdaki kart, başvuru yapılmasının ardından kullanıcılara yollanıyor. Kartın nasıl aktifleştirileceğine dair de videolar mevcut. Kısacası yeni kredi kartı hakkında tüm detayları bu videolardan inceleyebilirsiniz.

Hatırlarsanız sade tasarımlı titanyum Apple Card haricinde diğer bir ilgi çeken nokta para iadesi kampanyasıydı. Apple Card kullanarak yaptığınız alışverişlerde yüzde 3’e kadar para iadesi alabiliyorsunuz. Son olarak uygulama üzerinden harcamalarınızı kontrol etmek için de önemli seçenekler mevcut.

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Apple Card hakkında tüm detayları bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Akla gelebilecek en önemli soru, Apple kredi kartının Türkiye’de de kullanıma açılıp açılmayacağı. Ancak şimdilik bu konu tamamıyla belirsiz.