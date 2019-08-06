Google tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacak

Google, 2022 yılına kadar tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacağını duyurdu. Şirketin çevre kirliliğini azaltmaya yönelik bu kararı Pixel telefonlar, Pixelbook dizüstü bilgisayarlar, Google Home hoparlörler ve diğer tüm donanım ürünleri için geçerli olacak.

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Fast Company adlı internet sitesine açıklama yapan Google, Chromecast cihazlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başladıklarını, Google Home ve ürettikleri kılıflardaki kumaşları ise plastik şişelerden elde ettiklerini söyledi.

Kargolama süreci "karbon nötr" olacak

Google, üretim sürecinin dışında çevreyi korumaya yönelik farklı adımlar da atmayı planlıyor. Arama devi 2020 yılına kadar ürün kargolama sürecini de "karbon nötr" hale getirecek. Google, hava gönderilerinden kargo gemilerine geçerek nakliye emisyonlarını %40 oranında azalttığını söylüyor.

https://www.fastcompany.com/90383768/google-is-making-a-new-commitment-to-sustainable-design