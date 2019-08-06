Google tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacak

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Google, 2022 yılına kadar tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacağını duyurdu. Şirketin çevre kirliliğini azaltmaya yönelik bu kararı Pixel telefonlar, Pixelbook dizüstü bilgisayarlar, Google Home hoparlörler ve diğer tüm donanım ürünleri için geçerli olacak.Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni bir görüntüsü yayınlandı"
Fast Company adlı internet sitesine açıklama yapan Google, Chromecast cihazlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başladıklarını, Google Home ve ürettikleri kılıflardaki kumaşları ise plastik şişelerden elde ettiklerini söyledi.
Kargolama süreci "karbon nötr" olacak
Google, üretim sürecinin dışında çevreyi korumaya yönelik farklı adımlar da atmayı planlıyor. Arama devi 2020 yılına kadar ürün kargolama sürecini de "karbon nötr" hale getirecek. Google, hava gönderilerinden kargo gemilerine geçerek nakliye emisyonlarını %40 oranında azalttığını söylüyor.
https://www.fastcompany.com/90383768/google-is-making-a-new-commitment-to-sustainable-design Yorum Yaz Paylaş Tweetle
34 milyon kg geri dönüştürülmüş malzeme kullandı.
Biz ise hala araçlardan dışarı pet şişe atmamayı başaramadık.