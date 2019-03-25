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Apple kendi kredi kartını tanıttı!

Apple'ın kredi kartı an itibariyle tanıtıldı. Apple Card ismindeki kart ile bir yandan alışverişlerinizi yaparken bir yandan da belirli oranlarda bonuslar kazanabileceksiniz. Detaylar haberimizde.
1 ay
16,4b
1
79
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple kendi kredi kartını tanıttı!
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Hakkında bazı dedikodular bulunan Apple Card an itibariyle resmiyet kazandı. Firmanın kredi kartı çözümü Apple Pay ile ortaklaşa çalışacak. Yani kredi kartı teslim almayı beklemeden anında Apple Pay üzerinden Apple Card oluşturabileceksiniz.

Yeni bir kredi kartı deneyimi

Firmanın, Apple Card ile amacı kredi kartı deneyimini yeni bir seviyeye çıkarmak olarak belirtildi. Örneğin akıllı bir algoritma sayesinde yaptığınız harcamalar garip kodlardan ziyade daha basit ve anlaşılır şekilde gösterilebilecek. Buna ek olarak çeşitli istatistikler harcama alışkanlıklarınızı kontrol etmenize yardımcı olacak. Hatta özel faiz hesaplama araçları da Apple Card ile sunulan özellikler arasında yer alıyor.
Apple kendi kredi kartını tanıttı!
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Apple Card kullanımına özel olarak bonuslar da kazanmanıza imkan tanınacak. Daily Cash adındaki Apple Card özelliği sayesinde yaptığınız alışverişlerin belirli oranını bonus olarak geri alabileceksiniz. Firmanın belirttiğine göre bu geri ödeme puan olarak değil direkt nakit olarak hesabınıza yansıyacak. Apple Pay ile temassız ödeme yaptığınızda yüzde 2 iade alabileceksiniz. Eğer Apple mağazalarından veya App Store üzerinden harcama yaparsınız iade oranı yüzde 3'e yükseliyor.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın dergi abonelik servisi News+ tanıtıldı"
Apple kendi kredi kartını tanıttı!
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Sanal karta ek olarak Apple, isteyenlere fiziksel kart da sunacağını açıkladı. Titanyumdan üretilen bu fiziksel kredi kartı sadeliğiyle Apple tasarımını net bir şekilde yansıtıyor. Üzerinde isminiz dışında hiçbir yazı bulunmuyor. Firmanın da belirtiği gibi bugüne kadarki en şık kredi kartı olarak tanımlanabilir. Bu fiziksel kartla yapacağınız alışverişler için ise yüzde 1 bonus alabileceksiniz. Apple Pay geçmeyen yerlerde MasterCard ile yapılan anlaşmayla bilirkte bu fiziksel kart oldukça yararlı olacaktır. Son olarak Apple Card hizmetinin bu yaz itibariyle aktif olacağını aktaralım.

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yagmursuz 1 ay en beğenilen
Kredi kartıyla kredi kartı alacağımız günler geldi demek...
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shkoksal 1 ay
Adamlar kredi kartını bile yeni bir icatmış gibi tanıttı ya la :)
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Askaparta 1 ay
Kart aidatını düşünmek istemiyorum.
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medverdev 1 ay
her yere atlamasalar iyi olurdu. Öyle bir şovla tanıttılar ki sanarsın ejderyaları var
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cabriyo 1 ay
apple-coin in ön hazırlığı
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chamicals2 1 ay
Finans işlemleri yapabilmek için en azından ülkemizde BDDK gibi bir kurumdan onay almanız gerekiyor. Alternatif bir hizmet tüketici için her zaman iyidir. ÜLKEMİZE BU HİZMETİN GELECEĞİNİ DE ZANNETMİYORUM
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Hakimutata Insane 1 ay
Yıl oldu 2019 Apple sok sok kredi kartı çıkardı Lmao didim yaaa laaaa ??????
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Mihoku 1 ay
O Titanyum kartı bedava vermezler.
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muticoo 1 ay Mihoku
en güzel cvp bu işte =)
acaba kart aidatı varmı
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MertMeteAlp 1 ay
Herşey de bende varım diyor
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baltalı-katil 1 ay
kartın amacı sheeple kırpmak başka amacı yok...
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BLacKeLDiaBLo 1 ay
Benden uzak şeytana yakın olsun
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35plt35 1 ay
Bizim aidat ödeyince ortalığı yıkan tayfa bunu aidatı ne olursa olsun almak için sıraya girer gör bak.
"Apple abi kalite", "apple başka" falan derler her zaman ki gibi.
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MertMeteAlp 1 ay 35plt35
Yanlışın var. Thh
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Vatikanli Mumin 1 ay
Apple kart armut kart filan anlamam ben
Param nakittir kredi mredi karti kullanmam bankalarla da isim olmaz
nakit paraninda gecmedigi yerden alisveris yapmam
Giderim mobilyaciya oturma grubu 5bin der nakit 3bin pesin derim 3.5k ya anlasirim oderim cikarim
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