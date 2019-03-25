Apple kendi kredi kartını tanıttı!

Hakkında bazı dedikodular bulunan Apple Card an itibariyle resmiyet kazandı. Firmanın kredi kartı çözümü Apple Pay ile ortaklaşa çalışacak. Yani kredi kartı teslim almayı beklemeden anında Apple Pay üzerinden Apple Card oluşturabileceksiniz.

Yeni bir kredi kartı deneyimi

Firmanın, Apple Card ile amacı kredi kartı deneyimini yeni bir seviyeye çıkarmak olarak belirtildi. Örneğin akıllı bir algoritma sayesinde yaptığınız harcamalar garip kodlardan ziyade daha basit ve anlaşılır şekilde gösterilebilecek. Buna ek olarak çeşitli istatistikler harcama alışkanlıklarınızı kontrol etmenize yardımcı olacak. Hatta özel faiz hesaplama araçları da Apple Card ile sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Apple Card kullanımına özel olarak bonuslar da kazanmanıza imkan tanınacak. Daily Cash adındaki Apple Card özelliği sayesinde yaptığınız alışverişlerin belirli oranını bonus olarak geri alabileceksiniz. Firmanın belirttiğine göre bu geri ödeme puan olarak değil direkt nakit olarak hesabınıza yansıyacak. Apple Pay ile temassız ödeme yaptığınızda yüzde 2 iade alabileceksiniz. Eğer Apple mağazalarından veya App Store üzerinden harcama yaparsınız iade oranı yüzde 3'e yükseliyor.

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Sanal karta ek olarak Apple, isteyenlere fiziksel kart da sunacağını açıkladı. Titanyumdan üretilen bu fiziksel kredi kartı sadeliğiyle Apple tasarımını net bir şekilde yansıtıyor. Üzerinde isminiz dışında hiçbir yazı bulunmuyor. Firmanın da belirtiği gibi bugüne kadarki en şık kredi kartı olarak tanımlanabilir. Bu fiziksel kartla yapacağınız alışverişler için ise yüzde 1 bonus alabileceksiniz. Apple Pay geçmeyen yerlerde MasterCard ile yapılan anlaşmayla bilirkte bu fiziksel kart oldukça yararlı olacaktır. Son olarak Apple Card hizmetinin bu yaz itibariyle aktif olacağını aktaralım.