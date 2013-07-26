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Apple Çin'de orijinal şarj adaptörlerinin kullanılmasını tavsiye eden ilgili sayfasını yayına soktu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Çin'de orijinal şarj adaptörlerinin kullanılmasını tavsiye eden ilgili sayfasını yayına soktu


Çin'de geçen hafta yaşanan iki korkutucu olay, dikkatlerin bir anda Apple'a çevrilmesine neden olmuştu. İlk olayda bir uçuş görevlisi şarjdaki iPhone 5'i ile bir aramaya cevap vermek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, ikinci olayda ise bir genç iPhone 4'ü şarja takmak isterken elektriğe kapılarak komaya girmişti.

İlk olayda Apple genç kızın ailesine başsağlığı dileyerek konuyu araştırma sözü vermişti. Aradan geçen süre zarfında araştırmanın nasıl neticelendiği bilinmiyor ancak Apple, Çin'deki web sitesinde orijinal şarj adaptörleri ile ilgili bir bilgilendirme sayfası yayınlamaya başladı.

Sayfanın en başında Apple'ın müşterileri için güvenliği her zaman ilk planda tuttuğu ve tüm cihazları için gerekli testleri yaptığı bilgisi veriliyor. 

Sayfanın devamında ise Apple'ın orijinal USB adaptörleri ve USB kablolarının hangi logo ve etiketler ile anlaşılacağına dair görseller yer alıyor. 

İlgili sayfa ile Apple'ın dolaylı olarak olayların orijinal olmayan iPhone şarj adaptörlerinden kaynaklandığını anlatmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Her iki olayda da adaptörlerin orijinal olup olmadığı bilinmiyor ancak bazı dedikodular yan sanayi adaptörlerin kullanıldığı yönünde idi.

http://thenextweb.com/asia/2013/07/25/following-a-recent-fatality-apple-publishes-chinese-web-page-encouraging-use-of-official-chargers/ Yorum Yaz
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onizuka_sensei 6 yıl en beğenilen
Duruma priz bile tepkisini göstermiş :O
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kasim33 6 yıl
fotograftaki priz ne kadar yaratıcı usb çıkışıda mevcut türkiyede varmıdır acaba
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Nightmare70 6 yıl
kasim33
fotograftaki priz ne kadar yaratıcı usb çıkışıda mevcut türkiyede varmıdır acaba

Benim iphone'un orjinal şarj girişleri bu priz gibi dönüştürücü ile bizim prizlere uygun hale getiriyoruz :)
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EasyBell 6 yıl
Benim pc de 3.0 yok adamlar prize koymuş. Vay anasını :S
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etlik 6 yıl
Yaklaşık 1 yıl önce belkinin kablosunu kampanyadan 5 tl ye almıştım. Gayet güzel memnunum halende kullanıyorum
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Leskodjer 6 yıl
Prizde usb var vay be
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Hasan07-36 6 yıl
erkan0075
Carmella
erkan0075 Gören de Apple ürünü şarj cihazlarını ve kablolarını uzay teknolojisi sanacak. Markalı yan sanayi şarj cihazları kalite olarak Apple şarj cihazlarına beş basar. Örneğin: belkin, trust gibi. Not: 17 yıllık elektronik mühendisi ve Apple ürünü sahibiyim. Tartışmadan önce konuya iyi hazırlanmanızı tavsiye ederim.
Bende Elektrik-Elektronik mühendisiyim, ve aynı zamanda pilotum. Yan sanayi markaları hakkında bir fikrim yok, ama 2-3 kez kullandım, hiç birinden iyi sonuçlar elde etmedim.
Benim tavsiye edeceğim ürünler belli başlı markalar. Gittigidiyor tarzı sitelerde kargo dahil 8-10 liraya satılan ürünler değil. Onların zaten ne olduğunu herkes biliyor. Yük regülasyonu yok, hat izolasyonu sıfır, çıkış gerilimi üzerinde gürültü mevcut. Say say bitmez. Ama belli başlı marka cihazları gözü kapalı tavsiye ederim.

Hocam tam olarak hangi markaları tavsiye edersiniz? Hangileri kaliteli merak ediyorum ben de.
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erkan0075 6 yıl
Gören de Apple ürünü şarj cihazlarını ve kablolarını uzay teknolojisi sanacak. Markalı yan sanayi şarj cihazları kalite olarak Apple şarj cihazlarına beş basar. Örneğin: belkin, trust gibi.
Not: 17 yıllık elektronik mühendisi ve Apple ürünü sahibiyim. Tartışmadan önce konuya iyi hazırlanmanızı tavsiye ederim.
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Baller Lifestyle 6 yıl
Bu çakma şarj aletleri hakkaten sakat, italyada almıştım bitane, apple şarj aleti 3 kat daha pahalıyıd, adamlar 2. kaliteyi vermeyi teklif etti , ok dedim. 2 ay sonra patladı bildiğiniz alet, yandı devreler, allahtan telefonun yanında değildim, telefonada bir şey olmadı, ucuz atlattık.
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Baller Lifestyle 6 yıl erkan0075
erkan0075

Gören de Apple ürünü şarj cihazlarını ve kablolarını uzay teknolojisi sanacak. Markalı yan sanayi şarj cihazları kalite olarak Apple şarj cihazlarına beş basar. Örneğin: belkin, trust gibi.
Not: 17 yıllık elektronik mühendisi ve Apple ürünü sahibiyim. Tartışmadan önce konuya iyi hazırlanmanızı tavsiye ederim.

Bende Elektrik-Elektronik mühendisiyim, ve aynı zamanda pilotum. Yan sanayi markaları hakkında bir fikrim yok, ama 2-3 kez kullandım, hiç birinden iyi sonuçlar elde etmedim.
1 Yanıt Yanıtla
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dschannel 6 yıl
kasim33
fotograftaki priz ne kadar yaratıcı usb çıkışıda mevcut türkiyede varmıdır acaba

evimde buna benzer bir priz 5 yıla yakın bir zamandır kullanıyorum
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regaibyigit. 6 yıl
prizdeki usb girisi usb 3.0 mı ben mi yanlış görüyorum?
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Litheart 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
prizdeki usb girisi usb 3.0 mı ben mi yanlış görüyorum?

Evet3.0
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erkanberk 6 yıl
Apple adam çarpıyo. Her iki şekilde de
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Yalnız prizlerin görünüşü harika
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veleciraptor 6 yıl
Ben de bir Apple kullanıcısıyım da kusura bakmasınlar bu tür haberlerin dezenformasyon amaçlı yapıldığının ve el altından desteklendiğinin bilincindeyim. Diğer telefonların yan sanayileri neden çarpmıyor acaba ya da çarpıyorsa neden haber olmuyor? İnsanlar ölüyorsa suç yan sanayinin değil, 2 kuruş daha fazla kazanç için böyle olayların olacağını bile bile işleri zorlaştıran Apple'dır.
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