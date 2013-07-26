Apple Çin'de orijinal şarj adaptörlerinin kullanılmasını tavsiye eden ilgili sayfasını yayına soktu









Çin'de geçen hafta yaşanan iki korkutucu olay, dikkatlerin bir anda Apple'a çevrilmesine neden olmuştu. İlk olayda bir uçuş görevlisi şarjdaki iPhone 5'i ile bir aramaya cevap vermek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, ikinci olayda ise bir genç iPhone 4'ü şarja takmak isterken elektriğe kapılarak komaya girmişti.





İlk olayda Apple genç kızın ailesine başsağlığı dileyerek konuyu araştırma sözü vermişti. Aradan geçen süre zarfında araştırmanın nasıl neticelendiği bilinmiyor ancak Apple, Çin'deki web sitesinde orijinal şarj adaptörleri ile ilgili bir bilgilendirme sayfası yayınlamaya başladı.





Sayfanın en başında Apple'ın müşterileri için güvenliği her zaman ilk planda tuttuğu ve tüm cihazları için gerekli testleri yaptığı bilgisi veriliyor.





Sayfanın devamında ise Apple'ın orijinal USB adaptörleri ve USB kablolarının hangi logo ve etiketler ile anlaşılacağına dair görseller yer alıyor.





İlgili sayfa ile Apple'ın dolaylı olarak olayların orijinal olmayan iPhone şarj adaptörlerinden kaynaklandığını anlatmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Her iki olayda da adaptörlerin orijinal olup olmadığı bilinmiyor ancak bazı dedikodular yan sanayi adaptörlerin kullanıldığı yönünde idi.

http://thenextweb.com/asia/2013/07/25/following-a-recent-fatality-apple-publishes-chinese-web-page-encouraging-use-of-official-chargers/