Apple: "Dünyanın en iyi masaüstü bilgisayarı artık daha da iyi"

Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 5 için sessizliğini koruyan Apple, farklı segmentler için ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda lanse ettiği 2011 modeli MacBook Pro modellerinde Thunderbolt teknolojisiyle öne çıkan Apple, masaüstü bilgisayarlarına da el attı ve yeni nesil iMac modellerini tanıttı.

Yenilenen iMac'lerdeki güncellemelerin başında Sandy Bridge platformuna adaptasyon geliyor. Intel'in dört çekirdekli ikinci nesil Core işlemci modellerinden güç alan bilgisayarlarda ekran kartı tercihinin yeni MacBook Pro'larla benzer şekilde AMD'den yana kullanıldığını ve Radeon HD 6000M serisine geçiş yapıldığını görüyoruz.

Dört modelden oluşan yeni iMac ailesinde 21.5-inç boyutunda iki, 27-inç boyutunda da iki olmak üzere toplamda dört sistem sunuluyor. 21.5-inç boyutundaki modellerinde bir adet, diğer modellerinde ise iki adet Thunderbolt konnektörüne yer veren Apple, tüm modellerinde görüntülü konuşma için FaceTime HD kamerasını standarta sunuyor.

Varsayılan özellikleri arasında SD kart slotu, Mac OS X Snow Leopard işletim sistemi ve Magic Mouse veya Magic Trackpad'e yer verilen 2011 model iMac'lerin en ucuzu 1199$'dan sunuluyor. 21.5-işnç boyutunda IPS panel kullanan istem, 2.5GHz'de çalışan 4 çekirdekli Core i5 işlemciden güç alıyor ve HD 6750M ekran kartı ile geliyor.

Depolama sürücüsü olarak 500GB kapasiteli sabit diskin kullanldığı sistemin 1499 dolar seviyesinden sunulan üst versiyonunda ise 2.7GHz'de çalışan 4 çekirdekli işlemciye, Radeon HD 6770M ekran kartına ve depolama sürücüsü olarak 1TB'lık diske yer verilirken ekran boyutu ise benzer şekilde 21.5-inç ve IPS panel.

iMac'lerin 27-inç boyutundaki üst modelleri ise 1699 dolar seviyesinden başlıyor. İlk modelde işlemci olarak 2.7GHz hızında işlemci, 1TB disk ve Radeon HD 6770 ekran kartı sunulurken, 1999 dolar seviyesinden anons edilen en üçlü iMac modelinde ise 3.1GHz hızında işlemciye, 1TB diske ve Radeon HD 670M ekran kartına yer veriliyor.

Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileriyle performans anlamında bir önceki jenerasyona göre hatırı sayılır bir güncelleme alan iMac ailesi, DirectX 11 destekli Radeon HD 6000M serisiyle de grafik performansı yükseltiyor. Yeni GPU'lar ile Apple, grafik performansının yanında gelişmiş video özelliklerine ve OpenCL hızlandırmaya da önem veriyor.

Apple'ın Küresel Ürün Pazarlaması'ndan sorumlu başkan yardımcısı Philip Schiller yeni modellerle ilgili açıklamasında; "Müşterilerimiz iMac'in alüminyum kasasını, harikulade ekranını ve hepsi bir arada tasarımını seviyorlar. Yeni nesil dört çekirdekli işlemci, güçlü grafikler, Thunderbolt teknolojisi ve Facetime HD kamera ile dünyanın en iyi masaüstü bilgisayarını daha iyi yaptık." dedi.

Yeni iMac'ler, Apple'ın çevrimiçi mağazasında, Apple'ın kendi mağazalarında ve Apple onaylı resmi satış noktalarında sunulmuş durumdalar.