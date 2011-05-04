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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple: "Dünyanın en iyi masaüstü bilgisayarı artık daha da iyi"

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
148,7b
1
340
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 5 için sessizliğini koruyan Apple, farklı segmentler için ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda lanse ettiği 2011 modeli MacBook Pro modellerinde Thunderbolt teknolojisiyle öne çıkan Apple, masaüstü bilgisayarlarına da el attı ve yeni nesil iMac modellerini tanıttı.

Yenilenen iMac'lerdeki güncellemelerin başında Sandy Bridge platformuna adaptasyon geliyor. Intel'in dört çekirdekli ikinci nesil Core işlemci modellerinden güç alan bilgisayarlarda ekran kartı tercihinin yeni MacBook Pro'larla benzer şekilde AMD'den yana kullanıldığını ve Radeon HD 6000M serisine geçiş yapıldığını görüyoruz.

Apple:
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Dört modelden oluşan yeni iMac ailesinde 21.5-inç boyutunda iki, 27-inç boyutunda da iki olmak üzere toplamda dört sistem sunuluyor. 21.5-inç boyutundaki modellerinde bir adet, diğer modellerinde ise iki adet Thunderbolt konnektörüne yer veren Apple, tüm modellerinde görüntülü konuşma için FaceTime HD kamerasını standarta sunuyor.

Varsayılan özellikleri arasında SD kart slotu, Mac OS X Snow Leopard işletim sistemi ve Magic Mouse veya Magic Trackpad'e yer verilen 2011 model iMac'lerin en ucuzu 1199$'dan sunuluyor. 21.5-işnç boyutunda IPS panel kullanan istem, 2.5GHz'de çalışan 4 çekirdekli Core i5 işlemciden güç alıyor ve HD 6750M ekran kartı ile geliyor.

Apple:
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Depolama sürücüsü olarak 500GB kapasiteli sabit diskin kullanldığı sistemin 1499 dolar seviyesinden sunulan üst versiyonunda ise 2.7GHz'de çalışan 4 çekirdekli işlemciye, Radeon HD 6770M ekran kartına ve depolama sürücüsü olarak 1TB'lık diske yer verilirken ekran boyutu ise benzer şekilde 21.5-inç ve IPS panel.

iMac'lerin 27-inç boyutundaki üst modelleri ise 1699 dolar seviyesinden başlıyor. İlk modelde işlemci olarak 2.7GHz hızında işlemci, 1TB disk ve Radeon HD 6770 ekran kartı sunulurken, 1999 dolar seviyesinden anons edilen en üçlü iMac modelinde ise 3.1GHz hızında işlemciye, 1TB diske ve Radeon HD 670M ekran kartına yer veriliyor.

Apple:
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Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileriyle performans anlamında bir önceki jenerasyona göre hatırı sayılır bir güncelleme alan iMac ailesi, DirectX 11 destekli Radeon HD 6000M serisiyle de grafik performansı yükseltiyor. Yeni GPU'lar ile Apple, grafik performansının yanında gelişmiş video özelliklerine ve OpenCL hızlandırmaya da önem veriyor.

Apple'ın Küresel Ürün Pazarlaması'ndan sorumlu başkan yardımcısı Philip Schiller yeni modellerle ilgili açıklamasında; "Müşterilerimiz iMac'in alüminyum kasasını, harikulade ekranını ve hepsi bir arada tasarımını seviyorlar. Yeni nesil dört çekirdekli işlemci, güçlü grafikler, Thunderbolt teknolojisi ve Facetime HD kamera ile dünyanın en iyi masaüstü bilgisayarını daha iyi yaptık." dedi.

Apple:
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Yeni iMac'ler, Apple'ın çevrimiçi mağazasında, Apple'ın kendi mağazalarında ve Apple onaylı resmi satış noktalarında sunulmuş durumdalar.


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zotti52 8 yıl en beğenilen
"Dünyanın en iyi masaüstü bilgisayarını daha iyi yaptık."


İnsanları cahil yerine koymaları beni benden alıyor. En iyi tasarıma sahip bilgisayar deseler tamam diyeceğim ama o da kişiden kişiye değişir.
"Dünyanın en iyi masaüstü bilgisayarını daha iyi yaptık."İnsanları cahil yerine koymaları beni benden alıyor. En iyi tasarıma sahip bil...
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2 Yanıt Yanıtla +98
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born2bemad 8 yıl
Resim-Grafik-Fotoğrafçılık-Tasarım gibi işlerle uğraşanların başlıca tercihi.
Resim kalitesi olarak ekranları çok iyi.Eee birde radeon gpularla resim kalitesi daha da artıyor.Eski ati yeni amd gpuların resim kalitesi nvidia ya göre daha iyi.
Gerçek renkte ısrar eden grafiker ve fotoğrafçıların başlıca tercih sebebi.
Oyun oynama bilgisayarı değil kesinlikle.Estetik görünümü,az yer kaplaması ve sessizliği gibi detaylarda cabası tabi.
Ne istediğini bilene on numara alet kısaca.
Ama asla dünyanın en iyi masaüstü bilgisayarı değil tabi.Zaten onun tanımını kime göre neye göre yapacaksın...Öyle bir laf yok.Apple kendince üfürüyor işte.Demeçlerin üstünde fazla durmamak lazım.
Resim-Grafik-Fotoğrafçılık-Tasarım gibi işlerle uğraşanların başlıca tercihi.Resim kalitesi olarak ekranları çok iyi.Eee birde radeon gpularla resim kalit...
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uGürkan. 8 yıl
oldum olası hoşuma gider zaten şu imac ler... bunlarda yine güzel olmuş 27" ler iştah açıcı ancak fiyatı açılan iştahımı kapatmaya yetiyor...
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Zuko 7 yıl
İyi misiniz la? 1.5 senelik konuyu hortlatmışsınız. Yenisi çıktı hem bu bilgisayarın.
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The Alone Way 7 yıl
Mac pro buna 50 basar. Pehh
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Slyr665 7 yıl The Alone Way
FelixJones

Mac pro buna 50 basar. Pehh


ben verdiğime dediysen arkadaşlar size srurum hangii daha iyi casper.com.tr/... aha ürün bu
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aretha 7 yıl
Casper ne ya :/
Olaya donanımsal + yazılımdan bakmak lazım mac donanımı ve yazılımı ile o sloganı kullanıyor.
sen çok daha iyi donanım kullan ve ya topla içine Windows kurduktan sonra hiçbir şekilde iMac performansına erişemezsin 2+2 = 4
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gholen 7 yıl
apple sistem özelliği konusunda çok cimri ve fiyatları çok pahalı. Her ürünü sırf hava için alınıyor.
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Satisfaction45 7 yıl
Arkadaştan macin üzerine 7 kurmak için sistemi aldım.usbde mac os lion kurdum.sonra baktım lionların hepsi 2 gb ram destekliomuş.7 ye geçmek yani cift sistem kurmak için 10.5 sürüm tiger olması şarttı boot camp herşeyi düzgün yapmışım sonradan anladım.macde firmware şifresi varmış.ne elma işareti geldi ne bişe hiçbişe gelmio boot menüye bile sokmuyo.anladımki kendi bios gibi bi sistemi olmayan aptal bişe kendini servislik etti makina.
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bekoc 7 yıl
lionlar 64 bit i destekliyor. işlemci 32bit olmasın?
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mertgraph1979 7 yıl Satisfaction45
Satisfaction45
Arkadaştan macin üzerine 7 kurmak için sistemi aldım.usbde mac os lion kurdum.sonra baktım lionların hepsi 2 gb ram destekliomuş.7 ye geçmek yani cift sistem kurmak için 10.5 sürüm tiger olması şarttı boot camp herşeyi düzgün yapmışım sonradan anladım.macde firmware şifresi varmış.ne elma işareti geldi ne bişe hiçbişe gelmio boot menüye bile sokmuyo.anladımki kendi bios gibi bi sistemi olmayan aptal bişe kendini servislik etti makina.

Size acil tarafından yazıcıoğlundan pc toplayıp windows ile yola devam etmenizi öneririm.
Kendinizi içinden çıkılmaz bir bilgi çöplüğünün içine sokmuşsunuz.
Bence kendiniz servislik olmuşsunuz. Umarım garantiniz vardır.
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soulmate 8 yıl
Ben ekmegimi Apple sayesinde kazanıyorum valla. Hava atmak için alıyorlar, yok burjuva bilgisayarı lafları da cok saçma geliyor haliyle. Bi sinema/müzik/görsel tasarım sektörlerine girin bakalım o MacBook larla neler yapılıyor? Hayatınızda dinlediğiniz müzikler izlediğiniz filmler baktığınız reklamlar/afişler Macintosh gibi stabil ve hızlı sistemler olmasaydı şimdikinden oldukça aşağıda biyerlerde olurlardı. Windows ve Adobe Premier birleşimi ile Macintosh ve Final Cut birleşimi arasında daglar kadar fark var. Acın bakın. Windows donanım olarak daha üstün olsun, hem Windowsa hem Mac'e Premier ya da AE yükleyin. Hangisi daha hızlı çalışıyor? Daha hızlı render alıyor.
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onboardx 8 yıl
nerde tiki görsem elinde iphone :) starbucksa gittik bir kere kızlı,erkekli hepsinde macbook pro vardı.bir yandan bilgisayara,bir yandan da etrafa bakınıyorlardı :) ilginç ya bu apple kullanıcıları.hep söylerim,kendisini telefonla,bilgisayarla,arabayla bir statüye dahil eden insanlar önce içlerindeki aşağılık kompleksinden kurtulmalı.bundan kurtulunca apple ın ne kadar boş bir marka olduğu ve itici geleceğini görecekler.
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Chuckly 8 yıl
@Doppel...

Hocam ayni seyleri soyluyoruz
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Doppelgangbanger 8 yıl Chuckly
Chuckly

@Doppel...

Hocam ayni seyleri soyluyoruz


Tamam tamam.
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butidontcare 8 yıl
En kalitelisi kaç dolardır ki bunların, ucuzlarmış baya
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Unreminical 8 yıl
sırf after effects ve adobe premirei stabil kullanmak için bile mac alacağım.
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Silkwood 8 yıl
Bence tamamen abarti.GOrunumu super fakat ozelliklerini begenmedim.
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