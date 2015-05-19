Apple, Force Touch teknolojisini taşıyan 15-inç Macbook Pro modellerini satışa sundu

Haber Editörü
Apple'ın ilk olarak 12-inç'lik Retina Macbook üzerinde kullandığı ve geçtiğimiz ay içerisinde 13-inç'lik Macbook Pro'ya da eklediği Force Touch teknolojisi, bugün 15-inç'lik Macbook Pro'ya da getirildi.
Bildiğiniz üzere Force Touch teknolojisi Apple bilgisayarların trackpad birimine basınç hassasiyeti getiriyor ve bu da özellikle uygulama desteğinde önemli avantajlar sunabiliyor. Apple'ın bugün yenileyerek satışa sunduğu 15-inç'lik Retina ekranlı Macbook Pro modelleri de artık bünyelerinde Force Touch destekli trackpad taşıyor.
İki farklı versiyon halinde hazırlanan modellerden ilki 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci, 16GB 1600MHz bellek, Intel Iris Pro grafik birimi ve 256GB flaş depolama birimyle gelirken, üst model ise 2.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci, 16GB 1600MHz bellek, Intel Iris Pro ile 2GB GDDR5 AMD Radeon R9 M370X grafik birimleri ve 512GB flaş depolama birimi gibi teknik detaylarla satın alınabiliyor.
Apple'ın Force Touch teknolojisiyle yenilediği modellerden AMD Radeon R9 taşıyan 8400 TL, diğer versiyon ise 6700 TL fiyat etiketleriyle buradan satın alınabiliyor. Ürünler maksimum bir hafta içerisinde teslim edilebiliyor.
http://thenextweb.com/apple/2015/05/19/apple-updates-15-inch-retina-macbook-pro-adds-force-touch-starting-at-1999/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple 2015 WWDC'sında yeni ve Broadwell işlemcili 15" rMBP görebilme hayalleri de sona ermiştir.
Şu anda ilk merak ettiğim konu: 2014 modeli ve Haswell işlemcili (yani düne kadar satışta olan) modellerde batarya kullanım süresi 8 saat olarak verilmekteydi. Şimdi bu 2015 modellerde hala (mecburiyetten) yine Haswell işlemciler kullanılırken batarya kullanım süresini nasıl 9 saate çıkartabildiler? Batarya kapasitesinde bir artış mı yapıldı?
Gözükürdeki durum (Intel'in de bu tür laptoplara uygun Broadwell ailesinden işlemci vermeyeceği varsayımıyla...); 2016 başlarına (Mart'ı gibi) Apple'ın 13" rMBP'larda 5. nesil Broadwell işlemci kullanırken, 15" rMBP'larda 4. nesil Haswell işlemciler kullanmaya mecbur kalmasıdır.
Skylake rMBP tarzındaki dizüstüler için işlemcilerin yıl sonuna ancak yeterli üretim kapasitelerine çıkacağını varsayarsak, acaba 2016 için nasıl kehanetlerde bulunabiliriz?
Benim kehanetlerim:
1) Tabii ki 2016 (early-2016) modelleri mutlaka Skylake ailesi işlemcilerle gelecektir. Apple 13"lerde iki çekirdekli i5 (opsiyon i7), 15"lerde dört çekirdekli i7 işlemci kullanmaya devam edecektir.
2) 13"lerde 8GB (opsiyon: 16GB), 15"lerde 16GB (opsiyon 32GB) RAM standart olacaktır.
3) 13"ve de 15"lerde 256GB (opsiyon 512GB ve 1TB) SSD olacaktır.
4) Forced Touch trackpad artık standart olmuştur.
5) En önemli değişikliği yepyeni bir kasa tasarımında beklemek çok da hayalperestlik olmayabilir. Mevcut kasa tasarımı 4 yılını doldurmuştur. Bir yenilenme zamanı gelmiştir. Ama böyle bir değişimde Apple yine "incelik ve hafiflik" hastalığını sürdüreceğine göre 2016'da daha ince bir kasa tasarımı ortaya çıkabilir. Bu durumda batarya kapasitesi de bir miktar azalacaktır; acaba şu günkü modellerde geçerli olan 10 ve 9 saatlik süreler (Skylake ailesinin daha ax z olacak enerji ihtiyacının sayesinde) aynen muhafaza edilebilecek midir?
6) 13" ve 15"lere ilaveten bir de 17" model çıkartılacak mıdır (özellikle ABD pazarı buna sıcak bakacaktır...)?
7) Ya da 13" ve 15" ekranlı modeller tamamen bitirilip buların yerine aynı form faktörde 14" ve 16" retina ekranlı yepyeni iki tasarım gelebilir mi? (görünüşe göre aynı dış boyutları muhafaza ederek, ancak kenarlardaki çerçeveyi daraltarak bunlara ulaşmak mümkün gibi...)
Bakalım, yaşarsak göreceğiz!!!