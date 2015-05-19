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Apple, Force Touch teknolojisini taşıyan 15-inç Macbook Pro modellerini satışa sundu

4 yıl
3,3b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, Force Touch teknolojisini taşıyan 15-inç Macbook Pro modellerini satışa sundu
 
Apple'ın ilk olarak 12-inç'lik Retina Macbook üzerinde kullandığı ve geçtiğimiz ay içerisinde 13-inç'lik Macbook Pro'ya da eklediği Force Touch teknolojisi, bugün 15-inç'lik Macbook Pro'ya da getirildi.
Bildiğiniz üzere Force Touch teknolojisi Apple bilgisayarların trackpad birimine basınç hassasiyeti getiriyor ve bu da özellikle uygulama desteğinde önemli avantajlar sunabiliyor. Apple'ın bugün yenileyerek satışa sunduğu 15-inç'lik Retina ekranlı Macbook Pro modelleri de artık bünyelerinde Force Touch destekli trackpad taşıyor.
İki farklı versiyon halinde hazırlanan modellerden ilki 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci, 16GB 1600MHz bellek, Intel Iris Pro grafik birimi ve 256GB flaş depolama birimyle gelirken, üst model ise 2.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci, 16GB 1600MHz bellek, Intel Iris Pro ile 2GB GDDR5 AMD Radeon R9 M370X grafik birimleri ve 512GB flaş depolama birimi gibi teknik detaylarla satın alınabiliyor.
Apple'ın Force Touch teknolojisiyle yenilediği modellerden AMD Radeon R9 taşıyan 8400 TL, diğer versiyon ise 6700 TL fiyat etiketleriyle buradan satın alınabiliyor. Ürünler maksimum bir hafta içerisinde teslim edilebiliyor.


http://thenextweb.com/apple/2015/05/19/apple-updates-15-inch-retina-macbook-pro-adds-force-touch-starting-at-1999/ Yorum Yaz
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mafaky 4 yıl en beğenilen
Biraz da beklenmedik bir şekilde bu ürünlerin piyasaya sunulması sonucunda artık:

Apple 2015 WWDC'sında yeni ve Broadwell işlemcili 15" rMBP görebilme hayalleri de sona ermiştir.
Şu anda ilk merak ettiğim konu: 2014 modeli ve Haswell işlemcili (yani düne kadar satışta olan) modellerde batarya kullanım süresi 8 saat olarak verilmekteydi. Şimdi bu 2015 modellerde hala (mecburiyetten) yine Haswell işlemciler kullanılırken batarya kullanım süresini nasıl 9 saate çıkartabildiler? Batarya kapasitesinde bir artış mı yapıldı?

Gözükürdeki durum (Intel'in de bu tür laptoplara uygun Broadwell ailesinden işlemci vermeyeceği varsayımıyla...); 2016 başlarına (Mart'ı gibi) Apple'ın 13" rMBP'larda 5. nesil Broadwell işlemci kullanırken, 15" rMBP'larda 4. nesil Haswell işlemciler kullanmaya mecbur kalmasıdır.

Skylake rMBP tarzındaki dizüstüler için işlemcilerin yıl sonuna ancak yeterli üretim kapasitelerine çıkacağını varsayarsak, acaba 2016 için nasıl kehanetlerde bulunabiliriz?

Benim kehanetlerim:

1) Tabii ki 2016 (early-2016) modelleri mutlaka Skylake ailesi işlemcilerle gelecektir. Apple 13"lerde iki çekirdekli i5 (opsiyon i7), 15"lerde dört çekirdekli i7 işlemci kullanmaya devam edecektir.

2) 13"lerde 8GB (opsiyon: 16GB), 15"lerde 16GB (opsiyon 32GB) RAM standart olacaktır.

3) 13"ve de 15"lerde 256GB (opsiyon 512GB ve 1TB) SSD olacaktır.

4) Forced Touch trackpad artık standart olmuştur.

5) En önemli değişikliği yepyeni bir kasa tasarımında beklemek çok da hayalperestlik olmayabilir. Mevcut kasa tasarımı 4 yılını doldurmuştur. Bir yenilenme zamanı gelmiştir. Ama böyle bir değişimde Apple yine "incelik ve hafiflik" hastalığını sürdüreceğine göre 2016'da daha ince bir kasa tasarımı ortaya çıkabilir. Bu durumda batarya kapasitesi de bir miktar azalacaktır; acaba şu günkü modellerde geçerli olan 10 ve 9 saatlik süreler (Skylake ailesinin daha ax z olacak enerji ihtiyacının sayesinde) aynen muhafaza edilebilecek midir?

6) 13" ve 15"lere ilaveten bir de 17" model çıkartılacak mıdır (özellikle ABD pazarı buna sıcak bakacaktır...)?

7) Ya da 13" ve 15" ekranlı modeller tamamen bitirilip buların yerine aynı form faktörde 14" ve 16" retina ekranlı yepyeni iki tasarım gelebilir mi? (görünüşe göre aynı dış boyutları muhafaza ederek, ancak kenarlardaki çerçeveyi daraltarak bunlara ulaşmak mümkün gibi...)

Bakalım, yaşarsak göreceğiz!!!





Biraz da beklenmedik bir şekilde bu ürünlerin piyasaya sunulması sonucunda artık:Apple 2015 WWDC'sında yeni ve Broadwell işlemcili 15" rMBP göreb...
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moffaka 4 yıl
mafaky
Biraz da beklenmedik bir şekilde bu ürünlerin piyasaya sunulması sonucunda artık: Apple 2015 WWDCsında yeni ve Broadwell işlemcili 15 rMBP görebilme hayalleri de sona ermiştir. Şu anda ilk merak ettiğim konu: 2014 modeli ve Haswell işlemcili (yani düne kadar satışta olan) modellerde batarya kullanım süresi 8 saat olarak verilmekteydi. Şimdi bu 2015 modellerde hala (mecburiyetten) yine Haswell işlemciler kullanılırken batarya kullanım süresini nasıl 9 saate çıkartabildiler? Batarya kapasitesinde bir artış mı yapıldı? Gözükürdeki durum (Intelin de bu tür laptoplara uygun Broadwell ailesinden işlemci vermeyeceği varsayımıyla...); 2016 başlarına (Martı gibi) Appleın 13 rMBPlarda 5. nesil Broadwell işlemci kullanırken, 15 rMBPlarda 4. nesil Haswell işlemciler kullanmaya mecbur kalmasıdır. Skylake rMBP tarzındaki dizüstüler için işlemcilerin yıl sonuna ancak yeterli üretim kapasitelerine çıkacağını varsayarsak, acaba 2016 için nasıl kehanetlerde bulunabiliriz? Benim kehanetlerim: 1) Tabii ki 2016 (early-2016) modelleri mutlaka Skylake ailesi işlemcilerle gelecektir. Apple 13lerde iki çekirdekli i5 (opsiyon i7), 15lerde dört çekirdekli i7 işlemci kullanmaya devam edecektir. 2) 13lerde 8GB (opsiyon: 16GB), 15lerde 16GB (opsiyon 32GB) RAM standart olacaktır. 3) 13ve de 15lerde 256GB (opsiyon 512GB ve 1TB) SSD olacaktır. 4) Forced Touch trackpad artık standart olmuştur. 5) En önemli değişikliği yepyeni bir kasa tasarımında beklemek çok da hayalperestlik olmayabilir. Mevcut kasa tasarımı 4 yılını doldurmuştur. Bir yenilenme zamanı gelmiştir. Ama böyle bir değişimde Apple yine incelik ve hafiflik hastalığını sürdüreceğine göre 2016da daha ince bir kasa tasarımı ortaya çıkabilir. Bu durumda batarya kapasitesi de bir miktar azalacaktır; acaba şu günkü modellerde geçerli olan 10 ve 9 saatlik süreler (Skylake ailesinin daha ax z olacak enerji ihtiyacının sayesinde) aynen muhafaza edilebilecek midir? 6) 13 ve 15lere ilaveten bir de 17 model çıkartılacak mıdır (özellikle ABD pazarı buna sıcak bakacaktır...)? 7) Ya da 13 ve 15 ekranlı modeller tamamen bitirilip buların yerine aynı form faktörde 14 ve 16 retina ekranlı yepyeni iki tasarım gelebilir mi? (görünüşe göre aynı dış boyutları muhafaza ederek, ancak kenarlardaki çerçeveyi daraltarak bunlara ulaşmak mümkün gibi...) Bakalım, yaşarsak göreceğiz!!!


Tespitleriniz yerinde size yakın düşünüyorum yalnız 15" modelin başlangıç olarak 16gb ram ile gelmesi opsiyon ile 32gb ram ile gelmesi bana mümkün gelmedi. 16gb ram fazlasıyla yeterli olduğu için pahalı veriyonu satmakta çok zorlanırlar,Bunu yaparlarsa iMac'lerin 64gb ram ile gelmesi gerekir buda mümkün değil gibi..
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CooL_ROMEO 4 yıl
Şu R9 lu modellerden bir tanesini param olsa acımadan alırım ... bıktım plastik kasadan windowsun saçmalıklarından yetti valla ...
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onder.t 4 yıl
750M'li late 2013 mekbukum hala bunların ayarında. 2 senedir aynı model çıkıyor nerdeyse. Intel'in işlemcilerinin gecikmesi de etkili tabi.
İyi o zaman almışım yahu, şimdi olsa sittin sene 8400 lira çıkaramazdım. Az acıyın yahu o ne öyle.
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mafaky 4 yıl
Biraz da beklenmedik bir şekilde bu ürünlerin piyasaya sunulması sonucunda artık:

Apple 2015 WWDC'sında yeni ve Broadwell işlemcili 15" rMBP görebilme hayalleri de sona ermiştir.
Şu anda ilk merak ettiğim konu: 2014 modeli ve Haswell işlemcili (yani düne kadar satışta olan) modellerde batarya kullanım süresi 8 saat olarak verilmekteydi. Şimdi bu 2015 modellerde hala (mecburiyetten) yine Haswell işlemciler kullanılırken batarya kullanım süresini nasıl 9 saate çıkartabildiler? Batarya kapasitesinde bir artış mı yapıldı?

Gözükürdeki durum (Intel'in de bu tür laptoplara uygun Broadwell ailesinden işlemci vermeyeceği varsayımıyla...); 2016 başlarına (Mart'ı gibi) Apple'ın 13" rMBP'larda 5. nesil Broadwell işlemci kullanırken, 15" rMBP'larda 4. nesil Haswell işlemciler kullanmaya mecbur kalmasıdır.

Skylake rMBP tarzındaki dizüstüler için işlemcilerin yıl sonuna ancak yeterli üretim kapasitelerine çıkacağını varsayarsak, acaba 2016 için nasıl kehanetlerde bulunabiliriz?

Benim kehanetlerim:

1) Tabii ki 2016 (early-2016) modelleri mutlaka Skylake ailesi işlemcilerle gelecektir. Apple 13"lerde iki çekirdekli i5 (opsiyon i7), 15"lerde dört çekirdekli i7 işlemci kullanmaya devam edecektir.

2) 13"lerde 8GB (opsiyon: 16GB), 15"lerde 16GB (opsiyon 32GB) RAM standart olacaktır.

3) 13"ve de 15"lerde 256GB (opsiyon 512GB ve 1TB) SSD olacaktır.

4) Forced Touch trackpad artık standart olmuştur.

5) En önemli değişikliği yepyeni bir kasa tasarımında beklemek çok da hayalperestlik olmayabilir. Mevcut kasa tasarımı 4 yılını doldurmuştur. Bir yenilenme zamanı gelmiştir. Ama böyle bir değişimde Apple yine "incelik ve hafiflik" hastalığını sürdüreceğine göre 2016'da daha ince bir kasa tasarımı ortaya çıkabilir. Bu durumda batarya kapasitesi de bir miktar azalacaktır; acaba şu günkü modellerde geçerli olan 10 ve 9 saatlik süreler (Skylake ailesinin daha ax z olacak enerji ihtiyacının sayesinde) aynen muhafaza edilebilecek midir?

6) 13" ve 15"lere ilaveten bir de 17" model çıkartılacak mıdır (özellikle ABD pazarı buna sıcak bakacaktır...)?

7) Ya da 13" ve 15" ekranlı modeller tamamen bitirilip buların yerine aynı form faktörde 14" ve 16" retina ekranlı yepyeni iki tasarım gelebilir mi? (görünüşe göre aynı dış boyutları muhafaza ederek, ancak kenarlardaki çerçeveyi daraltarak bunlara ulaşmak mümkün gibi...)

Bakalım, yaşarsak göreceğiz!!!





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alprkrkmz 4 yıl
8400 TL ne kadar kolay bir sayi olmus. Dile kolay 8400 lira.
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Lazeran 4 yıl
hayal kırıklığı halen deli gibi ısınan yongalar kullanıyor
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Quandrostr 4 yıl
yENİLEMEDİKLERİ BİR İŞLEMCİ KALDI SANIRIM HALA 4.NESİL İNTEL VAR ÜZERİNDE BİRKAÇ AY SONRADA ONU YENİLERSE PİYASADA 3 ÇESİT MACBOOK OLMUŞ OLACAK ESKİ MACBOOK YENİLENMEYEN İŞLEMCİLİ MACBOOK VE YENİLENMİŞ İŞLEMCİLİ MACBOOK İNTEL YENİ İŞLEMCİSİNİ TANITTIKTAN SONRA ALANLARDA BOŞA ALMIŞ GİBİ OLACAK TABİ TANITIRSA
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