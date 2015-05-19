Apple, Force Touch teknolojisini taşıyan 15-inç Macbook Pro modellerini satışa sundu

Apple'ın ilk olarak 12-inç'lik Retina Macbook üzerinde kullandığı ve geçtiğimiz ay içerisinde 13-inç'lik Macbook Pro'ya da eklediği Force Touch teknolojisi, bugün 15-inç'lik Macbook Pro'ya da getirildi.

Bildiğiniz üzere Force Touch teknolojisi Apple bilgisayarların trackpad birimine basınç hassasiyeti getiriyor ve bu da özellikle uygulama desteğinde önemli avantajlar sunabiliyor. Apple'ın bugün yenileyerek satışa sunduğu 15-inç'lik Retina ekranlı Macbook Pro modelleri de artık bünyelerinde Force Touch destekli trackpad taşıyor.

İki farklı versiyon halinde hazırlanan modellerden ilki 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci, 16GB 1600MHz bellek, Intel Iris Pro grafik birimi ve 256GB flaş depolama birimyle gelirken, üst model ise 2.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci, 16GB 1600MHz bellek, Intel Iris Pro ile 2GB GDDR5 AMD Radeon R9 M370X grafik birimleri ve 512GB flaş depolama birimi gibi teknik detaylarla satın alınabiliyor.

Apple'ın Force Touch teknolojisiyle yenilediği modellerden AMD Radeon R9 taşıyan 8400 TL, diğer versiyon ise 6700 TL fiyat etiketleriyle buradan satın alınabiliyor. Ürünler maksimum bir hafta içerisinde teslim edilebiliyor.





http://thenextweb.com/apple/2015/05/19/apple-updates-15-inch-retina-macbook-pro-adds-force-touch-starting-at-1999/