Apple, Galaxy Nexus davasına S3, Note ve Note 10.1 modellerinin eklenmesini de talep etti

Haber Editörü
Apple'ın Samsung'dan 1 milyar dolar tazminat kazandığı davanın haricinde, Galaxy Nexus'a satış yasağı koydurttuğu başka bir patent davası daha ABD'de devam ediyor.
Samsung temyize gittiği için Nexus modelinin satışına, son karar çıkana kadar izin verilmişti.
Bu davada Apple 8 farklı patenti ihlal ettiği gerekçesiyle, Galaxy Nexus dahil pek çok cihaza yasaklama talep ediyor. Bu patentlerin önemlileri ise uygulamaların kişisel verileri algılayabilmesi, kaydırarak kilit açma, evrensel arama fonksiyonu ve kelime tamamlama şekline sayılabilir.
Uygulamaların kişisel verileri algılaması patenti geçen yıl HTC cihazlarına açılan davanın da temelini oluşturmuştu.
Apple'ın talebiyle birlikte yasak kapsamına alınması istenen cihazlar şu şekilde sıralanıyor :
Galaxy S III, Galaxy S III – Verizon, Galaxy Note, Galaxy S II Skyrocket, Galaxy S II Epic 4G Touch, Galaxy S II, Galaxy S II - T-Mobile, Galaxy S II - AT&T, Galaxy Nexus, Illusion, Captivate Glide, Exhibit II 4G, Stratosphere, Transform Ultra, Admire, Conquer 4G ve Dart akıllı telefonları, Galaxy Player 4.0 ve Galaxy Player 5.0 medya oynatıcıları, Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 7.0 Plus ve Galaxy Tab 8.9 tabletleri.
Mahkeme talebi değerlendirerek, ilerleyen haftalarda kararını açıklayacak.
http://www.appleinsider.com/articles/12/08/31/apple_adds_samsungs_flagship_galaxy_s_iii_galaxy_note_to_amended_galaxy_nexus_complaint.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evrensel arama fonksiyonu da dediği yanılmıyorsam işte arama bölümüne bir şey yazınca yanlızca internet sitesi değil işte telefonundaki uygulamayıda arama sonucuna getiriyor. img.donanimhaber.com/...
Yahu böyle patentler mi olur arkadaş? Kim kaptı yarışına döndü iyice. Benim elimde güç olsaydı patentleri yeniden düzenlemek için birlik oluştururdum.
Apple kesinlikle patentleri kötüye kullanıyor.
Antipatik bir firma olmaktan ne zaman çıkıcak, imkansız heralde.