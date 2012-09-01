Apple, Galaxy Nexus davasına S3, Note ve Note 10.1 modellerinin eklenmesini de talep etti

Apple'ın Samsung'dan 1 milyar dolar tazminat kazandığı davanın haricinde, Galaxy Nexus'a satış yasağı koydurttuğu başka bir patent davası daha ABD'de devam ediyor.





Samsung temyize gittiği için Nexus modelinin satışına, son karar çıkana kadar izin verilmişti.





Bu davada Apple 8 farklı patenti ihlal ettiği gerekçesiyle, Galaxy Nexus dahil pek çok cihaza yasaklama talep ediyor. Bu patentlerin önemlileri ise uygulamaların kişisel verileri algılayabilmesi, kaydırarak kilit açma, evrensel arama fonksiyonu ve kelime tamamlama şekline sayılabilir.





Uygulamaların kişisel verileri algılaması patenti geçen yıl HTC cihazlarına açılan davanın da temelini oluşturmuştu.





Apple'ın talebiyle birlikte yasak kapsamına alınması istenen cihazlar şu şekilde sıralanıyor :





Galaxy S III, Galaxy S III – Verizon, Galaxy Note, Galaxy S II Skyrocket, Galaxy S II Epic 4G Touch, Galaxy S II, Galaxy S II - T-Mobile, Galaxy S II - AT&T, Galaxy Nexus, Illusion, Captivate Glide, Exhibit II 4G, Stratosphere, Transform Ultra, Admire, Conquer 4G ve Dart akıllı telefonları, Galaxy Player 4.0 ve Galaxy Player 5.0 medya oynatıcıları, Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 7.0 Plus ve Galaxy Tab 8.9 tabletleri.





Mahkeme talebi değerlendirerek, ilerleyen haftalarda kararını açıklayacak.