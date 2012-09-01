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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Galaxy Nexus davasına S3, Note ve Note 10.1 modellerinin eklenmesini de talep etti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Samsung'dan 1 milyar dolar tazminat kazandığı davanın haricinde, Galaxy Nexus'a satış yasağı koydurttuğu başka bir patent davası daha ABD'de devam ediyor.

Samsung temyize gittiği için Nexus modelinin satışına, son karar çıkana kadar izin verilmişti.

Bu davada Apple 8 farklı patenti ihlal ettiği gerekçesiyle, Galaxy Nexus dahil pek çok cihaza yasaklama talep ediyor. Bu patentlerin önemlileri ise uygulamaların kişisel verileri algılayabilmesi, kaydırarak kilit açma, evrensel arama fonksiyonu ve kelime tamamlama şekline sayılabilir.

Uygulamaların kişisel verileri algılaması patenti geçen yıl HTC cihazlarına açılan davanın da temelini oluşturmuştu. 

Apple'ın talebiyle birlikte yasak kapsamına alınması istenen cihazlar şu şekilde sıralanıyor : 

Galaxy S III, Galaxy S III – Verizon, Galaxy Note, Galaxy S II Skyrocket, Galaxy S II Epic 4G Touch, Galaxy S II, Galaxy S II - T-Mobile, Galaxy S II - AT&T, Galaxy Nexus, Illusion, Captivate Glide, Exhibit II 4G, Stratosphere, Transform Ultra, Admire, Conquer 4G ve Dart akıllı telefonları, Galaxy Player 4.0 ve Galaxy Player 5.0 medya oynatıcıları, Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 7.0 Plus ve Galaxy Tab 8.9 tabletleri.

Mahkeme talebi değerlendirerek, ilerleyen haftalarda kararını açıklayacak.


http://www.appleinsider.com/articles/12/08/31/apple_adds_samsungs_flagship_galaxy_s_iii_galaxy_note_to_amended_galaxy_nexus_complaint.html Yorum Yaz
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myhotyro 7 yıl en beğenilen
Ekrem abimiz Japonyada kaybettikleri davaya hiç değinmezken, Appleın kendi evinde kazandığı şikeli dava ile ilgili haberi hemen yapıvermiş.
Yanıtla +58
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erci501 7 yıl
Elmaya kalsa tüm samsung ürünlerini yasaklamaya kalkar çamaşır makinelerini bile sonuçta o da dikdörtgen
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Farwynd 7 yıl
Ya ben bu patentleri anlamıyorum. Kelime tamamlama diye patent mi olur arkadaş biz yıllardır bunu kullanıyoruz?
Evrensel arama fonksiyonu da dediği yanılmıyorsam işte arama bölümüne bir şey yazınca yanlızca internet sitesi değil işte telefonundaki uygulamayıda arama sonucuna getiriyor. img.donanimhaber.com/...
Yahu böyle patentler mi olur arkadaş? Kim kaptı yarışına döndü iyice. Benim elimde güç olsaydı patentleri yeniden düzenlemek için birlik oluştururdum.
Apple kesinlikle patentleri kötüye kullanıyor.
Antipatik bir firma olmaktan ne zaman çıkıcak, imkansız heralde.
Ya ben bu patentleri anlamıyorum. Kelime tamamlama diye patent mi olur arkadaş biz yıllardır bunu kullanıyoruz?Evrensel arama fonksiyonu da dediği yanılmıy...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 7 yıl
amma ağladın be apple
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DH Misafiri 7 yıl
S3 gibi kullanıcısını anlayan tlf u yasaklatma talebinin nedenine bakarmisin.Ne kayan kilit mis ne evrensel arama imiş ya . Ulan dokunmatik ekran kaymadan kilit nasıl açılır .. ulan aramanın babası google be...ya bu ppatent leri sana verende kabahat elma...allahtan dokunmatik ekranınpatentini almad ı elma düşünsenize tüm tl f lar elma ve 5000 lira.... kullanıcısını sınırlama yan android yasak ci elma ya kaybetmesi mümkün değil rahat olun arkadaşlar... özgürlüğün kaybettiği ne zaman görülmüş..
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BlackeR 7 yıl
yıllar önce sempati duyduğum mac ine hasta olduğum bir firmaydı bu epıl. ama şimdi öyle mi? yeryüzünde nefret ettiğim tek şirket oldu kendisi. çok antipatiksin epıl senin ben...
samsung fanı (aslında hiç bişeyin fanı) falan değilim, sallamam hiçbirini de...
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xYaKuBux 7 yıl
Reklamın iyisi kötüsü olmaz . Yakın zamanda i5 tanıtılacak. Belki çok fazla bir şey katamayacaklar piyasaya , bari diğer firmaların taklitçi olduklarını yansıtabilirsek bu satışlarımızda artışa neden olabilir. Örnek vermek gerekirse. Note almayı ya da S3 almayı düşünen bir kullanıcı olduğunu düşünelim. ve i5 de merak ediyor olsun. Bu beklenti sürecinde bu yasaklamaları gördüğü sürece ürünü alıp sonraki süreçte desteğin çekilmesi endişesiyle i5 e kayma ihtimali doğabilir. ve bu şekilde düşünebilecek milyonlarda olabileceği kanısındayım. Sonuçta patent davaları rakip firmaların uçup gitmesine dur demek içinde açılır. Apple bu konuda samsung un belini bükmek istiyor. ve ilginçtir bu durum ürün tanıtılmasına yakın daha da bir artış gösterdi .
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byeblade 7 yıl xYaKuBux
xYaKuBux
Reklamın iyisi kötüsü olmaz . Yakın zamanda i5 tanıtılacak. Belki çok fazla bir şey katamayacaklar piyasaya , bari diğer firmaların taklitçi olduklarını yansıtabilirsek bu satışlarımızda artışa neden olabilir. Örnek vermek gerekirse. Note almayı ya da S3 almayı düşünen bir kullanıcı olduğunu düşünelim. ve i5 de merak ediyor olsun. Bu beklenti sürecinde bu yasaklamaları gördüğü sürece ürünü alıp sonraki süreçte desteğin çekilmesi endişesiyle i5 e kayma ihtimali doğabilir. ve bu şekilde düşünebilecek milyonlarda olabileceği kanısındayım. Sonuçta patent davaları rakip firmaların uçup gitmesine dur demek içinde açılır. Apple bu konuda samsung un belini bükmek istiyor. ve ilginçtir bu durum ürün tanıtılmasına yakın daha da bir artış gösterdi .

artis mi ? ne artisi ? artis ne arar la bazarda
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Starrk35 7 yıl
Haberin başlığını görür görmez Ekrem Çukurca yazısıdır bu dedim, nitekim yanılmadım.
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alaz1903 7 yıl
Elma nazik yerlere şu kaçırmaya başladı. Bu kadar antipatik bir firma yok dünya üzerinde. Samsung dükkanı kapatıp anahtarı da size versin oldu olacak.
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CyranoBer 7 yıl
Apple i eski taniyanlar icin sasirtici degil. Eskiler bilir bir donem isteyen firmalara lisans vermisti machintos bilgisayar uretmeleri icin kisa bir sure sonra ortalik Mac clonlariyla doldu. Ve tabiki performans testleri yapilmadi farz oldu tahmin edin bakalim ne oldu. Apple sonlarda toz yutmaya birkac ay sabredebildi hicbir testte ust siralara yaklasamiyordu. Sonunda sorgusuz sualsiz tum lisanslari iptal etti bir anda . Uretici firmalari dunya kadar zarara soktu onlardan urun alan insanlarin yuzune bile bakmadi. Bunun gibi baska ornekler de var. Elma kurtlari bunlari bilmez onlar daha taze zamanla gozunu acabilenler yakasini siyirir acamayanlar uyumaya devam eder.
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Frievent 7 yıl
Joyeux
Frievent
HuGeHoRRoR Çoğu arkadaş saçma sapan yorumlar yapmış. Yok apple bu kadar mi düştü felan. Empati kurmayı bilmiyorsunuz. Eğer patentini aldığınız bir fikir izinsiz kullanılıyorsa bu HİRSİZLİK tir. Ben ne apple nede başka markalara sahibim ama bu böyle ... Samsung önce davranıp patenti alsaydı ...
Patent dediğiniz kare menü ikonlari ve ekran kilidi kaydirmadan ibaret. Şu soruyu neden kendinize sormuyorsunuz o kadar firma varken Apple bir anda Samsunga neden saldirdida diğer firmalari es geçti? Aslinda cevap cok acik cunki Samsung amerika pazarinda ve global pazarda Appleyi satis anlaminda sikintiya dusurdu.. Kisaca diyorumki Apple teknoloji ile savassin samsungla sacma sapan ucuz patent numaralari ile degil. Bir tuketici olarak nasil tekellesme taraftarisinoz onuda anlamak guc..
Apple neden Samsunga saldırdı da diğer firmalara saldırmadı?Cevap: Çünkü Samsungun yaptığı ürünler Apple çakması. Kötü demiyorum ama her yönüyle çalıntı cihazlar.

Komik.. (: Nasıl bir tasrım yapmalarını bekliyorsunuz firmaların? Apple teknoloji ve yeni cihazlar ile karşılık versin Samsun'a.. Kısaca Apple ancak çıkardığı bir telefonu bir yıl sonra kıçına "S" ibaresi ekleyip küçük değişiklikler ile fahiş fiyatlara satmaktan başka hiç bir şey yapamaz. Kısaca ancak pazarlar üretemesz..
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aniceman 7 yıl
samsung da ne diye apple la uğraşır ki! senin elinde elmada olmayan a dan z ye evde kullanılan tüm cihazlara yönelik veri var. belk ide hiç bi firmada yok. yap bi evdeki tüm cihazların mobil cihazınla eşgüdüm halinde çalışacağı, tvdeki program başlayınca, çamaşır/bulaşık makinesi yıkamayı bitirince, fırında yemek pişince cebine bildirim yollayan, istersen bi tıkla çalışmasını sağladığın cihazlar çıkar... değil sadece cep piyasasında tüm ürün gruplarında satışları misliyle katlarsın. (tabi patenti elmada değildir umarım bunların!)
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