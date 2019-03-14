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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Geliştiriciler Konferansı 3-7 Haziran’da yapılacak

Bu yılın merakla beklenen konferanslarından Dünya Geliştiriciler Konferansı - WWDC 2019 tarihleri belli oldu. Konferans 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın en büyük, teknoloji dünyasının ise önemli etkinliklerinden birisi olan Dünya Geliştiriciler Konferansı - WWDC 2019 için takvim açıklandı. 3 Haziran tarihinde başlayacak olan etkinlik 7 Haziran günü sona erecek.

WWDC 2019 ne zaman yapılacak?

Bu yıl 30. kez düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı konferansı iPhone, iPad ve Apple TV için WWDC uygulaması üzerinden veya Apple Developer web sitesinden canlı olarak izlemek mümkün olacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple yazılım sistemlerinin en son sürümleri tanıtılacak. IOS 13 başta olmak üzere macOS, tvOS ve watchOS işletim sistemlerinin ne tür yenilikler sunacağını öğrenebileceğiz.

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Bu yılın programında teknik etkinlikler ve uygulamalı laboratuvarların yanı sıra, mevcut geliştirici topluluğuna ve yeni nesil uygulama geliştiricilerine parlak fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlayacak bilgi ve araçları sunacak konuk konuşmacılar yer alıyor. 

Geliştiriciler bugünden itibaren 20 Mart günü Pasifik Saatiyle 17:00’a kadar WWDC web sitesi üzerinden bilet almak için başvuru yapabilirler. Biletler rastgele seçim yöntemiyle dağıtılacak ve başvurularının durumu geliştiricilere 21 Mart günü Pasifik Saatiyle 17:00’a kadar bildirilecek.

Öğrenciler Apple geliştirici topluluğunun vazgeçilmez bir bölümünü oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl WWDC, 41 farklı ülkeden öğrenci geliştiricilerin katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl sunulacak yaklaşık 350 burs olanağıyla tüm STEM kuruluşlarının öğrencilerine ve üyelerine ücretsiz WWDC bileti kazanma fırsatı verilecek. Başvuru süreciyle ilgili bilgilere WWDC web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl ülkemizden Nadin Tamer burs kazanma başarısını elde etmişti.

 

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dr20mouse 2 ay
Bu sefer umarım iOS 13'e tam işlevsel dosya yöneticisi gelir.
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csh 2 ay
WWDC 2019'da yeni macOS (10.15 versiyonu), yeni iOS (13) ve yeni Mac Pro (notebook olan degil, workstation olan siyah silindir Mac Pro'nun yeniden dizayn edilmis olani) tanitilmasi bekleniyor.
Ayrintilar icin macrumors.com/... adresine bakabilirsiniz.
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