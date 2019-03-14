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The Division 2 sistem gereksinimleri belli oldu

Yarın itibariyle piyasaya çıkacak olan The Division 2 oyunun sistem gereksinimleri netleşti. Resmi sayfasında yayınlanan bilgilere göre en düşük Radeon R9 270 veya GeForce GTX 670 ekran kartı yeterli.
2 ay
4,1b
1
5
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce erken erişime açılan ve dev boyuttaki ilk gün güncellemesi ile çok konuşulan Tom Clancy serisinin yeni oyunu The Division 2 için sistem gereksinimleri belli oldu. 4K çözünürlükte çıta iyice yükseliyor.

Yarın piyasada
 

15 Mart itibariyle satışa çıkacak olan yılın en çok beklenen yapımlarından The Division 2 oyununda Massive Entertainment tarafından geliştirilen Snowdrop motoru kullanılıyor. Snowdrop motoru DX12 entegrasyonu ile belirli senaryolarda fps oranlarını yükseltiyor.

Ayrıca Bkz. "Motorola Razr orta seviye donanım barındıracak"

Verilen bilgilere göre The Division 2 oyununda en düşük sistem gereksinimi Radeon R9 270 veya GeForce GTX 670 ekran kartı üzerinde şekilleniyor. 8GB RAM ve 2GB grafik belleği yanında en az AMD FX-6350 veya Intel Core i5-2500K işlemcisi gerekiyor. Bu konfigürasyonda Full HD 30fps performans elde edilebiliyor.

Full HD 60fps performans isteyenler ise en düşük Radeon RX 480 veya GeForce GTX 970 ekran kartı tercih etmek zorunda. İşlemci tarafında ise en düşük Ryzen 5 1500X veya Core i7-4790 gerekiyor.

4K 60fps sınırına çıktığımız zaman ise amiral gemileri devreye giriyor. Hali hazırda en üst seviyede olan AMD Radeon VII veya GeForce RTX 2080 Ti ekran kartları 4K için gerekli. İşlemci tarafında ise Ryzen 7 2700X veya Core i9-7900X yer alıyor. 2K ve 4K oyunlar için 16GB RAM isteniyor. The Division 2 oyunu ülkemizde de 240TL seviyesinden başlayan fiyatlarla ön siparişe devam ediyor.

 

https://www.techpowerup.com/253571/the-division-2-system-requirements-outed-rx-480-enough-for-1080p-60-fps-dx12-renderer-offers-much-improved-performance Yorum Yaz
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shockwave error 2 ay en beğenilen
Bu kadar sallabaş gereksinimler olamaz ya..
2K 60fps için ryzen 7 1700 / gtx 1070 demiş gayet makul..
4K 60fps için ise en tek seçenek 2080TI'ı çakmış direk. Daha düne kadar 2080TI vardı sanki. 1080TI, 1080 veya 2070, 2080 kurtarmıyor yani?
Bu kadar sallabaş gereksinimler olamaz ya..2K 60fps için ryzen 7 1700 / gtx 1070 demiş gayet makul..4K 60fps için ise en tek seçenek 2080TI'ı çakmış di...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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iamburak 2 ay
Betada 2GB GTX 770 ile mediumda 15-30 fps aralarında gezmiştim. Herşeyi lowa aldığımda 40-60 arasına çıkmıştı.
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Seyrim 2 ay
İyi, bilgisayar hala kaldırıyor..
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Rachsuchtig 2 ay
Işte bu yüzden Stream servislerine ihtiyaç var. Oyunlar yüksek donanımlı sunucularda akarken bize sadece oynaması kalacak. Donanım vs. düşünmeyecegiz
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shockwave error 2 ay en beğenilen
Bu kadar sallabaş gereksinimler olamaz ya..
2K 60fps için ryzen 7 1700 / gtx 1070 demiş gayet makul..
4K 60fps için ise en tek seçenek 2080TI'ı çakmış direk. Daha düne kadar 2080TI vardı sanki. 1080TI, 1080 veya 2070, 2080 kurtarmıyor yani?
1 Yanıt Yanıtla +12
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Ferucci 2 ay shockwave error
1080Ti yüksek grafik oyunlarda 4k'da 60fps çoğu zaman veremiyordu zaten sürpriz değil
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