Apple, Haritalar uygulamasındaki hataları düzeltmeye başladı





iOS6 ile birlikte sunduğu haritalar uygulamasının yetersizliği yüzünden olumsuz yöndeki birçok eleştiriye maruz kalan Apple, hataları düzeltmek için ilk adımları atmaya başladı.





Apple'ın Harita uygulaması üzerinde düzeltme yaptığı yerler arasında Özgürlük Anıt'ı ve Brooklyn Köprüsü gibi mekanlarda yer aldı. Geçtiğimiz hafta Tim Cook'un belirttiği gibi uygulamadaki hatalar hızlı bir şekilde kapatmaya çalışılsa da, bu durum şirketin harita servislerinde iyi bir hizmet verebilmek için uzun bir süre çalışması gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Ancak şirket, haritalarındaki hataları daha hızlı düzeltmek adına kullanıcılarından da yardım alıyor ve kullanıcıların bildirmiş oldukları hataları da düzeltmeye devam ediyor.

ABD dışında sunmuş olduğu haritada birçok rakip harita servisinin gerisinde kalan şirketin harita servisleri konusunda kullanıcılarını memnun etmek için daha ne gibi adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar iOS6 kullanıcılarına alternatif harita servislerinin önerilmeye devam edildiğini de belirtmekte fayda var.

http://www.macrumors.com/2012/10/05/apples-3d-maps-and-imagery-seeing-incremental-improvements/