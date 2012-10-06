Apple, Haritalar uygulamasındaki hataları düzeltmeye başladı

Haber Editörü
iOS6 ile birlikte sunduğu haritalar uygulamasının yetersizliği yüzünden olumsuz yöndeki birçok eleştiriye maruz kalan Apple, hataları düzeltmek için ilk adımları atmaya başladı.
Apple'ın Harita uygulaması üzerinde düzeltme yaptığı yerler arasında Özgürlük Anıt'ı ve Brooklyn Köprüsü gibi mekanlarda yer aldı. Geçtiğimiz hafta Tim Cook'un belirttiği gibi uygulamadaki hatalar hızlı bir şekilde kapatmaya çalışılsa da, bu durum şirketin harita servislerinde iyi bir hizmet verebilmek için uzun bir süre çalışması gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Ancak şirket, haritalarındaki hataları daha hızlı düzeltmek adına kullanıcılarından da yardım alıyor ve kullanıcıların bildirmiş oldukları hataları da düzeltmeye devam ediyor.
ABD dışında sunmuş olduğu haritada birçok rakip harita servisinin gerisinde kalan şirketin harita servisleri konusunda kullanıcılarını memnun etmek için daha ne gibi adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar iOS6 kullanıcılarına alternatif harita servislerinin önerilmeye devam edildiğini de belirtmekte fayda var.
http://www.macrumors.com/2012/10/05/apples-3d-maps-and-imagery-seeing-incremental-improvements/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende google yoneticisi olsaydim avcunu yala derdim
Harita icin ulke bazinda anlasma yapmaki apple. Yani gelecek turkiye den basarsoftla anlasacak. Yoksa daha uzun yillar kotu harita goruruz.
Ne demek istedigimi 3 yildir tomtom ile basarsoft haritasini karsilastiran herkes anlayacaktir.
ios5 te haritamda heryeri bulabiliyordum gittiğim yerlere iğne koyabiliyordum şimdi yine iğne var ama hiçbir yer bulamıyorum lanet olsun yapacakları işe.
zamanla düzeltiyorlar deyip durmayın,apple gibi büyük bir firma tam anlamıyla yaptıktan sonra bunu piyasaya sürmesi gerekirdi.
a5 cihazlar için sürüm düşürme çıktığı an kurtulucam şu kahrolası ios6'dan
Ancak veri kullanımındaki diğerlerinin kat be kat altında kalması Apple'a büyük bir artı kazandırıyor.Düzeltilen özgürlük heykeli anıtına da bakarsak düzeltilen kısmın ne kadar harika ve istenilen harita düzeyine yakın olduğunu görebilirsiniz.Çok değil yaklaşık 3 ay sonra Amerika ve diğer büyük şehirlerde,6 aya kadar da dünyanın büyük bir çoğunluğunda en iyi harita olacağını düşünüyorum.
Not:1 s3 fan'ı olarak şimdiden kıskandığımı söyleyebilirim :D
Bir alette ios 5.1.1 de kaldım, diğerinde ios 6 ya geçtim.
Sonraki update i beklemek daha mantıklı gibi.
Bu arada Türkiye'de olmayan özellikler için şuraya bakabilirsiniz, hangi ülkede hangi hizmet var görün.
apple.com/...
google maps de yopk zaten. şimdi yandex indirdim. around me ye gerek kalmadan etrafta ne var ne yok çıkarıyor. etrafındaki noterleri bile telefon numaraları ile bulabiliyorsun. anlık trafik ve sokaka görüntüleri de var.
geçen bursa da yandex in sokak görünümü çekimini yapan aracını gördüm. adamlar tr ye yatırım yapıyor. bence bu politikaları uygulama kullanılarak ödüllendirilmeli. en azından gmaps gelene kadar.