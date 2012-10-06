Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Haritalar uygulamasındaki hataları düzeltmeye başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
40
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iOS6 ile birlikte sunduğu haritalar uygulamasının yetersizliği yüzünden olumsuz yöndeki birçok eleştiriye maruz kalan Apple, hataları düzeltmek için ilk adımları atmaya başladı.

Apple'ın Harita uygulaması üzerinde düzeltme yaptığı yerler arasında Özgürlük Anıt'ı ve Brooklyn Köprüsü gibi mekanlarda yer aldı. Geçtiğimiz hafta Tim Cook'un belirttiği gibi uygulamadaki hatalar hızlı bir şekilde kapatmaya çalışılsa da, bu durum şirketin harita servislerinde iyi bir hizmet verebilmek için uzun bir süre çalışması gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Ancak şirket, haritalarındaki hataları daha hızlı düzeltmek adına kullanıcılarından da yardım alıyor ve kullanıcıların bildirmiş oldukları hataları da düzeltmeye devam ediyor. 
ABD dışında sunmuş olduğu haritada birçok rakip harita servisinin gerisinde kalan şirketin harita servisleri konusunda kullanıcılarını memnun etmek için daha ne gibi adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar iOS6 kullanıcılarına alternatif harita servislerinin önerilmeye devam edildiğini de belirtmekte fayda var.

http://www.macrumors.com/2012/10/05/apples-3d-maps-and-imagery-seeing-incremental-improvements/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayranim 7 yıl
İşletme nasıl ekleyebiliriz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile75 7 yıl
Eminim Amerika'da ki kullanıcılar bu yorumların tam tersini yazıyordur; tabi haklı olarak. Çok acele edildi ve gereksizdi. Ben Apple yöneticisi olsam Google ile el ele verirdim...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vitor reis 7 yıl Smile75
ErennIsk
Eminim Amerika'da ki kullanıcılar bu yorumların tam tersini yazıyordur; tabi haklı olarak. Çok acele edildi ve gereksizdi. Ben Apple yöneticisi olsam Google ile el ele verirdim...

Bende google yoneticisi olsaydim avcunu yala derdim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kujo 7 yıl
Ben harita duzeltme bildirimlerinde bulunanlari anlayamiyorum. Hakikaten fanboy olmak sanirim bu. Adamlar bes kurus indirim mi yapiyor size? Ustelik bu sistemin niye islemeyecehini de anlatayim. Tomtom mantigi bu. Yani kullanicilar yollasin onlarda duzeltsin. Ama soyle bir problem oluyor. Olayi sabote etmek isteyen birileri yanlis duzeltmeler vs yapabiliyor. Ustelik bu sayi arttiginda senin o ovundugun duzetmeler basa bela olur.
Harita icin ulke bazinda anlasma yapmaki apple. Yani gelecek turkiye den basarsoftla anlasacak. Yoksa daha uzun yillar kotu harita goruruz.
Ne demek istedigimi 3 yildir tomtom ile basarsoft haritasini karsilastiran herkes anlayacaktir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webislander 7 yıl
bence boş işlerle uğraşıyorlar.
ios5 te haritamda heryeri bulabiliyordum gittiğim yerlere iğne koyabiliyordum şimdi yine iğne var ama hiçbir yer bulamıyorum lanet olsun yapacakları işe.
zamanla düzeltiyorlar deyip durmayın,apple gibi büyük bir firma tam anlamıyla yaptıktan sonra bunu piyasaya sürmesi gerekirdi.
a5 cihazlar için sürüm düşürme çıktığı an kurtulucam şu kahrolası ios6'dan
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leopard10 7 yıl
sokak gorunumunu yok yanarim yanarim ona yanarim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yan Sanayi 7 yıl
Apple kendi haritalarına "pat diye geçerek" iyi mi etti kötü mü etti bilemem.
Ancak veri kullanımındaki diğerlerinin kat be kat altında kalması Apple'a büyük bir artı kazandırıyor.Düzeltilen özgürlük heykeli anıtına da bakarsak düzeltilen kısmın ne kadar harika ve istenilen harita düzeyine yakın olduğunu görebilirsiniz.Çok değil yaklaşık 3 ay sonra Amerika ve diğer büyük şehirlerde,6 aya kadar da dünyanın büyük bir çoğunluğunda en iyi harita olacağını düşünüyorum.
Not:1 s3 fan'ı olarak şimdiden kıskandığımı söyleyebilirim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackmagicman 7 yıl
Ben 4s imı iOS6 ya geçirdim ve pişmanım antep e gittim Ankara'ya gittim Apple maps hep yanlış yere yönlendirdi. Google maps e hasret kaldım acilen app ini bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 7 yıl
Düzeltemeler daha ancak Amerika'ya geliyor. Yani Türkiye ile daha az ilgileneceklerdir harita konusunda. Sokaklar vs bile eksik TR de.
Bir alette ios 5.1.1 de kaldım, diğerinde ios 6 ya geçtim.
Sonraki update i beklemek daha mantıklı gibi.
Bu arada Türkiye'de olmayan özellikler için şuraya bakabilirsiniz, hangi ülkede hangi hizmet var görün.
apple.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
386sx25 7 yıl
harita kötüden öte. rezalet. yakındaki bankaları aramak itiyorum en yakın yalova gösteriyor :)

google maps de yopk zaten. şimdi yandex indirdim. around me ye gerek kalmadan etrafta ne var ne yok çıkarıyor. etrafındaki noterleri bile telefon numaraları ile bulabiliyorsun. anlık trafik ve sokaka görüntüleri de var.

geçen bursa da yandex in sokak görünümü çekimini yapan aracını gördüm. adamlar tr ye yatırım yapıyor. bence bu politikaları uygulama kullanılarak ödüllendirilmeli. en azından gmaps gelene kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 7 yıl
Google denizaltı fotografları çekmeye başladı bunlar hala kara yollarının fotograflarını çekiyor. Daha fazla küçük düşüremezdi kendini Apple.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FDC9156E7 7 yıl
Özgürlük heykeli düzelmiş. Vay be! Adamlar aşmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurakTirpanli 7 yıl
Gerçekten kötü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThePoseidon 7 yıl
biraz geç olmadı mı??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +75 .TT. +44 V4LKyR +39 Alkolog +38 AskN0More +29 tobepeople +27 onkuba +27 crazywinner3 +25 Giresunlufuk +20 Robinson_Crusoe +20
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1928 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, ios ve
2 etiket daha uygulama haber haritalar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 2si1: Bilgi dolu yeni nesil Teknoloji ve Oyun Programı video şov 05.10.2012 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim