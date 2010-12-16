Apple Mac App Store 6 Ocak'ta açılıyor

Apple merakla beklenen Mac App Store için açılış tarihini açıklayarak, uygulama mağazasının 6 Ocak itibariyle kullanıcılarının hizmetine sunulacağını doğrulamış oldu. Mac OS X işletim sisteminin 10.6 sürüm numaralı Snow Leopard versiyonuna sahip Mac serisi tüm bilgisayarlardan ulaşılabilecek uygulama mağazası, en azından ilk etapta 90 ülkeden erişilebilecek.

Eğitim, Oyun, Grafik ve Tasarım ile Araçlar gibi çeşitli kategoriler altında ücretli ve ücretsiz çok sayıda uygulama sunulacağı duyurulurken, mağazanın kaç adet uygulama ile açılış yapacağı ise açıklanmadı. Tüketici Elektroniği Fuarı 2011 ile birlikte hizmete girecek Mac App Store için kullanıcıların Mac OS güncellemesi yapması gerekecek.