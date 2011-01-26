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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mac OS X 10.6.7'nin ikinci derlemesini yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,5b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Önümüzdeki yaz Mac OS X: 10.7 Lion'ı satışa sunmaya hazırlanan Apple, işletim sisteminin mevcut sürümü Snow Leopard üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Snow Leopard'ın 7.büyük güncellemesinin ilk derlemesini geçtiğimiz günlerde geliştiricilere sunan Cupertino'lu, 10.6.7'nin ikinci derlemesi 10J846'ı yayınladı.

Apple, diğer derlemede olduğu gibi, geliştiricilerden 10J846'ı test ederken AirPort, Bonjour, SMB ve Grafik sürücülerine odaklanmalarını, ayrıca, Mac AppStore'u da test etmelerini de talep ediyor.

Mac OS X Snow Leopard'ın son güncellemesinin yakın zaman içersinde son kullanıcıya yayınlanması bekleniyor.


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Batuist 8 yıl
Hep merak etmişimdir bu mac os x için arka planda çalışan kaç yazılım geliştiricinin olduğunu..
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andromeda9 8 yıl
ben kurdum hackintosum'a ve sanırım safarı biraz daha hızlı gibi geldi 10.6.7 biraz daha stabil sanki belkide yeni format attığum içindir ama sistemi ilk kullanışımda bariz bir şekilde uygulamalar daha hızlı
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Algenthor 8 yıl
mouse sorununu gidermislerdir diye umuyorum
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ArdilesS 8 yıl
10.6.6 sorunlu geldi. Bakalım 10.6.7 nasıl olucak
Haber için teşekkürler Shady
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