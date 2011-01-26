Apple, Mac OS X 10.6.7'nin ikinci derlemesini yayınladı

Önümüzdeki yaz Mac OS X: 10.7 Lion'ı satışa sunmaya hazırlanan Apple, işletim sisteminin mevcut sürümü Snow Leopard üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Snow Leopard'ın 7.büyük güncellemesinin ilk derlemesini geçtiğimiz günlerde geliştiricilere sunan Cupertino'lu, 10.6.7'nin ikinci derlemesi 10J846'ı yayınladı.

Apple, diğer derlemede olduğu gibi, geliştiricilerden 10J846'ı test ederken AirPort, Bonjour, SMB ve Grafik sürücülerine odaklanmalarını, ayrıca, Mac AppStore'u da test etmelerini de talep ediyor.

Mac OS X Snow Leopard'ın son güncellemesinin yakın zaman içersinde son kullanıcıya yayınlanması bekleniyor.