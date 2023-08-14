Apple M3 Ultra'dan ilk bilgiler geldi: Rakipsiz olacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, M3 işlemcili güncellenmiş MacBook Air, Pro ve Mac Studio modelleri için kolları sıvadı. Öyle ki mevcut raporlar, önümüzdeki Ekim ayına işaret ediyor. Son olarak deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, M3 Ultra'nın bazı özelliklerine açıklık getirdi. İddialara göre "M3 Ultra", rakipsiz bir performans sunacak.

Apple M3 Ultra'dan ilk bilgiler geldi

Bugün Apple'a yakınlığı ile tanınan Mark Gurman,Power On bülteninin son sayısında M3 Ultra'nın çekirdek sayısı gibi bazı önemli detaylarına değindi. Buna göre yeni işlemcinin CPU çekirdeklerinde büyük bir artış sunacağını bildiriyor. İşte Gurman'a göre M3 Ultra'nın bildirilen özellikleri:

Temel M3 Ultra özellikleri : 24 performans çekirdeği ve sekiz verimlilik çekirdeği ile 32 çekirdekli CPU, 64 çekirdekli GPU

: 24 performans çekirdeği ve sekiz verimlilik çekirdeği ile 32 çekirdekli CPU, 64 çekirdekli GPU Üst düzey M3 Ultra özellikleri: 24 performans çekirdeği ve sekiz verimlilik çekirdeği, 32 çekirdekli CPU, 80 çekirdekli GPU

24 performans çekirdeği ve sekiz verimlilik çekirdeği, 32 çekirdekli CPU, 80 çekirdekli GPU Temel M2 Ultra yapılandırması : 16 performans çekirdeği ve sekiz verimlilik çekirdeği ile 24 çekirdekli CPU, 60 çekirdekli GPU

: 16 performans çekirdeği ve sekiz verimlilik çekirdeği ile 24 çekirdekli CPU, 60 çekirdekli GPU Üst düzey M2 Ultra özellikleri: 16 performans çekirdeği ve sekiz verimlilik çekirdeği ile 24 çekirdekli CPU, 76 çekirdekli GPU

Gurman tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, M3 Ultra'da çekirdek sayılarının 24P+8E olmak üzere 32'ye kadar ulaşacağını görüyoruz. Bu rakamlar, mevcut M2 Ultra'ya kıyasla yüzde 50'lik bir artışı temsil ediyor. Ancak GPU çekirdeklerinde büyük bir farklılık bulunmadığını belirtelim. Temel M3 Ultra'da 64 çekirdek, üst sürümde ise 80 çekirdekli GPU'ya yer verilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca M3 işlemcili Mac'lerin bellek miktarında da değişimler bekleniyor. Bildiğiniz gibi M2 işlemcili mevcut MacBook Pro, 16 GB, 32 GB, 64 GB ve 96 GB seçeneklere sahip. Gurman ise, Apple'ın 36 GB ve 48 GB RAM'e MacBook Pro modellerini dahili olarak test ettiğini belirtiyor.

iPhone SE 4 netleşmeye başladı: OLED ekran ve daha fazlası 23 sa. önce eklendi

M3 Ultra hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak mevcut raporlar, M3 işlemcili yeni MacBook Air 13 inç, Touch Bar özellikli MacBook Pro 13 inç ve yeni iMac 24 inç için Ekim ayına işaret ediyor. M3 Pro ve M3 Max işlemcili MacBook Pro 14 inç / 16 inç ve M3 Ultra'ya sahip Mac Pro ve Mac Studio ise 2024 yılında karşımıza çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.