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Apple, MacBook Air'da daha hızlı SSD sürücüsüne geçiş yapabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple kısa bir süre önce ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modeei MacBook Air'da güncelemeye giderek Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformuna geçiş yaparak popüler modeline performansı dopingi yapmıştı. Ancak gelen bilgilere göre Apple bununla yetinmeyerek depolama sürücüsü tarafında da yeni bir güncelleme yapabilir.
SSD sürücüsü olarak uzunca bir süre Toshiba çözümlerini kullanan ancak geçtiğimiz ayında Samsung ürünlerine adapte olmaya başlayan Apple, MacBook Air'da, Samsung'un PM810 SSD'sinin özel bir versiyonunu kullanıyor ancak 9to5 Mac sitesinin haberine göre Apple, birkaç gün önce anons edilen yüksek performanslı PM830 SSD sürücüsüne geçebilir.
Yapılan testlere göre şu anki sürücü 260MB/saniye seviyesinde okuma ve 209MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunarken, geçilmesi planlanan PM830 ise 500MB/saniye seviyesinde okuma ve 350MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunabiliyor. SATA-III uyumlu olan sürücü,   daha yüksek IOPS değerleri ile performansa ciddi katkı yapacak gibi görünüyor.
Samsung yaptığı açıklamayla PM830 sürücüsünün OEM iş ortaklarına satmaya başladığını belirtmiş ancak bu iş ortaklarının kimler olduğuna değinmemişti. Henüz Apple tarafından herhangi bir yorumun yapılmadığı bu gelişmenin gerçeğe dönüşmesi halinde, MacBook Air kendi sınıfında,  depolama sürücüsü en hızlı dizüstü bilgisayar unvanını da alabilir.

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IceRulez 8 yıl en beğenilen
nerdeyse 2 kat hız farkı var geçiş yapacak tabi elmasını yiyemediğim apple'ım
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Rainbow6 8 yıl
apple genelde varolan bi urune guncellemeye giderse o urunun fiyatini sabit tutar herhangi bi fiyat degisikligi olacagini sanmiyorum( ipad, cikacak olan iphone5 , ici tamamen degisen macbook air hep ayni fiyat )
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Adoring 8 yıl
3 milyarlık mac booklara o kadar olsun artık
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Ersin Özbükey 8 yıl
Biraz daha insaflı davranarak SATA 6 Gbps destekli SSD sunmaları fena fikir değil. Hiç değilse cihazın hakkını verirler. Apple kullanıcıları alışıktır, 3'e 5'e bakmazlar. Şu durumda bakmasınlar da zaten. Gerçekten iyi tercih olur.

Bakarsınız tek kuruş zam olmadan gerçekleşir bu. Hiç belli olmaz
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Anonymous 8 yıl
apple her zaman en iyisini çıkarmaktan yana firma bunu prensip haline getirdi.
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Stanislas Xavier 8 yıl
Benim anlamadığım ilkinde okuma 260 yazma 209 yani çok fark yok arada ama yenisinde 500 ile 350 neden fark bu kadar fazla.. Gerçi 350 mb yazma da fazlasıyla iyi bir rakam...
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IceRulez 8 yıl en beğenilen
nerdeyse 2 kat hız farkı var geçiş yapacak tabi elmasını yiyemediğim apple'ım
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rabbitweed 8 yıl
o yavas Toshiba SSD leri fahis fiyatlarla satarak ne kar ettiler belli degil
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