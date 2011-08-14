Apple, MacBook Air'da daha hızlı SSD sürücüsüne geçiş yapabilir

Apple kısa bir süre önce ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modeei MacBook Air'da güncelemeye giderek Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformuna geçiş yaparak popüler modeline performansı dopingi yapmıştı. Ancak gelen bilgilere göre Apple bununla yetinmeyerek depolama sürücüsü tarafında da yeni bir güncelleme yapabilir.

SSD sürücüsü olarak uzunca bir süre Toshiba çözümlerini kullanan ancak geçtiğimiz ayında Samsung ürünlerine adapte olmaya başlayan Apple, MacBook Air'da, Samsung'un PM810 SSD'sinin özel bir versiyonunu kullanıyor ancak 9to5 Mac sitesinin haberine göre Apple, birkaç gün önce anons edilen yüksek performanslı PM830 SSD sürücüsüne geçebilir.

Yapılan testlere göre şu anki sürücü 260MB/saniye seviyesinde okuma ve 209MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunarken, geçilmesi planlanan PM830 ise 500MB/saniye seviyesinde okuma ve 350MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunabiliyor. SATA-III uyumlu olan sürücü, daha yüksek IOPS değerleri ile performansa ciddi katkı yapacak gibi görünüyor.

Samsung yaptığı açıklamayla PM830 sürücüsünün OEM iş ortaklarına satmaya başladığını belirtmiş ancak bu iş ortaklarının kimler olduğuna değinmemişti. Henüz Apple tarafından herhangi bir yorumun yapılmadığı bu gelişmenin gerçeğe dönüşmesi halinde, MacBook Air kendi sınıfında, depolama sürücüsü en hızlı dizüstü bilgisayar unvanını da alabilir.