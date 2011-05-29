Apple, MacBook Air'in A5 işlemcili yeni versiyonunu test ediyor

Apple ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Intel ile yolları ayıracağı ve sistemlerinde ARM tabanlı işlemci çözümlerine yer vereceği tartışılan Apple'la ilgili olarak bu iddiaları güçlendiren bir başka haber ortaya çıktı ve firmanın, inceliği ile dikkat çeken MacBook Air isimli dizüstü bilgisayarında çift çekirdekli A5 işlemcisini test ettiği öne sürüldü.

Hali hazırda iPad 2'de kullanılan ve yakında çıkacak iPhone 5'e (isimlendirme 4S te olabilir) de güç verecek A5 işlemcisi, ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alıyor ve Imagination firması tarafından geliştirilen çok çekirdekli PowerVR SGX543MP entegre grafik birimi ile A4 işlemcisine göre 9 kat daha yüksek grafik performansı sunuyor.

A5 işlemcisinin güç verdiği MacBook Air sistemiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Kaynaklar, bu sistemin Mac OS işletim sistemini kullanan yeni bir MacBook Air türevi olabileceği gibi iOS tabanlı cihazlar için uygulama hazırlayan programcılar için planlanan yeni bir yazılım geliştirme platformu olabileceği tahminini de göz ardı etmiyorlar.

A5 işlemcili MacBook Air'la ilgili olarak altı çizilen bir diğer detay ise Thunderbolt bağlantı teknolojisi. Intel tarafından Apple işbirliği ile geliştirilen ve ilk defa 2011 model MacBook Pro modellerinde kullanılan bu teknoloji, USB 3.0 ile kıyaslandığında iki kat daha yüksek aktarımı hızına ek olarak veri ile birlikte görüntü aktarımına da olanak tanıyabiliyor. Bilindiği üzere Thunderbolt teknolojisini kullanabilmek için Intel tarafından geliştirilen üçüncü parti kontrol yongasına ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada Apple ve Intel arasında nasıl bir işbirliği olduğu henüz bilinmese de, artan rekabet koşulları çerçevesinde Intel'in, Thunderbolt teknolojisinin ARM platformundaki kullanımına nasıl bakacağı henüz bilinmiyor. Mevcut rakamlar masaya yatırıldığında, Apple'ın gelecek planlamasında etkin rol oynayacağı düşünülen önemli bir gerçek ortaya çıkıyor. Cuppertino merkezli firmanın satışlarında, kendi geliştirdiği işlemciyi kullanan ürünler (iPhone ve iPad), Intel platformunu kullanan ürünlerden (Mac serisi) daha fazla satıyor ve aradaki farkın giderek açılacağı tahmin ediliyor. Intel ise mevcut pozisyonuna güveniyor ve ARM'ın performans açısından x86 mimarisini yakalayamayacağına inanıyor. Bu noktada Apple için ARM platformuna geçiş yapmanın performans sorunları kadar yazılım uyumluluğu noktasında da bir takım sıkıntılara neden olup geçiş maliyetlerini yükselteceğine inananların sayısı da az değil.