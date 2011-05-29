Apple, MacBook Air'in A5 işlemcili yeni versiyonunu test ediyor

Apple ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Intel ile yolları ayıracağı ve sistemlerinde ARM tabanlı işlemci çözümlerine yer vereceği tartışılan Apple'la ilgili olarak bu iddiaları güçlendiren bir başka haber ortaya çıktı ve firmanın, inceliği ile dikkat çeken MacBook Air isimli dizüstü bilgisayarında çift çekirdekli A5 işlemcisini test ettiği öne sürüldü.
Hali hazırda iPad 2'de kullanılan ve yakında çıkacak iPhone 5'e (isimlendirme 4S te olabilir) de güç verecek A5 işlemcisi, ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alıyor ve Imagination firması tarafından geliştirilen çok çekirdekli PowerVR SGX543MP entegre grafik birimi ile A4 işlemcisine göre 9 kat daha yüksek grafik performansı sunuyor.
Bilindiği üzere Thunderbolt teknolojisini kullanabilmek için Intel tarafından geliştirilen üçüncü parti kontrol yongasına ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada Apple ve Intel arasında nasıl bir işbirliği olduğu henüz bilinmese de, artan rekabet koşulları çerçevesinde Intel'in, Thunderbolt teknolojisinin ARM platformundaki kullanımına nasıl bakacağı henüz bilinmiyor.
Mevcut rakamlar masaya yatırıldığında, Apple'ın gelecek planlamasında etkin rol oynayacağı düşünülen önemli bir gerçek ortaya çıkıyor. Cuppertino merkezli firmanın satışlarında, kendi geliştirdiği işlemciyi kullanan ürünler (iPhone ve iPad), Intel platformunu kullanan ürünlerden (Mac serisi) daha fazla satıyor ve aradaki farkın giderek açılacağı tahmin ediliyor.
Intel ise mevcut pozisyonuna güveniyor ve ARM'ın performans açısından x86 mimarisini yakalayamayacağına inanıyor. Bu noktada Apple için ARM platformuna geçiş yapmanın performans sorunları kadar yazılım uyumluluğu noktasında da bir takım sıkıntılara neden olup geçiş maliyetlerini yükselteceğine inananların sayısı da az değil.
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ARM de gene sistem degisikligi olacak, en dandik uygulamalirin bile powerpc-intel farkli versiyonlari var.
A5 ancak MBA de olur zaten, o zaman Lion veya SL olmaz, o zamanda iPad den farki kalmaz.
AMD iyi olabilir ama yillardir bir Intel ortakligi varken AMD ye gecis olmaz.
AMD, ARM veya A5 olursa ThunderBolt'u unutun, Intel in destekledigi cipler olmadan kullanilamaz
Sandy Bridge LV ve ULV işlemcilerle güncellenir MacBook Air'ler tahminimce. ARM'nin yeri belli. Katıp karıştırmaya gerek yok bence.
Ayrıca AMD'nin yeni nesil Fusion'ları, Llano'larla da güncellenebilir ki hiç fena olmaz. Çok iddialı geliyor Llano APU'ları.
Şu Apple konularında fanboyluk yapılmadan seviyeli düzgün bir tartışma olamayacak mı?
Çok merak ediyorum, elinden çıkmış bir projeni internette gösterirmisin?
Bir program, kaynak kod, bir yama, herhangi birşeyin var mı kendini kanıtlayabileceğin ?
DH deki mesaj sayından başka, ve her apple ve onun rakiplerinin konularında millete sataşmaktan başka bir icraatın varmıdır?
Bir icraatını göster ki, önünde saygı ile eğileyim. Bekliyorum :)
Mac kullanıcısı değilim ama yazdıkların çok bilinçsizce yazılmış cümleler.
Mac platformunda çalışan örnek uygulamalar Autocad - Photoshop vs..
ve de senin için en önem taşıyanı : Microsoft Office 2011
Ayrıntılı bilgi; microsoft.com/...
MacOS 15 sene öncede windows platformundan çok daha performanslıydı. Disket sürücüde disket formatlarken sistemi kilitlemeyen bir windows sürümü biliyormusun?
Şu foruma giriyorum, uzman birilerinin mesajlarını okur istifade ederim diye. Ama bu tür mesajlarını görünce soğuyorum forumdan.
Hangi performans karşılaştırması Allah aşkına. Windows 7'de çalışıpta Mac OS'ta çalışan bir oyun, program varmı ki performans karşılaştırıyorsun.
Windows gibi her şeye destek sağlamak zorunda olan ve bu nedenle daha fazla kod barındırması gereken bir işletim sistemi ile kendisinden başka hiçbirşeye destek sağlamayan ve doğal olarak daha hafif kod barındıran bir işletimini karşılaştırıyorsun.
Ne zaman macle ilgili haber gorsem hemen altinda ayni tartisma... Yoruma gelirsek, oyle bilgisizce seyler yazmissiniz ki daha mac os kullanmadiginiz ve yazilimdan anlamadiginiz kabak gibi ortada. Yazilim destegine gelinirse, hemen hemen butun yazilimlarin mac os da kendisi yoksa muadili var. Appstore a girip biraz mac uygulamalarini incelemenizi tavsiye ederim.
ARM nin mba ya gelecegine inanmiyorum, sandy bridge islemciyle gelecegi kanisindayim.
Konuya gelince. Bende SB işlemcili birşey çıkacağına inanıyorum. A5 falan mobil anlamda başarılı olabilir ama Mac OS'da ne düzeyde tatmin eder bilemeyiz. Gerçi Apple'da basiretsiz bir firma olmasa gerek; ki bizim düşündüklerimizi misliyle düşünüp, test ediyorlardır.
Keşke külliyen soğusanda senin gibi cahil cesaretiyle hiçbir şey bilmediğini bile belli etmeden yazı yazamayacak kadar ne okuduğu anlayamayan, hiçbirşey bilip bilmeden sallayanların yorumları ile forum sayfaları gereksiz yere işgal olmasa. Şu yazdıklarından ömrü hayatında bir bilgisayarı internet kullanmak dışında başka hiçbir iş için kullanmadığın o kadar açık ki! Ve yine yazdıklarına bakacak olursak yaş itibari ilede kaale alacağım biri gibi bile durmuyorsun..!! Lütfen soğu yaa!!!
donanimhaber.com/... bu haberi görmedin sanırım
Katılmamak elde değil. Steve Jobs'ı müritleri olarak gören bir güruh Apple'ı savunmayı ölüm kalım meselesi yapmışlar kendilerine. Geçen biri "Mac'lerde uygulamaların sistem gereksinimleri çok daha düşüktür" dedi. Cevap vermek için çok uğraşmama gerek kalmadı çünkü aklıma gelen ilk siteye girdim: www.autodesk.com
Bilin bakalım sonuç ne? AutoCAD PC sistem gereksinimlerinde 2GB bellek derken, Mac için 3GB (4GB tavsiye edilen). Denemesi bedava...
Adobe'nin Creative Suite'inin de PC'lerde daha performanslı çalıştığı bilinen bir gerçek. Siz hala rüyalarda yaşamaya devam edin. Utanmasanız Mac OS X sistem gücü harcamıyor diyeceksiniz. Hatta üstüne güç sağlıyormuş...