Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, MacBook Air'in A5 işlemcili yeni versiyonunu test ediyor

7 yıl
16,8b
1
33
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Intel ile yolları ayıracağı ve sistemlerinde ARM tabanlı işlemci çözümlerine yer vereceği tartışılan Apple'la ilgili olarak bu iddiaları güçlendiren bir başka haber ortaya çıktı ve firmanın, inceliği ile dikkat çeken MacBook Air isimli dizüstü bilgisayarında çift çekirdekli A5 işlemcisini test ettiği öne sürüldü.

Hali hazırda iPad 2'de kullanılan ve yakında çıkacak iPhone 5'e (isimlendirme 4S te olabilir) de güç verecek A5 işlemcisi, ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alıyor ve Imagination firması tarafından geliştirilen çok çekirdekli PowerVR SGX543MP entegre grafik birimi ile A4 işlemcisine göre 9 kat daha yüksek grafik performansı sunuyor.

A5 işlemcisinin güç verdiği MacBook Air sistemiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Kaynaklar, bu sistemin Mac OS işletim sistemini kullanan yeni bir MacBook Air türevi olabileceği gibi iOS tabanlı cihazlar için uygulama hazırlayan programcılar için planlanan yeni bir yazılım geliştirme platformu olabileceği tahminini de göz ardı etmiyorlar.


 
A5 işlemcili MacBook Air'la ilgili olarak altı çizilen bir diğer detay ise Thunderbolt bağlantı teknolojisi. Intel tarafından Apple işbirliği ile geliştirilen ve ilk defa 2011 model MacBook Pro modellerinde kullanılan bu teknoloji, USB 3.0 ile kıyaslandığında iki kat daha yüksek aktarımı hızına ek olarak veri ile birlikte görüntü aktarımına da olanak tanıyabiliyor.

Bilindiği üzere Thunderbolt teknolojisini kullanabilmek için Intel tarafından geliştirilen üçüncü parti kontrol yongasına ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada Apple ve Intel arasında nasıl bir işbirliği olduğu henüz bilinmese de, artan rekabet koşulları çerçevesinde Intel'in, Thunderbolt teknolojisinin ARM platformundaki kullanımına nasıl bakacağı henüz bilinmiyor.

Mevcut rakamlar masaya yatırıldığında, Apple'ın gelecek planlamasında etkin rol oynayacağı düşünülen önemli bir gerçek ortaya çıkıyor. Cuppertino merkezli firmanın satışlarında, kendi geliştirdiği işlemciyi kullanan ürünler (iPhone ve iPad), Intel platformunu kullanan ürünlerden (Mac serisi) daha fazla satıyor ve aradaki farkın giderek açılacağı tahmin ediliyor.

Intel ise mevcut pozisyonuna güveniyor ve ARM'ın performans açısından x86 mimarisini yakalayamayacağına inanıyor. Bu noktada Apple için ARM platformuna geçiş yapmanın performans sorunları kadar yazılım uyumluluğu noktasında da bir takım sıkıntılara neden olup geçiş maliyetlerini yükselteceğine inananların sayısı da az değil.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kuray 7 yıl
ARM veya AMD veya A5 istemiyoruz. Intel istiyoruz.

ARM de gene sistem degisikligi olacak, en dandik uygulamalirin bile powerpc-intel farkli versiyonlari var.
A5 ancak MBA de olur zaten, o zaman Lion veya SL olmaz, o zamanda iPad den farki kalmaz.
AMD iyi olabilir ama yillardir bir Intel ortakligi varken AMD ye gecis olmaz.

AMD, ARM veya A5 olursa ThunderBolt'u unutun, Intel in destekledigi cipler olmadan kullanilamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 7 yıl
22 NM'lik Ivy Bridge işlemciler 2013'te gelecek diye biliyorum. O zamana kadar yapılacak olan güncelleme de Penryn'den Sandy Bridge'e geçmek olacaktır.

Sandy Bridge LV ve ULV işlemcilerle güncellenir MacBook Air'ler tahminimce. ARM'nin yeri belli. Katıp karıştırmaya gerek yok bence.

Ayrıca AMD'nin yeni nesil Fusion'ları, Llano'larla da güncellenebilir ki hiç fena olmaz. Çok iddialı geliyor Llano APU'ları.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 7 yıl
Intelden ayrılmakmı? Hiç zannetmiyorum.(Power Pc zamanlarındaki sorunları bilenler daha iyi anlıyacaklardır ne demek istediğimi)Belki ultra mobil için böyle bir deneme yapıyor olabilirler (Optimus un işlemci halini kabaca hayal ettim bir an , çift işlemci li hibrid bir MBA : Düşük voltaj ve az iş web de sörf vs için A5 işlemci yük için İntel gibi ?)ama onun dışında bir düşünceye sahip olduklarını zannetmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 7 yıl
Kernelleri alakasız iki işletim sistemini performans açısından "aynı programlarla" (nası aynı oluyorsa, isminden başka yazılımsal olarak tamamen apayrı programlar) karşılaştırmanın bir mantığı varmı?

Şu Apple konularında fanboyluk yapılmadan seviyeli düzgün bir tartışma olamayacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OZKNaln 7 yıl
:D adamlar gercekten bu işi biliyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 7 yıl
Batuist
Keşke külliyen soğusanda senin gibi cahil cesaretiyle hiçbir şey bilmediğini bile belli etmeden yazı yazamayacak kadar ne okuduğu anlayamayan, hiçbirşey bilip bilmeden sallayanların yorumları ile forum sayfaları gereksiz yere işgal olmasa. Şu yazdıklarından ömrü hayatında bir bilgisayarı internet kullanmak dışında başka hiçbir iş için kullanmadığın o kadar açık ki! Ve yine yazdıklarına bakacak olursak yaş itibari ilede kaale alacağım biri gibi bile durmuyorsun..!! Lütfen soğu yaa!!!


Çok merak ediyorum, elinden çıkmış bir projeni internette gösterirmisin?
Bir program, kaynak kod, bir yama, herhangi birşeyin var mı kendini kanıtlayabileceğin ?

DH deki mesaj sayından başka, ve her apple ve onun rakiplerinin konularında millete sataşmaktan başka bir icraatın varmıdır?

Bir icraatını göster ki, önünde saygı ile eğileyim. Bekliyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 7 yıl
@0tt0m@n
Mac kullanıcısı değilim ama yazdıkların çok bilinçsizce yazılmış cümleler.
Mac platformunda çalışan örnek uygulamalar Autocad - Photoshop vs..
ve de senin için en önem taşıyanı : Microsoft Office 2011
Ayrıntılı bilgi; microsoft.com/...
MacOS 15 sene öncede windows platformundan çok daha performanslıydı. Disket sürücüde disket formatlarken sistemi kilitlemeyen bir windows sürümü biliyormusun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 7 yıl
Yakın geleceke laptopların yerini büyük oranda tabletler alacaktır. Profesyonel işleriniz için cihazı bir klavye ünitesine monte edeceksiniz ve olacak size laptop. Tablet kullanım oranı zaman içersinde bu şekilde %70 lerıi bulur gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 7 yıl
Batuist
Ben performans olarak cep telefonu gibi ultra mobil cihazlarda kullanılan bir işlemcinin ne masa üstünde nede dizüstünde yeteri performansı verebileceğini düşünmüyorum. Ama tabi mac os x, windows gibi değil daha az işlemci gücüylede performanslı çalışabilen (windowsa oranla) bir işletim sistemi. Artı mimari farklılıklar performansı sadece işlemcilerin megahertz değerleri ile ölçülemeyeceği için uygulamadaki verimliliği daha önemlidir. Ben firmanın doğru düzgün çalışmadan böyle bir platformu piyasaya süreceğini düşünmüyorum ama performans noktasında biraz feragat etmiş olabilecekleri düşünceside yok değil.

Şu foruma giriyorum, uzman birilerinin mesajlarını okur istifade ederim diye. Ama bu tür mesajlarını görünce soğuyorum forumdan.
Hangi performans karşılaştırması Allah aşkına. Windows 7'de çalışıpta Mac OS'ta çalışan bir oyun, program varmı ki performans karşılaştırıyorsun.
Windows gibi her şeye destek sağlamak zorunda olan ve bu nedenle daha fazla kod barındırması gereken bir işletim sistemi ile kendisinden başka hiçbirşeye destek sağlamayan ve doğal olarak daha hafif kod barındıran bir işletimini karşılaştırıyorsun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Canka1 7 yıl
0tt0m@n

Batuist

Ben performans olarak cep telefonu gibi ultra mobil cihazlarda kullanılan bir işlemcinin ne masa üstünde nede dizüstünde yeteri performansı verebileceğini düşünmüyorum. Ama tabi mac os x, windows gibi değil daha az işlemci gücüylede performanslı çalışabilen (windowsa oranla) bir işletim sistemi. Artı mimari farklılıklar performansı sadece işlemcilerin megahertz değerleri ile ölçülemeyeceği için uygulamadaki verimliliği daha önemlidir. Ben firmanın doğru düzgün çalışmadan böyle bir platformu piyasaya süreceğini düşünmüyorum ama performans noktasında biraz feragat etmiş olabilecekleri düşünceside yok değil.


Şu foruma giriyorum, uzman birilerinin mesajlarını okur istifade ederim diye. Ama bu tür mesajlarını görünce soğuyorum forumdan.
Hangi performans karşılaştırması Allah aşkına. Windows 7'de çalışıpta Mac OS'ta çalışan bir oyun, program varmı ki performans karşılaştırıyorsun.

Windows gibi her şeye destek sağlamak zorunda olan ve bu nedenle daha fazla kod barındırması gereken bir işletim sistemi ile kendisinden başka hiçbirşeye destek sağlamayan ve doğal olarak daha hafif kod barındıran bir işletimini karşılaştırıyorsun.


Ne zaman macle ilgili haber gorsem hemen altinda ayni tartisma... Yoruma gelirsek, oyle bilgisizce seyler yazmissiniz ki daha mac os kullanmadiginiz ve yazilimdan anlamadiginiz kabak gibi ortada. Yazilim destegine gelinirse, hemen hemen butun yazilimlarin mac os da kendisi yoksa muadili var. Appstore a girip biraz mac uygulamalarini incelemenizi tavsiye ederim.

ARM nin mba ya gelecegine inanmiyorum, sandy bridge islemciyle gelecegi kanisindayim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanriseven 7 yıl
0tt0m@n

Batuist

Ben performans olarak cep telefonu gibi ultra mobil cihazlarda kullanılan bir işlemcinin ne masa üstünde nede dizüstünde yeteri performansı verebileceğini düşünmüyorum. Ama tabi mac os x, windows gibi değil daha az işlemci gücüylede performanslı çalışabilen (windowsa oranla) bir işletim sistemi. Artı mimari farklılıklar performansı sadece işlemcilerin megahertz değerleri ile ölçülemeyeceği için uygulamadaki verimliliği daha önemlidir. Ben firmanın doğru düzgün çalışmadan böyle bir platformu piyasaya süreceğini düşünmüyorum ama performans noktasında biraz feragat etmiş olabilecekleri düşünceside yok değil.


Şu foruma giriyorum, uzman birilerinin mesajlarını okur istifade ederim diye. Ama bu tür mesajlarını görünce soğuyorum forumdan.
Hangi performans karşılaştırması Allah aşkına. Windows 7'de çalışıpta Mac OS'ta çalışan bir oyun, program varmı ki performans karşılaştırıyorsun.

Windows gibi her şeye destek sağlamak zorunda olan ve bu nedenle daha fazla kod barındırması gereken bir işletim sistemi ile kendisinden başka hiçbirşeye destek sağlamayan ve doğal olarak daha hafif kod barındıran bir işletimini karşılaştırıyorsun.
Özellikle tasarım programları başta olmak üzere birçok program var. Tabii ki karşılaştırılabilir. Çok yüzeysel ve basit bir yorum olmuş...

Konuya gelince. Bende SB işlemcili birşey çıkacağına inanıyorum. A5 falan mobil anlamda başarılı olabilir ama Mac OS'da ne düzeyde tatmin eder bilemeyiz. Gerçi Apple'da basiretsiz bir firma olmasa gerek; ki bizim düşündüklerimizi misliyle düşünüp, test ediyorlardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl

0tt0m@n

Batuist

Ben performans olarak cep telefonu gibi ultra mobil cihazlarda kullanılan bir işlemcinin ne masa üstünde nede dizüstünde yeteri performansı verebileceğini düşünmüyorum. Ama tabi mac os x, windows gibi değil daha az işlemci gücüylede performanslı çalışabilen (windowsa oranla) bir işletim sistemi. Artı mimari farklılıklar performansı sadece işlemcilerin megahertz değerleri ile ölçülemeyeceği için uygulamadaki verimliliği daha önemlidir. Ben firmanın doğru düzgün çalışmadan böyle bir platformu piyasaya süreceğini düşünmüyorum ama performans noktasında biraz feragat etmiş olabilecekleri düşünceside yok değil.


Şu foruma giriyorum, uzman birilerinin mesajlarını okur istifade ederim diye. Ama bu tür mesajlarını görünce soğuyorum forumdan.
Hangi performans karşılaştırması Allah aşkına. Windows 7'de çalışıpta Mac OS'ta çalışan bir oyun, program varmı ki performans karşılaştırıyorsun.

Windows gibi her şeye destek sağlamak zorunda olan ve bu nedenle daha fazla kod barındırması gereken bir işletim sistemi ile kendisinden başka hiçbirşeye destek sağlamayan ve doğal olarak daha hafif kod barındıran bir işletimini karşılaştırıyorsun.

Keşke külliyen soğusanda senin gibi cahil cesaretiyle hiçbir şey bilmediğini bile belli etmeden yazı yazamayacak kadar ne okuduğu anlayamayan, hiçbirşey bilip bilmeden sallayanların yorumları ile forum sayfaları gereksiz yere işgal olmasa. Şu yazdıklarından ömrü hayatında bir bilgisayarı internet kullanmak dışında başka hiçbir iş için kullanmadığın o kadar açık ki! Ve yine yazdıklarına bakacak olursak yaş itibari ilede kaale alacağım biri gibi bile durmuyorsun..!! Lütfen soğu yaa!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
Ben performans olarak cep telefonu gibi ultra mobil cihazlarda kullanılan bir işlemcinin ne masa üstünde nede dizüstünde yeteri performansı verebileceğini düşünmüyorum. Ama tabi mac os x, windows gibi değil daha az işlemci gücüylede performanslı çalışabilen (windowsa oranla) bir işletim sistemi. Artı mimari farklılıklar performansı sadece işlemcilerin megahertz değerleri ile ölçülemeyeceği için uygulamadaki verimliliği daha önemlidir. Ben firmanın doğru düzgün çalışmadan böyle bir platformu piyasaya süreceğini düşünmüyorum ama performans noktasında biraz feragat etmiş olabilecekleri düşünceside yok değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 7 yıl

Batuist

Ben performans olarak cep telefonu gibi ultra mobil cihazlarda kullanılan bir işlemcinin ne masa üstünde nede dizüstünde yeteri performansı verebileceğini düşünmüyorum. Ama tabi mac os x, windows gibi değil daha az işlemci gücüylede performanslı çalışabilen (windowsa oranla) bir işletim sistemi. Artı mimari farklılıklar performansı sadece işlemcilerin megahertz değerleri ile ölçülemeyeceği için uygulamadaki verimliliği daha önemlidir. Ben firmanın doğru düzgün çalışmadan böyle bir platformu piyasaya süreceğini düşünmüyorum ama performans noktasında biraz feragat etmiş olabilecekleri düşünceside yok değil.


donanimhaber.com/... bu haberi görmedin sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 7 yıl

Batuist

Ben performans olarak cep telefonu gibi ultra mobil cihazlarda kullanılan bir işlemcinin ne masa üstünde nede dizüstünde yeteri performansı verebileceğini düşünmüyorum. Ama tabi mac os x, windows gibi değil daha az işlemci gücüylede performanslı çalışabilen (windowsa oranla) bir işletim sistemi. Artı mimari farklılıklar performansı sadece işlemcilerin megahertz değerleri ile ölçülemeyeceği için uygulamadaki verimliliği daha önemlidir. Ben firmanın doğru düzgün çalışmadan böyle bir platformu piyasaya süreceğini düşünmüyorum ama performans noktasında biraz feragat etmiş olabilecekleri düşünceside yok değil.

Katılmamak elde değil. Steve Jobs'ı müritleri olarak gören bir güruh Apple'ı savunmayı ölüm kalım meselesi yapmışlar kendilerine. Geçen biri "Mac'lerde uygulamaların sistem gereksinimleri çok daha düşüktür" dedi. Cevap vermek için çok uğraşmama gerek kalmadı çünkü aklıma gelen ilk siteye girdim: www.autodesk.com

Bilin bakalım sonuç ne? AutoCAD PC sistem gereksinimlerinde 2GB bellek derken, Mac için 3GB (4GB tavsiye edilen). Denemesi bedava...

Adobe'nin Creative Suite'inin de PC'lerde daha performanslı çalıştığı bilinen bir gerçek. Siz hala rüyalarda yaşamaya devam edin. Utanmasanız Mac OS X sistem gücü harcamıyor diyeceksiniz. Hatta üstüne güç sağlıyormuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16767 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, arm ve
5 etiket daha Apple a5 intel macbook air İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -9- 7 yıl Sony Ericsson Xperia Arc lansmanında Sony Ericsson yetkilileriyle Xperia Arc'ı konuştuk 8 yıl Windows Phone 7 Türkiye'de! "Bütün detaylar bu videoda" 8 yıl Freescale ile mikro işlemciler, kontrolcüler ve sensörler hakkında konuştuk 8 yıl Huntkey başkan yardımcısı Liu Mai Qi ile güç kaynaklarını ve Türkiye pazarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim