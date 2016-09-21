Apple, McLaren’i satın almaya hazırlanıyor [Güncellendi]

İngiliz otomobil şirketi McLaren çok yakında Apple’ın olabilir. Kuruluşu 1989 yılına uzanan şirket, spor otomobiller üretiyor. Hisselerinin %41’i McLaren Grubu’na, %41’i Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife’ye, %18’i ise Singapur’lu işadamı Peter Lim’e ait olan otomobil şirketinin 1500 çalışanı bulunuyor.

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Financial Times’ın iddiasına göre Apple, McLaren’i satın almak için görüşmelere başladı. Kendi otonom ve elektrikli araçlarını üretmek için bir süredir çalışmalar yürüttüğü bilinen şirketin McLaren ile aslında bir kaç aydır görüşme halinde olduğu iddia ediliyor.





Araç içi bilgisayar sistemlerinden, karbon fiber ve alüminyum temelli araç üretim teknolojilerine kadar önemli konularda tecrübesi bulunan McLaren, Apple’ın olası bir otomobil projesine ciddi bir katı yapacaktır.

ARGE'ye 1 Milyar Sterlin

Konuya ilişkin olarak ise ne Apple ne de McLaren cephesinden bir açıklama yapılmış değil. Daha önce Beats Electronics için 3 milyar dolar ödeyen Apple’ın McLaren için kesenin ağzını biraz açması gerekecek. Geçen yıl dünya genelinde 1654 adet araç satan McLaren, bu satışlardan 450 milyon sterlin gelir elde etmiş. Şirketin önümüzdeki altı yıllık dönem için ARGE’ye ayırdığı bütçe ise bir milyar sterlin seviyesinde.

Güncelleme:

Çıkan haberlerin ardından McLaren'in tüm çalışanlarına konuyla ilgili olarak konuşma yasağı getirdiği söyleniyor. Ayrıca Apple'ın satın alma için 1.3 milyar ile 1.5 milyar sterlin arasında bir teklif sunduğu iddia ediliyor.

https://www.ft.com/content/523422ba-7ffd-11e6-8e50-8ec15fb462f4