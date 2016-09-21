Apple, McLaren’i satın almaya hazırlanıyor [Güncellendi]

Financial Times’ın iddiasına göre Apple, McLaren’i satın almak için görüşmelere başladı. Kendi otonom ve elektrikli araçlarını üretmek için bir süredir çalışmalar yürüttüğü bilinen şirketin McLaren ile aslında bir kaç aydır görüşme halinde olduğu iddia ediliyor.
Araç içi bilgisayar sistemlerinden, karbon fiber ve alüminyum temelli araç üretim teknolojilerine kadar önemli konularda tecrübesi bulunan McLaren, Apple’ın olası bir otomobil projesine ciddi bir katı yapacaktır.
ARGE'ye 1 Milyar Sterlin
Konuya ilişkin olarak ise ne Apple ne de McLaren cephesinden bir açıklama yapılmış değil. Daha önce Beats Electronics için 3 milyar dolar ödeyen Apple’ın McLaren için kesenin ağzını biraz açması gerekecek. Geçen yıl dünya genelinde 1654 adet araç satan McLaren, bu satışlardan 450 milyon sterlin gelir elde etmiş. Şirketin önümüzdeki altı yıllık dönem için ARGE’ye ayırdığı bütçe ise bir milyar sterlin seviyesinde.
https://www.ft.com/content/523422ba-7ffd-11e6-8e50-8ec15fb462f4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Git Rolls Royce u satın al, ne bileyim bu işlere meraklı AUDI yi, Mercedes-Benz i, Porsche yi falan satın al, ama McLaren i satın alma ulan! Bırak özgür kalsın, bağımsız kalsın.
Apple şu an gözüme Nuri Alço gibi göründü. -Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla!-
#DirenMcLaren
Koskoca Volvo 1.8 Milyar dolara satıldı...Saab yine çok ucuza gitti.
Birileride çıkmış marifetmiş gibi mültecilere 26 Milyar Dolar harcadık diyor.
Boşa giden kaynağa bak, yazıklar olsun.