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Apple, McLaren’i satın almaya hazırlanıyor [Güncellendi]

Tesla’dan aldığı ilham ile otomobil üretmek istediği bilinen teknoloji devi Apple’ın Formula 1’de yarışan İngiliz otomobil şirketi McLaren’i satın almak için görüştüğü iddia ediliyor.
2 yıl
13,5b
1
82
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İngiliz otomobil şirketi McLaren çok yakında Apple’ın olabilir. Kuruluşu 1989 yılına uzanan şirket, spor otomobiller üretiyor. Hisselerinin %41’i McLaren Grubu’na, %41’i Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife’ye, %18’i ise Singapur’lu işadamı Peter Lim’e ait olan otomobil şirketinin 1500 çalışanı bulunuyor. 
Ayrıca Bkz. "Roaming ücretleri Haziran 2017’de kalkıyor"

Financial Times’ın iddiasına göre Apple, McLaren’i satın almak için görüşmelere başladı. Kendi otonom ve elektrikli araçlarını üretmek için bir süredir çalışmalar yürüttüğü bilinen şirketin McLaren ile aslında bir kaç aydır görüşme halinde olduğu iddia ediliyor.


Araç içi bilgisayar sistemlerinden, karbon fiber ve alüminyum temelli araç üretim teknolojilerine kadar önemli konularda tecrübesi bulunan McLaren, Apple’ın olası bir otomobil projesine ciddi bir katı yapacaktır.

ARGE'ye 1 Milyar Sterlin

Konuya ilişkin olarak ise ne Apple ne de McLaren cephesinden bir açıklama yapılmış değil. Daha önce Beats Electronics için 3 milyar dolar ödeyen Apple’ın McLaren için kesenin ağzını biraz açması gerekecek. Geçen yıl dünya genelinde 1654 adet araç satan McLaren, bu satışlardan 450 milyon sterlin gelir elde etmiş. Şirketin önümüzdeki altı yıllık dönem için ARGE’ye ayırdığı bütçe ise bir milyar sterlin seviyesinde.

Güncelleme:
Çıkan haberlerin ardından McLaren'in tüm çalışanlarına konuyla ilgili olarak konuşma yasağı getirdiği söyleniyor. Ayrıca Apple'ın satın alma için 1.3 milyar ile 1.5 milyar sterlin arasında bir teklif sunduğu iddia ediliyor.

https://www.ft.com/content/523422ba-7ffd-11e6-8e50-8ec15fb462f4 Yorum Yaz
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eAkman 2 yıl en beğenilen
Umarım McLaren ruhunu satmaz.
Git Rolls Royce u satın al, ne bileyim bu işlere meraklı AUDI yi, Mercedes-Benz i, Porsche yi falan satın al, ama McLaren i satın alma ulan! Bırak özgür kalsın, bağımsız kalsın.
Apple şu an gözüme Nuri Alço gibi göründü. -Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla!-
#DirenMcLaren
Umarım McLaren ruhunu satmaz.Git Rolls Royce u satın al, ne bileyim bu işlere meraklı AUDI yi, Mercedes-Benz i, Porsche yi falan satın al, ama McLaren i sa...
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3 Yanıt Yanıtla +46
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hlksnrr 2 yıl
Ulan içim yanıyor şu ülkenin boşa giden kaynaklarına...

Koskoca Volvo 1.8 Milyar dolara satıldı...Saab yine çok ucuza gitti.

Birileride çıkmış marifetmiş gibi mültecilere 26 Milyar Dolar harcadık diyor.

Boşa giden kaynağa bak, yazıklar olsun.




Ulan içim yanıyor şu ülkenin boşa giden kaynaklarına...Koskoca Volvo 1.8 Milyar dolara satıldı...Saab yine çok ucuza gitti.Birileride çık...
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3 Yanıt Yanıtla +33
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orientem 2 yıl
Tasarımlarını en çok beğendiğim firma, alırlarsa mantalite olarak Apple'ın Mclaren'e yayılmasından ziyade Mclaren felsefesi Apple'a yayılırsa bana daha uygun olur Jony Ive abimiz daha baskın olursa iş sıkıntı elma logolu arabalar düşünemiyorum.
Tasarımlarını en çok beğendiğim firma, alırlarsa mantalite olarak Apple'ın Mclaren'e yayılmasından ziyade Mclaren felsefesi Apple'a yayılırsa bana daha uygun ol...
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Yanıtla +27
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DH Misafiri 2 yıl
apple in değeri dunya ustundeki bir çok ülkenin gayri safi milli gelirinden bile fazla. adamın biri çıkmış "apple mercedesi satın alamaz" demiş :) :) yaw he he. e tabi büyüklük fazla olunca, sınırlı iq düzeyine sahip bir beyinde devreler yanıyo ve böyle saçma ötesi yorumlar yapanlar çıkabiliyo. o iq düzeylerinde normaldir yani :) şaşırmamak lazım :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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hoper01 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

apple in değeri dunya ustundeki bir çok ülkenin gayri safi milli gelirinden bile fazla. adamın biri çıkmış "apple mercedesi satın alamaz" demiş :) :) yaw he he. e tabi büyüklük fazla olunca, sınırlı iq düzeyine sahip bir beyinde devreler yanıyo ve böyle saçma ötesi yorumlar yapanlar çıkabiliyo. o iq düzeylerinde normaldir yani :) şaşırmamak lazım :)

#8 Apple
$586 Billion marka değeri
Revenue: $233.27 B
Assets: $293.28 B
Profits: $53.73 B

#24 Daimler
$75.4 Billion marka değeri
Revenue: $165.75 B
Assets: $235.91 B
Profits: $9.34 B

Rakamlarla konuşacak olursak Mayıs 2016 itibari ile alır belki ama ZOR alır...

Kaynak: Forbes
EdiT:

Şahsi görüşüm Mc Laren ya da Mercedes yerine Tesla yı alsalar yada evlilik - ortaklık vs yapsalardı çok daha büyük sükse ve ATILIM yaparlardı.
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clopin 2 yıl
Whatsapp bile 20 m ye gitti koca mclaren en azından 10 m ederi vardır.
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Yusufkou34 2 yıl
Bunlarda herseye el atiyo sonunuz bb gibi olmasinda
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gs09gs09 2 yıl
Bizim devlette suna bilmem kac milyar dolar harcadik suraya bu kadar milyar dolar verdir yok multecilere bilmem kac harcadik hepsi boka giden paralar ondan sonra agla dur avrupaya olan millete oluyo
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Canok 2 yıl
Apple hisselerin çogunu satın aldıktan sonra %18 hissesi olan adamın hisseleri atıyorum şu an 2 milyar dolar ediyorsa satın almadan 3 4 sene sonra hisseleri 20 milyar eder. Büyük şirkete satılmanın mantıgı bu zaten.
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F355 Challenge 2 yıl
McLaren her zaman zamanının ötesinde araçlar yapan bi marka olmuştur, daha ortada Bugatti'ler yokken F1 dünyanın en hızlı arabasıydı hala da hem bu kadar mekanik (ruhu olan) hem de bu kadar hızlı araba yapılamadı. Apple batırmaz insallah alırsa.
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DH Misafiri 2 yıl
Apple'a 3.5 mm jack'mak lazım...
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DH Misafiri 2 yıl
beyninde nöron olmayan, dolayısı ile düşünebilme ve zeka gibi yetileri olmayan bir oksimoron çıkmış "apple kim mercedesi almak kim" demiş. ulan hyr apple dunyanın açık ara en değerli şirketi, değer anlamında mercedesi 50 ye katlar. yıllık ciro anlamında 100 e katlar. net kar anlamında 150 ye katlar. yani apple mercedesi-audiyi-porsche ust uste koyup 2 kez bile satın alabilir. hatta tüm wv gurubu bile rahatca satın alabilir. biraz matematik, biraz toriği çalıştır. ha bunu rahatca samsungda yapabilir. mercedes fanı veya x bir markanın fanı olduğun için matematiğe mantığa aykırı konuşmanın saçmalamanın lüzumu yok. çocukluğun lüzumu yok. kapiş ;)
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buraközkan 2 yıl
Vay anasını apple otomobil işine girdi dedilerdi de inanmamıştık.
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deoksiriboz1000 2 yıl
ülkemizdeki apple fanları bu arabayı alamayacak ya o koyar bunlara.
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omegatr 2 yıl
MacLaren.
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By Salus 2 yıl
Mclaren p1S
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